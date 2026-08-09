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「少開一輛車」挑戰5周通勤不開車 獎勵600元

編譯組/綜合報導
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洛杉磯縣都會運輸局（LA Metro）推出現金獎勵計畫，民眾可至metro.ne...
洛杉磯縣都會運輸局（LA Metro）推出現金獎勵計畫，民眾可至metro.net/onecar進行線上登記。（取自LA Metro）

聖蓋博谷論壇報報導，為鼓勵民眾以大眾運輸取代獨自駕車，洛杉磯縣都會運輸局（LA Metro）推出現金獎勵計畫。只要民眾將家中的至少一輛汽車停放五周，並嘗試步行、使用共享單車、拼車或搭乘火車與公車，就有機會獲得600美元補助。

LA Metro預計招募2000參與者，並認為招滿額度絕非難事。此外，因伊朗戰爭引發的高油價，也可能促使部分駕駛暫時放棄開車，節省開銷。LA Metro發言人錢德勒（Patrick Chandler）表示，預期會有數千人報名。該機構估計，每天約有30%的獨自駕車行程，完全可以透過步行、拼車或某種形式的大眾運輸替代。

若想報名，民眾可至官網metro.net/onecar進行線上登記。所有參與者必須年滿21歲、家庭名下擁有一輛以上汽車，並讓其中一輛車保持閒置達五周。每人只要停開汽車並完成「少開一輛車挑戰：第二階段」（One Car Challenge, Phase 2），最高可獲600美元獎金。

為證明閒置的車輛確實沒有使用，參與者將使用GoCarma手機應用程式來記錄里程表讀數。參與者可能會被要求在五周計畫的前、中、後提供汽車里程表照片。該應用程式會追蹤出行習慣與車輛里程，但LA Metro強調會嚴格保護數據隱私。

該機構已從南加政府協會（SCAG）獲得200萬美元補助款，以完成這項試辦計畫。如果該機構發現車輛行駛里程（VMT）確實減少，將會推動新型態的獎勵式行為計畫。LA Metro表示，其目標當然是培養更多長期的捷運乘客，但同時也能減少道路車輛，進而改善交通流量並降低車輛廢氣排放。

根據美國聯邦公路局（FHWA）的報告，西雅圖在2003年進行的「少一輛車示範研究」（One-Less-Car Demonstration Study）中，86名參與者共減少4萬1463英里的總行駛里程，平均每周少開1974英里。報告還發現，該計畫總共減少8003次開車出門的行程。

對於那些汽車面臨故障、正苦於高額維修費的人來說，改搭單程只需1.75美元的公車或火車也是個選擇，這比車貸、養車、保險和油錢便宜得多。年長者、身障人士和學生乘客還可享票價折扣。低收入乘客則可報名LA Metro的LIFE計畫，新會員可獲得90天的免費無限次搭乘，之後每月還能獲得20次免費搭乘。

精華 FAQ

  • 民眾只要把家中至少1輛車停放5周，改用步行、共享單車、拼車或搭乘火車、公車等方式通勤，就有機會獲得最高600美元補助。

  • 參與者必須年滿21歲，家庭名下擁有1輛以上汽車，並讓其中1輛車在5周內保持閒置，之後再完成「One Car Challenge, Phase 2」。

  • 參與者需用GoCarma手機應用記錄里程表，必要時還要提供前、中、後照片；LA Metro希望藉此降低VMT、改善交通並減少廢氣排放。

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