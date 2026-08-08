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興趣+緣分 洛杉磯華女創作電影闖印度 8/7起在美串流平台播放

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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住在洛杉磯的徐順理（中）因緣分認識了同樣住在洛杉磯的陳玫君（左）及住在印度的寶萊...
住在洛杉磯的徐順理（中）因緣分認識了同樣住在洛杉磯的陳玫君（左）及住在印度的寶萊塢影視人Gayathiri Guliani （右），並共同合作了一部電影，在印度上映後獲得不錯反響。（徐順理提供）

從紐約取得法律博士學位，到成為電影出品人，住在洛杉磯的徐順理，人生看似與電影產業沒有太大交集，卻因多年來對故事與電影的興趣，加上長期旅居香港、接觸印度文化，意外走出一條連結台灣、印度與國際市場的電影出品製片之路。

《叫我驅魔男神》是一部以動作、喜劇及娛樂元素為主，結合台灣與印度兩地電影人才共同...
《叫我驅魔男神》是一部以動作、喜劇及娛樂元素為主，結合台灣與印度兩地電影人才共同完成的一部跨文化作品。該片於8月7日起，上架美國串流平台。（徐順理提供）

一次因緣際會下，徐順理認識一名在印度寶萊塢具有豐富經驗的影視人Gayathiri Guliani，雙方交流後決定攜手合作，希望拍攝一部連結台灣與印度文化的電影。徐順理希望把台灣傳統道教與印度宗教元素放進同一個故事，但又不希望文化內容過於複雜。因此，《叫我驅魔男神》（DEMON HUNTERS）最終選擇以動作、喜劇及娛樂元素為主，讓印度觀眾更容易理解與接受，讓他們進一步認識台灣文化。

《叫我驅魔男神》獲得台灣文化部相關投資與補助，電影在印度上映後獲得不錯反響，在擁有600多個座位的戲院中，首日場次票券全部售罄。徐順理認為，印度人口龐大，電影市場規模不容忽視。該片進入印度院線，不只是一次電影海外發行的嘗試，也希望能為台灣電影開拓新的國際市場。

徐順理也將這部片推向美國，於8月7日起在Apple TV、Amazon Prime串流平台上播放。她表示，隨著國際社會對台灣的關注增加，海外觀眾也開始對台灣文化及電影產生好奇，而動作喜劇相對容易跨越文化差異，或許能成為海外觀眾認識台灣的一個入口。

徐順理回憶，自己從小就喜歡寫故事，但年輕時並沒有真正踏上電影創作的道路。她曾在紐約求學並取得法律博士學位，畢業後一度定居香港，結婚生下三名孩子後，人生重心也轉向家庭。後來因朋友邀請接觸香港的華納兄弟影視相關工作，開始大量接觸電影及經典作品，也逐漸對電影產業產生興趣。

後來，在朋友牽線下，徐順理開始接觸張艾嘉的製片團隊，並參與香港電影製作。2005年，她擔任台灣原住民族題材電影《山豬．飛鼠．撒可努》的出品人，帶著排灣族團隊走上國際影展並獲獎，這讓她累積電影製作與海外發行的經驗。

由於電影只是徐順理的興趣，在完成《山豬．飛鼠．撒可努》後，徐順理將生活重心放回家庭。也正是在這段期間，她因長期生活香港而結識不少印度朋友，並多次前往印度、參與當地婚禮，逐漸對印度的宗教與文化產生好奇。她觀察到，宗教信仰在印度人的日常生活中扮演重要角色，從街頭巷尾的小型神龕到大型寺廟，宗教文化幾乎融入生活。

在合作過程中，徐順理了解到印度觀眾雖然熱愛電影，但對華語電影的認識相對有限，較熟悉的主要是成龍作品。因此，她特別邀請參與成龍電影製作的攝影團隊加入，希望借助觀眾熟悉的動作喜劇風格，讓電影更容易吸引當地觀眾。該片同時找來印度寶萊塢演員參與演出，並邀請到住在洛杉磯的導演陳玫君，以及獲金馬獎肯定的台灣特效團隊參與，讓台灣與印度兩地電影人才共同完成這部跨文化作品。

徐順理表示，Gayathiri Guliani不僅協助電影團隊連結當地演員，也幫忙在當地發行電影。據了解，Gayathiri Guliani曾參與知名印度電影《三個傻瓜》的全球發行，對印度電影市場及國際發行具有豐富經驗。

精華 FAQ

  • 她原本在紐約取得法律博士學位，後來定居香港並以家庭為重，但因長期喜歡寫故事、接觸華納兄弟影視工作與張艾嘉團隊，逐步累積對電影產業的興趣與經驗。

  • 徐順理希望把台灣道教與印度宗教元素放進同一故事，但避免內容過於複雜，因此改以動作、喜劇和娛樂性為主，讓印度觀眾更容易理解，也更能接受台灣文化。

  • 該片先在印度院線上映，首日票券曾在600多座戲院售罄，顯示市場反應不錯；之後也於8/7起在Apple TV與Amazon Prime播出，持續拓展美國與海外觀眾。

香港 洛杉磯 印度

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