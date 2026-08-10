童年受助結下跨世代緣分 李敏華感恩支持LA Open

LA Open桌球公開賽是全美華人參與度最廣的桌球賽事之一。賽事主要贊助者之一、世界華人工商企管婦女協會南加州分會前會長李敏華（左）表示，她與賽事創辦人徐永泰（右）「結緣」，背後其實有一段跨越數十年的故事。（記者啟鉻／攝影）

2026年LA Open桌球公開賽8日落幕。賽事的成功舉辦，離不開贊助商支持。賽事主要贊助者之一、世界華人 工商企管婦女協會南加州 分會前會長李敏華表示，她與賽事創辦人徐永泰「結緣」，背後其實有一段跨越數十年的故事。

李敏華是資深金融投資理財專家。她回憶，早年在台灣成長期間，家庭曾突遭大變故。當時父親在國軍任職，正準備晉升少將，卻在一次演講時突然昏倒，一周後不幸去世。父親驟逝，留下母親與六名年幼子女，當時李敏華自己也只有10歲。

失去家庭支柱後，母親一人難以照顧六個孩子，其中三名年僅三歲、四歲和八歲的弟妹，被安排送往國軍先烈子弟教養院生活。李敏華回憶，看到年幼的弟妹離開母親，心中十分不捨，於是主動跑去找教養院院長，提出一個以自己的年齡而言相當不尋常的請求：「可不可以讓我進來，讓弟弟妹妹回到媽媽身邊？」就這樣，年僅10歲的李敏華選擇自己進入國軍先烈子弟教養院，把回到母親身邊的機會，留給更年幼的弟妹。從10歲到18歲，她在教養院生活了整整八年。

她說，當年的教養院主要照顧國軍遺屬子女，由於接受國家照顧，對孩子的學業與生活要求也相當嚴格。這段經歷讓她很早就明白，想要改變自己的未來，就必須努力讀書，靠自己爭取繼續接受教育的機會。

然而，李敏華當時沒有想到，這段童年經歷，竟會在數十年後牽起另一段特殊緣分。

成年後，李敏華赴美留學，之後長期在美國金融投資領域發展。她因工作關係認識徐永泰，徐永泰後來成為她的投資客戶。一次談及彼此家庭背景時，兩人才意外發現，原來彼此上一代早已有一段特殊的連結。李敏華說：「那時我才知道，原來徐永泰的媽媽，就是國軍先烈子弟教養院的創辦院長。」

這個意外發現，讓她感慨萬分。自己童年最需要幫助的八年，正是在徐永泰母親參與創辦的教養機構中度過；數十年後，她與徐永泰竟又在美國因工作而相識。「這也是一種機緣。」

也正因這段跨越兩代的特殊淵源，以及心中始終存有的感恩，只要徐永泰推動LA Open桌球公開賽及相關活動，李敏華都會盡力支持。

李敏華坦言，自己雖然喜歡桌球，但因工作繁忙，平時真正拿起球拍的時間不多。儘管如此，她十分認同桌球運動所帶來的健康與社交價值，也持續以實際行動支持LA Open賽事，希望這項由華人推動的體育活動能夠持續發展。