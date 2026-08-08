拓展南加市場 茶飲店「奈雪」 進駐蒙市

奈雪7日在蒙特利公園市大西洋時代廣場，開設洛杉磯縣第二家門市。（記者張庭瑜／攝影）

蒙特利公園市 大西洋時代廣場（Atlantic Times Square）再添茶飲店，亞洲茶飲、烘焙品牌「奈雪」（NaiSnow）7日在AMC電影院旁開設洛杉磯縣第二家門市，提供奶茶、水果茶、蔬果飲品及蛋撻等烘焙甜點。蒙市多位市議員出席開幕剪綵。

奈雪美國門市加盟業者Arthur Zhang在蒙市新店開幕活動中致詞，表示未來仍計畫拓展南加州市場。（記者張庭瑜／攝影）

大西洋時代廣場是蒙市主要商業中心之一，現有電影院、餐廳、健身房及零售商家進駐。加盟業者Arthur Zhang表示，品牌在美國採加盟方式經營，南加 州目前有兩家門市，首家位於聖蓋博市；另在紐約有三家、北加州 庫比蒂諾（Cupertino）一家，全美共六家。業者未來持續關注南加州市場，包括羅蘭岡及爾灣等區域，但目前尚無確定的展店計畫。

蒙市民選官員、奈雪業者及店員參加新店開幕剪綵活動。（記者張庭瑜／攝影）

「奈雪」2014年創立於深圳，以現製茶飲為主，並提供烘焙、甜點及輕食。Arthur Zhang表示，品牌希望門市除供顧客購買飲品，也能成為消費者停留及親友聚會的場所。選擇蒙市開店也有個人因素。他表示，初到美國後便經常前往蒙市，學生時期曾與朋友在當地喝茶、聚會，如今品牌進駐熟悉的社區，讓他有「繞了一圈又回來」的感受。他認為，蒙市與亞洲文化連結深，族群也相當多元，茶飲可成為不同背景消費者交流的媒介。

蒙市市長羅霈霆與市議員等出席奈雪蒙市店開幕活動，並向業者頒發賀狀。左起為吳紹榮、黃泰平、主持人游蕙綾、加盟業者Arthur Zhang、羅霈霆及楊安立。（記者張庭瑜／攝影）

蒙市市長羅霈霆表示，大西洋時代廣場聚集餐飲、娛樂及零售業者，新店進駐為當地增加餐飲選擇。他代表市議會歡迎新商家，並在剪綵後向業者頒發賀狀。蒙市市議員楊安立、吳紹榮、黃泰平也到場祝賀，表示新店緊鄰電影院，夏季冷飲具有市場需求，新商家也可增加居民聚會去處，期盼業者長期經營。

奈雪蒙市店開幕首日，顧客在店內排隊選購茶飲及烘焙產品。（記者張庭瑜/攝影）

店長Daniel表示，蒙市門市籌備超過半年，目前提供十多種烘焙品，包括藍莓、草莓及提拉米蘇口味蛋撻，烘焙產品均為當日製作。品牌產品除茶飲外，也包括烘焙、輕食及蔬果飲品。