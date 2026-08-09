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蒙市閒置商業區擬建住宅 11月公投 交由選民決定

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
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蒙特利公園市擬透過住房疊加分區，活化閒置或使用率不足的商業及工業用地。圖為蒙市商...
蒙特利公園市擬透過住房疊加分區，活化閒置或使用率不足的商業及工業用地。圖為蒙市商業區，非空置商戶。（本報檔案照╱記者朱敏梓攝影）

蒙特利公園市議會投票決定，將一項住房疊加地目（Housing Overlay）提案列入11月公投，交由選民決定是否允許在閒置或使用率不足的商業及工業用地上，彈性開發住宅或商住混合項目。市府強調，提案不會改變現有住宅區的地目，也不會提高獨立屋社區的住宅密度。

這項名為「HOME住房疊加地目」的公投案，若獲選民通過，將修改蒙市土地使用及城市設計要素，授權市府針對商業及工業區制定住房疊加地目規則，為住宅和商住混合開發提供更多選項。

不過，提案通過並不代表開發商可立即在相關地塊興建住宅。任何業主或開發商若希望使用住房疊加地目，仍須提出變更申請，遵守開發、停車、交通及環境保護等規定，並舉行公聽會，最終由市議會行使裁量權批准。

市府表示，這項提案是回應今年6月至7月推動的「從閒置到活力」（Vacant to Vibrant）社區參與計畫。透過線上意見表、說明會及實體工作坊收集的意見顯示，許多居民關注長期空置、環境衰敗的商業地產，以及社區生活設施不足等問題。

部分居民支持將閒置商業及工業地塊活化，增加適合年輕家庭、專業人士、長者及多代同堂家庭的住房，同時要求保護現有獨立屋社區，避免住宅密度上升。

市府指出，疫情後遠距工作與網購興起，部分辦公和商業空間的空置率居高不下，Saturn Park等地區尤其嚴重。若能在這些地區引進住宅、商店、餐廳及其他設施，可望減少閒置及治安問題，同時吸引投資並增加地方稅收。

市長羅霈霆（Henry Lo）表示，蒙市需要為年輕專業人士、成長中的家庭及多代同堂家庭提供更多選擇，讓在當地長大的人，有機會繼續留在蒙市生活。

根據加州區域住房需求分配（RHNA）要求，蒙市須在2021年至2029年間規畫增加5257套住房。市府認為，允許部分閒置商業和工業用地選擇開發住房，有助達成州政府要求，並避免因住房規畫不足面臨州政府處罰，或讓部分項目援引州法繞過地目規定。

由於蒙市選民2020年通過JJ提案，確立「2040土地使用要素」，市議會無法自行修改土地使用地圖，必須取得選民同意。因此，是否增加住房疊加地目，將由選民在11月大選中表決。提案明確排除現有R-1及R-2等住宅區，也不影響蒙市近期通過的資料中心禁令。即使公投過關，市府仍須另外制定具體地目及開發標準，並進行後續社區諮詢。

精華 FAQ

  • 提案主要針對閒置或使用率不足的商業、工業用地，希望透過彈性開發引入住宅與商住混合項目，活化空置地產，並回應社區對住房供給不足與環境衰敗的疑慮。

  • 不能。即使選民通過，業主或開發商仍須提出變更申請，並遵守開發、停車、交通與環境保護等規定，經公聽會及市議會裁量後，才可能獲准推動。

  • 蒙市須依RHNA在2021年至2029年間規畫增加5257套住房，市府認為此案有助達標；同時提案不會改變R-1、R-2等住宅區，也不提高獨立屋社區密度。

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