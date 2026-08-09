池坊花道 15、16日鍾妙玲師生聯展 表現傳統融入現代花藝

池坊加州太平洋支部將於15、16日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「2026池坊花道展覽」，展出多件池坊花道作品，免費開放民眾參觀。（主辦單位提供）

擁有560多年歷史的日本 池坊花道，將於15、16日在洛僑中心舉辦「2026池坊花道展覽」。池坊加州 太平洋支部副支部長鍾妙玲將率領師生展出多件花藝作品，藉由不同花型與創作手法，呈現池坊花道尊重自然、傳承傳統並融入現代美學的藝術精神。

池坊花道起源於日本京都六角堂，相傳已有560多年歷史，是日本歷史最悠久、最具代表性的花道流派，也是日本花道文化的重要源流。池坊花道講求順應植物原有的姿態與生命力，透過花、草、枝、葉的配置與空間運用，展現自然四季的變化與和諧之美。

歷經數百年發展，池坊花道在保留傳統精神的同時，也不斷融入現代美學理念，形成兼具傳統與創新的藝術特色。此次展覽將展出立花、生花、自由花等不同形式的作品。立花氣勢莊重，展現大自然的壯闊景象；生花以簡潔的線條表現植物原有之美；自由花則突破傳統形式，結合多元花材與創意設計，展現花道藝術與現代生活的融合。

池坊加州太平洋支部致力推廣日本花道文化，除開設花道課程外，也經常舉辦花展及文化交流活動。展覽時間為8月15、16日上午10時30分至下午4時，地點在洛僑中心，免費入場。