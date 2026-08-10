心保和尚：佛法像米其林料理 須好看易入口讓人願嘗試
佛光會新港分會日前邀請佛光山住持心保和尚為會員講道解惑，心保和尚表示，佛法就像米其林料理。好的食材（佛法智慧）本身很好，但是需要好看的呈現、容易入口、讓人願意嘗試。且菩薩很忙，靠自己就是在幫菩薩的忙。
心保和尚表示，佛法修行的根本在於慈悲與智慧。菩提心建立於慈悲心之上，慈悲就是與樂拔苦，而觀音菩薩教善財童子的「大悲心解脫法門」，更將慈悲與解脫結合，指出真正的慈悲必須建立在無我之上。人因執著於「我」，產生貪、嗔、癡、我慢等煩惱，因此修行的關鍵是放下我執，體悟無我，才能達到自在解脫。
現場數十名新港分會會員聆聽心保和尚講人間佛法並提出個人問題，新港分會會長羅麗惠表示，她每天面對很多工作、人際關係和挑戰，周末她會留出時間學習佛法平衡內心。但有時會想是不是應該像出家人一樣，到山上清修。
對此，心保和尚表示，出家並不等於解脫。因為真正的問題在自己的心。如果內心沒有轉變，即使住在山上，也可能有煩惱。在人間，也有很多菩薩。雖然人間有：毀謗、矛盾、貪嗔癡，但是正因如此，才更能體現佛法的重要。真正的修行，不只是離開汙泥，而是在汙泥之中保持清淨、保持慈悲、保持智慧。修行是在人的世界裡，不被人的煩惱帶走。
心保在回應另一提問時表示，人們總說：「菩薩救我。」但其實菩薩非常忙。就像你去找名醫，名醫的號也很難掛。觀音菩薩也是一樣，尋聲救苦，要救助無量眾生。所以真正快速的方法，是靠自己。你靠自己修行，其實也是在幫菩薩的忙。因為你少製造一點煩惱、少造一點業力，菩薩就少一個需要救度的人。
他認為佛法智慧本身像好食材一樣珍貴，但若要讓更多人願意接觸，就要像精緻料理般講究呈現方式，做到好看、易入口，才能提高大眾嘗試與理解的意願。 他指出修行根本在慈悲與智慧，菩提心建立於慈悲心之上；真正的慈悲要能與樂拔苦，且必須建立在無我之上，放下我執後，才能減少貪嗔癡與我慢。 心保和尚表示，出家不等於解脫，因為真正的問題在自己的心；若內心未轉變，即使住在山上也會有煩惱。真正修行是在汙泥中保持清淨、慈悲與智慧。
精華 FAQ
他認為佛法智慧本身像好食材一樣珍貴，但若要讓更多人願意接觸，就要像精緻料理般講究呈現方式，做到好看、易入口，才能提高大眾嘗試與理解的意願。
他指出修行根本在慈悲與智慧，菩提心建立於慈悲心之上；真正的慈悲要能與樂拔苦，且必須建立在無我之上，放下我執後，才能減少貪嗔癡與我慢。
心保和尚表示，出家不等於解脫，因為真正的問題在自己的心；若內心未轉變，即使住在山上也會有煩惱。真正修行是在汙泥中保持清淨、慈悲與智慧。
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