奇諾岡擬徵地方服務稅 11月公投

奇諾岡市將加徵1%的地方交易與使用稅（Transactions and Use Tax，TUT），預估每年可為市府帶來約1150萬美元的新收入。圖為奇諾岡一家華資超市。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡市議會一致通過決議，將Chino Hills Services Measure列入11月3日選票，交由選民決定是否設立一項由地方自行掌控的新財源，以支付市府一般基金，維持公共服務、安全、基礎建設，並因應財政挑戰。

根據市府提供資訊。若此措施獲選民通過，奇諾岡市將加徵1%的地方交易與使用稅（TUT），預估每年可為市府帶來約1150萬美元新收入。市府表示，這項稅收 不適用於處方藥、勞務服務、房租、教育費用、公用事業費用及雜貨食品等。所有新增稅收都將由市府自行管理，不會被加州 政府或聖伯納汀諾縣政府挪用。

市府預估，2026至2027會計年度將出現約430萬美元的結構性預算赤字。目前雖可透過動用市府儲備金維持預算平衡，但儲備金屬一次性資源，無法長期支撐市政支出。若沒有新增穩定收入來源，市府預估每年財政缺口將持續擴大，到2030至2031會計年度，年度赤字將增加至約840萬美元，屆時市府儲備金將全部耗盡。

市府表示，若新稅獲准，新增收入可用於維持及改善多項重要市政服務，包括公共安全、野火防治、道路及坑洞修補、交通安全與基礎建設改善、雨水排水系統、市政設施及其他地方基礎建設。

市府指出，雖然房產稅與銷售稅是奇諾岡市最主要收入來源，但市政府實際能留用的比例相當有限。目前全市7.75%銷售稅中，真正留在奇諾岡市作為地方服務經費的僅有1個百分點，其餘大部分由州政府及縣政府支配。

至於房產稅，每繳納1美元房屋稅，奇諾岡市僅能分得約4美分。市府認為，新增地方交易與使用稅將可建立一項由地方自主掌控、專門用於奇諾岡市需求的新收入來源。

為確保經費使用透明，將有多項監督措施，包括公開支出資訊、每年接受獨立會計師查核，以及定期向民眾公布財務報告。