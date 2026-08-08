我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

拓展南加市場 茶飲店「奈雪」 進駐蒙市

記者張庭瑜／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奈雪7日在蒙特利公園市大西洋時代廣場，開設洛杉磯縣第二家門市。（記者張庭瑜／攝影...
奈雪7日在蒙特利公園市大西洋時代廣場，開設洛杉磯縣第二家門市。（記者張庭瑜／攝影）

蒙特利公園市大西洋時代廣場（Atlantic Times Square）再添茶飲店，亞洲茶飲、烘焙品牌「奈雪」（NaiSnow）7日在AMC電影院旁開設洛杉磯縣第二家門市，提供奶茶、水果茶、蔬果飲品及蛋撻等烘焙甜點。蒙市多位市議員出席開幕剪綵。

奈雪美國門市加盟業者Arthur Zhang在蒙市新店開幕活動中致詞，表示未來仍...
奈雪美國門市加盟業者Arthur Zhang在蒙市新店開幕活動中致詞，表示未來仍計畫拓展南加州市場。（記者張庭瑜／攝影）

大西洋時代廣場是蒙市主要商業中心之一，現有電影院、餐廳、健身房及零售商家進駐。加盟業者Arthur Zhang表示，品牌在美國採加盟方式經營，南加州目前有兩家門市，首家位於聖蓋博市；另在紐約有三家、北加州庫比蒂諾（Cupertino）一家，全美共六家。業者未來持續關注南加州市場，包括羅蘭岡及爾灣等區域，但目前尚無確定的展店計畫。

蒙市民選官員、奈雪業者及店員參加新店開幕剪綵活動。（記者張庭瑜／攝影）
蒙市民選官員、奈雪業者及店員參加新店開幕剪綵活動。（記者張庭瑜／攝影）

「奈雪」2014年創立於深圳，以現製茶飲為主，並提供烘焙、甜點及輕食。Arthur Zhang表示，品牌希望門市除供顧客購買飲品，也能成為消費者停留及親友聚會的場所。選擇蒙市開店也有個人因素。他表示，初到美國後便經常前往蒙市，學生時期曾與朋友在當地喝茶、聚會，如今品牌進駐熟悉的社區，讓他有「繞了一圈又回來」的感受。他認為，蒙市與亞洲文化連結深，族群也相當多元，茶飲可成為不同背景消費者交流的媒介。

蒙市市長羅霈霆與市議員等出席奈雪蒙市店開幕活動，並向業者頒發賀狀。左起為吳紹榮、...
蒙市市長羅霈霆與市議員等出席奈雪蒙市店開幕活動，並向業者頒發賀狀。左起為吳紹榮、黃泰平、主持人游蕙綾、加盟業者Arthur Zhang、羅霈霆及楊安立。（記者張庭瑜／攝影）

蒙市市長羅霈霆表示，大西洋時代廣場聚集餐飲、娛樂及零售業者，新店進駐為當地增加餐飲選擇。他代表市議會歡迎新商家，並在剪綵後向業者頒發賀狀。蒙市市議員楊安立、吳紹榮、黃泰平也到場祝賀，表示新店緊鄰電影院，夏季冷飲具有市場需求，新商家也可增加居民聚會去處，期盼業者長期經營。

奈雪蒙市店開幕首日，顧客在店內排隊選購茶飲及烘焙產品。（記者張庭瑜/攝影）
奈雪蒙市店開幕首日，顧客在店內排隊選購茶飲及烘焙產品。（記者張庭瑜/攝影）

店長Daniel表示，蒙市門市籌備超過半年，目前提供十多種烘焙品，包括藍莓、草莓及提拉米蘇口味蛋撻，烘焙產品均為當日製作。品牌產品除茶飲外，也包括烘焙、輕食及蔬果飲品。

精華 FAQ

  • 奈雪在蒙特利公園市的大西洋時代廣場、AMC電影院旁開店，這是品牌在洛杉磯縣的第2家門市，顯示其持續擴展南加州市場。

  • 門市除奶茶、水果茶、蔬果飲品外，也販售蛋撻等烘焙甜點；店長表示目前有10多種烘焙品，包含藍莓、草莓與提拉米蘇口味，且皆為當日製作。

  • Arthur Zhang表示，蒙市與亞洲文化連結深、族群多元，也與他在美國初到時常去喝茶的回憶有關；未來會持續關注羅蘭岡、爾灣等南加地區，但尚未有確定計畫。

南加 加州 蒙特利公園市

上一則

第30屆國慶盃高球賽 8月24日開打

下一則

億萬富豪逃離加州 賭場巨擘豪宅降價8700萬出售

延伸閱讀

霸王茶姬亞洲首家 Hello Kitty 主題超級茶倉登陸灣仔

霸王茶姬亞洲首家 Hello Kitty 主題超級茶倉登陸灣仔
安大略牧場再添大型連鎖超市 主打品牌折扣及限量特價品

安大略牧場再添大型連鎖超市 主打品牌折扣及限量特價品
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成
洛杉磯名店「蘭迪甜甜圈」 灣區首店開幕 500人等開門

洛杉磯名店「蘭迪甜甜圈」 灣區首店開幕 500人等開門
99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活

99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活
舊金山又一Lucky超市宣布停業 市區購物便利再受挑戰

舊金山又一Lucky超市宣布停業 市區購物便利再受挑戰

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」