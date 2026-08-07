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華人槍友會辦青少年射擊夏令營 提升孩子專注力

記者張宏／洛杉磯報導
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洛杉磯青少年奧林匹克飛碟射擊隊成立。（記者張宏／攝影）
洛杉磯青少年奧林匹克飛碟射擊隊成立。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華人槍友獵友俱樂部日前舉辦「青少年飛碟射擊夏令營」，共有九名11至16歲的青少年參加培訓，不少孩子在參訓前，從未接觸過飛碟(飛靶）射擊運動。聖蓋博市議員吳程遠的女兒吳岱凌和杜瓦提副市長康佳琛的孩子，也參與夏令營，他們認為這項運動不僅培養專注力，還讓孩子了解槍枝運作。

為期五天課程中，學員循序漸進學習瞄準、跟靶、擊發等飛碟射擊基本技巧，逐步提升實戰能力。訓練採用「理論＋實作」結合的方式，一半時間於俱樂部模擬射擊訓練系統進行練習，另一半時間則在靶場進行實彈飛碟射擊課程。

現場孩子們身穿橘色背心，手舉氣槍，神情專注的瞄準飛碟射擊。聖蓋博市議員吳程遠11歲的女兒吳岱凌參與夏令營。吳程遠表示，美國是培養孩子的沃土，有很多其他地方沒有的機會，孩子都可以嘗試，喜歡就繼續，不喜歡就嘗試別的。尤其孩子接觸槍的機會不多，借助這次飛碟射擊夏令營能早接觸槍枝，對其有正向了解，作為父母覺得很安慰。

吳程遠和康佳琛及飛碟射擊隊教練共同為全體學員頒發結業證書。

杜瓦提市副市長康佳琛（左）和洛杉磯華人槍友獵友俱樂部負責人李銘漢（右）為11歲的...
杜瓦提市副市長康佳琛（左）和洛杉磯華人槍友獵友俱樂部負責人李銘漢（右）為11歲的吳岱凌頒發結業證書。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華人槍友獵友俱樂部日前舉辦「青少年飛碟射擊夏令營」，共有九名11至16歲的...
洛杉磯華人槍友獵友俱樂部日前舉辦「青少年飛碟射擊夏令營」，共有九名11至16歲的青少年參加培訓。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華人槍友獵友俱樂部負責人李銘漢表示，洛杉磯青少年飛碟射擊夏令營今年共舉辦兩期，很多孩子都是第一次接觸飛碟射擊。但經過五天學習，他們已基本掌握槍枝使用的安全知識、飛碟射擊基本技巧，及美式飛靶基本規則。孩子們都非常開心，也感受到這項運動帶來的挑戰。

他表示，飛碟射擊是一項非常有意義的活動，希望未來有更多華人青少年能夠加入。另外共有八名青少年正式加入洛杉磯青少年奧林匹克飛碟射擊隊，象徵俱樂部青少年培訓正式邁入更加系統、專業化的發展階段，為具有潛力與興趣的華裔青少年提供持續訓練和追逐奧林匹克夢想的平台。

精華 FAQ

  • 活動共有9名11至16歲青少年參加，多數人是第一次接觸飛碟射擊。課程以5天為期，透過循序漸進的訓練，讓孩子從基礎開始建立正確觀念與操作能力。

  • 課程結合理論與實作，一半時間在模擬射擊系統練習，一半時間到靶場進行實彈飛碟射擊。學員依序學習瞄準、跟靶、擊發等基本技巧，也認識槍枝安全與美式飛靶規則。

  • 吳程遠與康佳琛認為，這項運動有助培養孩子專注力，也能讓他們更早了解槍枝運作。主辦方則表示，希望更多華裔青少年參與，並透過系統化訓練追逐奧林匹克夢想。

華人 聖蓋博 洛杉磯

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