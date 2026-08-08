愛迪生預防野火 下周空巡鑽石吧

南加愛迪生公司將從10日起，在鑽石吧南部展開為期近一個月的無人機、直升機空中電力設備巡查，預防山火。（鑽石吧市府提供）

南加 愛迪生公司（SCE）將從10日起，在鑽石吧 南部展開為期近一個月的空中電力設備巡查，預計持續至9月4日，利用無人機及直升機從空中檢查電線桿、輸配電設備及電塔，尋找地面巡查不容易發現的老化、損壞或其他潛在危險，預防野火 。

鑽石吧市7日通告，每一根電桿或電塔的空中檢查，通常約需30至60分鐘。居民在巡查期間如果看到無人機或直升機在社區低空活動，不必驚慌。此次SCE空中巡查，不會進行預防性停電，居民也不需要特別囤積物資或擔心停電。

SCE解釋，電力設備有些問題從地面很難發現，空中巡查則可以提供完全不同視角。檢查人員可以從多個角度觀察相關設備，尋找磨損、損壞或其他可能造成電力故障及野火的危險。

SCE目前已將無人機及直升機列為野火防護的重要工具之一。在野火高風險地區，會結合地面巡查、無人機及直升機進行檢查；對乾燥植被及強風可能增加野火風險的季節，也會增加檢查頻率。

洛杉磯縣2025年伊頓野火報告日前出爐，SCE的老舊設備，被指為造成火災的原因。儘管SCE提出異議，但SCE近年持續將新科技引入野火預防，包括將AI、紅外線等技術加入電網巡查，希望縮短從「發現問題」到「確認風險」再到「處理問題」所需時間。

鑽石吧市府表示，鑽石吧全年都存在野火風險，城市周圍有大片開放空間，包括東側的Tres Hermanos Ranch、南側的Tonner Canyon，以及許多尚未開發的山坡地。

市府目前也按照加州最新野火危險程度分區，對高風險地區進行防火及防禦空間管理。鑽石吧消防部門每年5月起便展開防禦空間檢查，重點包括指定灌木區及高火災危險區，要求屋主維持適當的防火間隔，降低火勢由開放空間蔓延至住宅的可能性。