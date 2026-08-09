我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

凱瑟醫療鮑德溫公園中心 急診升級

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園醫療中心（Baldw...
凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園醫療中心（Baldwin Park Medical Center）擴建及翻新約2.2萬平方英尺空間，包括更寬敞的候診區、升級的創傷醫療設施，以及近60間治療室。（凱瑟醫療集團）

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園醫療中心（Baldwin Park Medical Center）5日舉行剪綵儀式，啟用擴建及翻新的急診部門。此次工程大幅提升醫院的急診醫療服務能力，為聖蓋博谷社區提供更充足的急救容量及專業醫療空間。

此次工程共擴建及翻新約2.2萬平方英尺空間，包括更寬敞候診區、升級的創傷醫療設施，以及近60間治療室。其中更設有專門的「石膏室」，供需要打石膏、使用副木或接受其他骨科治療的患者使用。

翻新後的急診部門增設心理健康照護室；設有婦產科急診室，供懷孕婦女在發生醫療緊急狀況時接受照護；也新增專業新生兒設備，因應新生兒的緊急醫療需求。

凱瑟醫療集團鮑德溫公園醫療中心資深副總裁兼區域經理Eugene Cho表示，隨著社區持續成長，醫療服務也必須不斷提升，以滿足甚至超越居民日益增加的需求。

擴建及翻新後，急診部門總面積接近4萬平方英尺，並設有6間專用創傷治療室，可處理各類緊急醫療情況。其中4間創傷室採負壓氣流技術，有助於降低新冠、結核病等空氣傳播疾病的擴散風險；另外2間採用正壓氣流技術，透過減少空氣汙染物進入，為免疫力較弱或其他高風險患者提供更受保護的醫療環境。

該中心區域醫療主任Vu Nguyen表示，每一名前往急診的患者，都有不同醫療需求。此次升級讓醫療團隊能夠提供更個人化的照護，同時改善患者分流與就診流程，針對不同類型情況，更迅速提供治療。

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園醫療中心（Baldw...
凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園醫療中心（Baldwin Park Medical Center）8月5日舉行剪綵儀式，正式啟用擴建及翻新的急診部門。（凱瑟醫療集團）

擴建及翻新後，急診部門總面積接近4萬平方英尺，並設有6間專用創傷治療室，可處理各...
擴建及翻新後，急診部門總面積接近4萬平方英尺，並設有6間專用創傷治療室，可處理各類緊急醫療情況。（凱瑟醫療集團）

精華 FAQ

  • 該中心完成急診部門的擴建與翻新，並舉行剪綵啟用。升級後不僅增加候診與治療空間，也強化創傷、心理健康、婦產與新生兒的急診照護能力。

  • 工程共擴建及翻新約2.2萬平方英尺，包含更寬敞候診區、近60間治療室、石膏室、心理健康照護室、婦產科急診室，以及專門的新生兒設備。

  • 新急診設有6間專用創傷室，其中4間採負壓氣流，可降低空氣傳播疾病擴散；2間採正壓氣流，能減少外來污染物進入，保護免疫力較弱患者。

骨科

上一則

池坊花道 15、16日鍾妙玲師生聯展 表現傳統融入現代花藝

下一則

領白卡恐影響綠卡？專家揭華人常見誤解

延伸閱讀

逾70企業主 參訪凱瑟安大略醫療中心

逾70企業主 參訪凱瑟安大略醫療中心
歐記健保經費減 無保患者、拖欠帳單大增

歐記健保經費減 無保患者、拖欠帳單大增
富康醫療全面居家照護 專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天

富康醫療全面居家照護 專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天
紐約州醫保新規生效 王嘉廉社區醫療中心提供可負擔醫療及免費保險諮詢服務

紐約州醫保新規生效 王嘉廉社區醫療中心提供可負擔醫療及免費保險諮詢服務

南加台美急難救助協會義診 提升社區防病意識

南加台美急難救助協會義診 提升社區防病意識
Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助

Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀