比成年人還大…南加住宅區驚見山獅 2發射麻醉槍制伏

山獅兩度被麻醉針擊中，救援人員進入林中展開救援。（記者楊青╱攝影）

南加 州野生動物出沒並不罕見，但一隻體型比成年人還大的山獅突然出現在住宅社區樹林，仍讓居民大吃一驚。聖迪瑪斯（San Dimas）山腳大道附近社區7日驚見一隻受傷山獅，疑似前一晚遭車輛撞擊後受傷，躲進樹林中療傷。加州 漁獵局（CDFW）、洛杉磯 縣警局等多單位接報後，迅速派員前往救援，兩度發射麻醉槍將牠制伏並送醫。

在當地開設農產站的攤主，當天上午在山腳大道與核桃路（Walnut Road）交會處附近的樹林中發現異狀，小心走近查看，驚見一隻體型比成年人還大的山獅趴在兩棵大樹之間。

救援人員抵達後，發現這隻山獅疑似已受傷，無法行走。經現場勘查並評估地形及山獅狀況後，決定使用麻醉槍進行救援。警方同時出動至少六輛警車，封鎖周邊道路，禁止人車進入。

第一針麻醉槍射中山獅臀部後，山獅突然驚醒，憤怒轉過頭，用嘴將麻醉針拔出咬碎。救援人員不得不再次發射麻醉針，並擊中山獅嘴巴無法搆著的後背。約十分鐘後，山獅逐漸昏睡，六名救援人員利用大型塑膠布將牠抬出，經上藥、包紮處理後，送往獸醫處接受後續治療。

整個救援過程，吸引大批居民圍觀。住在附近的居民Chest表示，這隻山獅其實並非第一次出現。他說，平時經常看到牠在住家及鄰居住宅周邊活動，大家已習以為常，把牠當成社區的「老朋友」。

Chest表示，他在當地居住多年，野生動物出沒稀鬆平常，雖然家中也有小孩，但並不因此特別害怕，因為居民通常不會主動靠近或招惹牠們，人與動物一直和平共處。不過，他也提醒，家中的小型寵物必須特別保持安全距離，否則很可能成為山獅、郊狼等的獵物。

附近居民表示，當地除山獅外，也經常看到熊及郊狼。對長期居住在此的居民來說，野生動物進入社區早已是生活一部分。

加州漁獵局發言人Cork Kopping提醒，南加州許多社區與野生動物棲息地高度重疊，人與野生動物近距離相遇的機會增加。尤其天氣炎熱，野生動物可能更頻繁進入人類居住區尋找食物及水源。居民不必恐慌，但應保持適當距離，不餵食、不挑釁，並妥善收好食物及垃圾，才能維護人與野生動物安全共存。

聖迪瑪斯山脚大道附近社區7日上午驚見大型受傷山獅，多個部門派出人員前往營救。整個救援行動持續3個多小時。（記者楊青╱攝影）

山獅被裝上車，送往後續醫療照顧。（記者楊青╱攝影）

聖迪瑪斯山脚大道附近社區7日上午驚見大型受傷山獅，多個部門派出人員前往營救。整個救援行動持續3個多小時。（記者楊青╱攝影）

山獅被裝上車，送往後續醫療照顧。（記者楊青╱攝影）

救援人員小心靠近躲藏在林間的山獅，準備實施麻醉後營救。（記者楊青╱攝影）

救援人員兩度施放麻醉針。（記者楊青╱攝影）

救援人員將麻醉昏睡的山獅擡出。（記者楊青╱攝影）

救援人員將麻醉昏睡的山獅擡出。（記者楊青╱攝影）