我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

奇諾岡擬徵地方服務稅 11月公投

記者啟鉻／奇諾岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇諾岡市將加徵1%的地方交易與使用稅（Transactions and Use ...
奇諾岡市將加徵1%的地方交易與使用稅（Transactions and Use Tax，TUT），預估每年可為市府帶來約1150萬美元的新收入。圖為奇諾岡一家華資超市。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡市議會一致通過決議，將Chino Hills Services Measure列入11月3日選票，交由選民決定是否設立一項由地方自行掌控的新財源，以支付市府一般基金，維持公共服務、安全、基礎建設，並因應財政挑戰。

根據市府提供資訊。若此措施獲選民通過，奇諾岡市將加徵1%的地方交易與使用稅（TUT），預估每年可為市府帶來約1150萬美元新收入。市府表示，這項稅收不適用於處方藥、勞務服務、房租、教育費用、公用事業費用及雜貨食品等。所有新增稅收都將由市府自行管理，不會被加州政府或聖伯納汀諾縣政府挪用。

市府預估，2026至2027會計年度將出現約430萬美元的結構性預算赤字。目前雖可透過動用市府儲備金維持預算平衡，但儲備金屬一次性資源，無法長期支撐市政支出。若沒有新增穩定收入來源，市府預估每年財政缺口將持續擴大，到2030至2031會計年度，年度赤字將增加至約840萬美元，屆時市府儲備金將全部耗盡。

市府表示，若新稅獲准，新增收入可用於維持及改善多項重要市政服務，包括公共安全、野火防治、道路及坑洞修補、交通安全與基礎建設改善、雨水排水系統、市政設施及其他地方基礎建設。

市府指出，雖然房產稅與銷售稅是奇諾岡市最主要收入來源，但市政府實際能留用的比例相當有限。目前全市7.75%銷售稅中，真正留在奇諾岡市作為地方服務經費的僅有1個百分點，其餘大部分由州政府及縣政府支配。

至於房產稅，每繳納1美元房屋稅，奇諾岡市僅能分得約4美分。市府認為，新增地方交易與使用稅將可建立一項由地方自主掌控、專門用於奇諾岡市需求的新收入來源。

為確保經費使用透明，將有多項監督措施，包括公開支出資訊、每年接受獨立會計師查核，以及定期向民眾公布財務報告。

精華 FAQ

  • 市府將Chino Hills Services Measure列入11月3日選票，內容是加徵1%的地方交易與使用稅，讓選民決定是否建立一項由地方自行掌控的新財源。

  • 市府預估每年可新增約1150萬美元收入，主要用於市府一般基金，支應公共安全、道路修補、野火防治、排水系統與其他基礎建設。

  • 市府表示2026至2027會計年度恐有約430萬美元結構性赤字，儲備金難以長期支撐，因此需要穩定收入；同時將公開支出、年年查核並定期公布財務報告。

公投 加州 稅收

上一則

GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻

下一則

比成年人還大…南加住宅區驚見山獅 2發射麻醉槍制伏

延伸閱讀

鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%

鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%
11月地方選舉升溫 從市政改革到Muni經費 選民將面臨多項重大抉擇

11月地方選舉升溫 從市政改革到Muni經費 選民將面臨多項重大抉擇
西雅圖交通稅案過關 11月交付選民公投

西雅圖交通稅案過關 11月交付選民公投
南加橙市為建好市多 銷售稅大部分送開發商 引不滿

南加橙市為建好市多 銷售稅大部分送開發商 引不滿
舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票
紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」