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開學前別忘健康檢查、疫苗接種 洛縣籲及早預約

記者趙健/洛杉磯報導
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家長可上網搜尋並參考免疫接種家長指南「Parents' Guide to Rec...
家長可上網搜尋並參考免疫接種家長指南「Parents' Guide to Recommended and Required Vaccinations」。（洛杉磯縣公共衛生局）

隨著新學年即將到來，洛杉磯縣公共衛生局提醒家長，開學前除準備文具、書包，也別忘了提前安排孩子的健康檢查（Well Child Visit）、學校體檢（Physical Exam）及疫苗接種，以免因開學前就診人潮增加，影響入學或返校安排。

公衛局表示，每年返校季都是學校、家庭、醫療院所及公共衛生單位最忙碌時期，建議家長提早預約醫療服務，確認孩子是否已完成學校規定及醫師建議的疫苗接種，讓學生以健康狀態迎接新學年。

公衛局提醒家長可參考免疫接種家長指南「Parents' Guide to Recommended and Required Vaccinations」，該指南提供包括簡體中文在內的多種語言版本，協助家長了解不同年齡層兒童及青少年的疫苗接種建議，以及加州學校入學所需的疫苗要求。

根據指南，依照建議時程接種疫苗，可預防脊髓灰質炎、百日咳、麻疹、水痘、破傷風等15種可能造成嚴重後果的疾病。疫苗不僅能保護孩子，也有助保護家人、同學及社區，且兒童常規疫苗可與新冠及流感疫苗同時接種，安全且有效。

指南也提醒，加州法律規定，兒童入讀托兒所、學前班及K-12學校前，須完成規定的疫苗接種並提供接種紀錄；其中，進入幼兒園至12年級的學生須完成白喉、破傷風及百日咳（DTaP/Tdap）、脊髓灰質炎、麻疹、腮腺炎及德國麻疹、水痘等疫苗接種，7年級學生還需接種一劑Tdap加強針。

公衛局建議家長妥善保存孩子的疫苗接種紀錄，每次就診都攜帶「黃卡」或其他接種證明。如遺失紀錄，可向原就診醫療院所、學校，或透過加州免疫登記系統（CAIR）及加州電子疫苗紀錄平台申請查詢。

精華 FAQ

  • 因為返校季醫療院所最忙，若等到開學前才臨時預約，可能因人潮延誤健康檢查、體檢與疫苗接種，進而影響孩子順利入學或返校。

  • 依規定，托兒所、學前班及K-12學生須完成白喉、破傷風、百日咳、脊髓灰質炎、麻疹、腮腺炎、德國麻疹與水痘等疫苗，7年級還要補打Tdap加強針。

  • 家長可先向原就診醫療院所或學校查詢，也可透過加州免疫登記系統CAIR及加州電子疫苗紀錄平台申請查找，平時則應妥善保存黃卡或其他接種證明。

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