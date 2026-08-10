心保和尚：佛法像米其林料理 須好看易入口讓人願嘗試

心保和尚（右）帶領大家誦經。（主辦方提供）

佛光會新港分會日前邀請佛光山住持心保和尚為會員講道解惑，心保和尚表示，佛法就像米其林料理。好的食材（佛法智慧）本身很好，但是需要好看的呈現、容易入口、讓人願意嘗試。且菩薩很忙，靠自己就是在幫菩薩的忙。

佛光會新港分會日前邀請佛光山住持心保和尚為會員講道解惑。（主辦方提供）

心保和尚表示，佛法修行的根本在於慈悲與智慧。菩提心建立於慈悲心之上，慈悲就是與樂拔苦，而觀音菩薩教善財童子的「大悲心解脫法門」，更將慈悲與解脫結合，指出真正的慈悲必須建立在無我之上。人因執著於「我」，產生貪、嗔、癡、我慢等煩惱，因此修行的關鍵是放下我執，體悟無我，才能達到自在解脫。

從左至右依次是慧東法師、心保和尚、羅麗惠夫婦和洛杉磯協會會長吳帥倫。（主辦方提供）

現場數十名新港分會會員聆聽心保和尚講人間佛法並提出個人問題，新港分會會長羅麗惠表示，她每天面對很多工作、人際關係和挑戰，周末她會留出時間學習佛法平衡內心。但有時會想是不是應該像出家人一樣，到山上清修。

現場數十名新港分會會員聆聽心保和尚講人間佛法並提出個人的問題。（主辦方提供）

對此，心保和尚表示，出家並不等於解脫。因為真正的問題在自己的心。如果內心沒有轉變，即使住在山上，也可能有煩惱。在人間，也有很多菩薩。雖然人間有：毀謗、矛盾、貪嗔癡，但是正因如此，才更能體現佛法的重要。真正的修行，不只是離開汙泥，而是在汙泥之中保持清淨、保持慈悲、保持智慧。修行是在人的世界裡，不被人的煩惱帶走。

佛光會新港分會日前邀請佛光山住持心保和尚為會員講道解惑。（主辦方提供）

心保在回應另一提問時表示，人們總說：「菩薩救我。」但其實菩薩非常忙。就像你去找名醫，名醫的號也很難掛。觀音菩薩也是一樣，尋聲救苦，要救助無量眾生。所以真正快速的方法，是靠自己。你靠自己修行，其實也是在幫菩薩的忙。因為你少製造一點煩惱、少造一點業力，菩薩就少一個需要救度的人。