凱瑟醫療鮑德溫公園中心 急診升級
凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園醫療中心（Baldwin Park Medical Center）5日舉行剪綵儀式，啟用擴建及翻新的急診部門。此次工程大幅提升醫院的急診醫療服務能力，為聖蓋博谷社區提供更充足的急救容量及專業醫療空間。
此次工程共擴建及翻新約2.2萬平方英尺空間，包括更寬敞候診區、升級的創傷醫療設施，以及近60間治療室。其中更設有專門的「石膏室」，供需要打石膏、使用副木或接受其他骨科治療的患者使用。
翻新後的急診部門增設心理健康照護室；設有婦產科急診室，供懷孕婦女在發生醫療緊急狀況時接受照護；也新增專業新生兒設備，因應新生兒的緊急醫療需求。
凱瑟醫療集團鮑德溫公園醫療中心資深副總裁兼區域經理Eugene Cho表示，隨著社區持續成長，醫療服務也必須不斷提升，以滿足甚至超越居民日益增加的需求。
擴建及翻新後，急診部門總面積接近4萬平方英尺，並設有6間專用創傷治療室，可處理各類緊急醫療情況。其中4間創傷室採負壓氣流技術，有助於降低新冠、結核病等空氣傳播疾病的擴散風險；另外2間採用正壓氣流技術，透過減少空氣汙染物進入，為免疫力較弱或其他高風險患者提供更受保護的醫療環境。
該中心區域醫療主任Vu Nguyen表示，每一名前往急診的患者，都有不同醫療需求。此次升級讓醫療團隊能夠提供更個人化的照護，同時改善患者分流與就診流程，針對不同類型情況，更迅速提供治療。
該中心完成急診部門的擴建與翻新，並舉行剪綵啟用。升級後不僅增加候診與治療空間，也強化創傷、心理健康、婦產與新生兒的急診照護能力。 工程共擴建及翻新約2.2萬平方英尺，包含更寬敞候診區、近60間治療室、石膏室、心理健康照護室、婦產科急診室，以及專門的新生兒設備。 新急診設有6間專用創傷室，其中4間採負壓氣流，可降低空氣傳播疾病擴散；2間採正壓氣流，能減少外來污染物進入，保護免疫力較弱患者。
精華 FAQ
該中心完成急診部門的擴建與翻新，並舉行剪綵啟用。升級後不僅增加候診與治療空間，也強化創傷、心理健康、婦產與新生兒的急診照護能力。
工程共擴建及翻新約2.2萬平方英尺，包含更寬敞候診區、近60間治療室、石膏室、心理健康照護室、婦產科急診室，以及專門的新生兒設備。
新急診設有6間專用創傷室，其中4間採負壓氣流，可降低空氣傳播疾病擴散；2間採正壓氣流，能減少外來污染物進入，保護免疫力較弱患者。
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