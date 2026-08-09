橙縣亞裔夫婦創辦桌球俱樂部 凝聚多元族群

在2026 LA Open桌球公開賽現場，一對越裔夫婦Tuan Le（右）和Helen Le（左）格外引人注意。他們不僅是桌球愛好者，也是橙縣桌球俱樂部（Orange County Table Tennis Academy，OCTTA）的創辦人。（記者啟鉻╱攝影）

在2026 LA Open桌球公開賽現場，一對越裔夫婦格外引人注意。他們不僅是桌球愛好者，也是橙縣 桌球俱樂部（Orange County Table Tennis Academy，OCTTA）的創辦人。經過多年經營，這家位於橙縣芳泉谷（Fountain Valley）的桌球俱樂部，目前會員已逾400人。身為醫師的創辦人之一Tuan Le表示，桌球不僅充滿樂趣，還能鍛鍊反應能力、思考能力及身體協調性，是一項非常適合長期參與的運動。

創桌球俱樂部 會員逾400人

Tuan Le與桌球結緣已超過40年。他說，自己並非職業球員，只是一名熱愛桌球的業餘愛好者。雖然平日從事全職醫師工作，但多年來始終沒有放下球拍，更利用工作之餘投入俱樂部經營。

在他看來，桌球最大的魅力之一，就是身體與大腦必須同時高速運轉。「你必須不斷判斷球的速度、思考對手下一步的動作，同時身體還要不停移動。」正因如此，桌球不只是體能運動，也是一項需要高度專注與快速思考的競技活動。

回憶橙縣早年的桌球環境，Tuan Le說，大約30年前，當地可供球友打桌球的場所相當有限，有時約30名球友只能圍著一張球桌輪流上場。當時參與者主要來自橙縣，包括小西貢（Little Saigon）一帶居民，年齡從20多歲至40多歲都有。

隨著參與桌球運動的人愈來愈多，對固定場地的需求也日益增加。約10年前，Tuan Le開始萌生建立一座固定桌球俱樂部的想法，希望讓喜愛這項運動的人擁有一個穩定的活動場所。

由於還有全職醫師工作，Tuan Le只能利用業餘時間一步步經營。俱樂部最初僅有4張球桌，後來增加至8張，再擴展至20多張。如今搬進芳泉谷的新場地後，球館面積已達約1萬7500平方呎，可容納30多張球桌。Tuan Le特別提到，OCTTA如今已發展成一個族裔相當多元的桌球社群。會員除了華人、越南裔、韓裔之外，還有墨西哥裔、白人、伊朗裔、寮國裔、菲律賓裔及羅馬尼亞裔 等不同背景的球友。不同語言、不同文化背景的人走進球館，因為一顆小小的桌球有了共同話題，也讓俱樂部成為跨族裔交流的平台。

LA Open賽事 高手切磋球技

夫妻兩人還有進一步擴大俱樂部的構想，希望未來有機會購置自己的場館，面積可能達到約2萬平方呎，為球友提供更穩定、更完善的活動及訓練空間。

除了提供會員日常練球，Tuan Le也積極鼓勵球友參加正式賽事。他表示，南加州桌球圈是一個關係相當密切的社群，洛杉磯及橙縣一帶經常參與桌球活動的球員多達上千人，不少人因多年參賽、切磋而彼此熟識。

其中，LA Open是南加州桌球愛好者相當期待的大型賽事。Tuan Le認為，LA Open不僅在洛杉磯地區具有相當規模，在加州桌球界也頗具影響力，每年吸引眾多高水平選手參加。對一般球友而言，除了親自下場比賽，更難得的是有機會近距離觀摩高手。

「我們喜歡跟優秀的球員打球，也喜歡看他們比賽，因為可以從中學習。」Tuan Le說，尤其對青少年球員而言，大型賽事既是展現訓練成果的舞台，也是觀摩、學習和累積實戰經驗的重要機會。

談到OCTTA未來發展，Tuan Le表示，隨著俱樂部規模擴大，他希望球館未來不只是會員日常打球、訓練的場所，也能進一步承辦大型桌球賽事，吸引更多高水平選手來到橙縣交流競技，讓當地球友，特別是年輕一代，有更多接觸高手、提升球技的機會。