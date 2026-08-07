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商場小攤位創業想成功 先精算人流、租金

記者啟鉻／綜合報導
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選擇合適的商場與攤位位置。即使位於同一座購物中心，不同區域的人流也可能相差甚遠。...
選擇合適的商場與攤位位置。即使位於同一座購物中心，不同區域的人流也可能相差甚遠。一般而言，商場出入口、美食廣場、電影院周邊及主要動線附近，都是人氣較高的攤位位置。（記者啟鉻／攝影）

為維持生計，華人藝術家李惠榮（Judy Li）曾在美國購物中心擺攤販售作品十餘年；她的經歷並非個案，許多華人新移民初到美國，由於創業資金有限，加上商場人流穩定、租約彈性較高，都是從購物中心的小攤位起步，逐步累積客源與經營經驗，再發展成店面甚至連鎖品牌。不過，商場擺攤看似門檻不高，要真正站穩腳步，仍有不少經營技巧值得了解。

根據Equip Inc平台提供的創業建議，首先必須決定販售商品。選擇商品時，不應只憑個人興趣，還應評估售價、利潤空間、保存期限、庫存需求，以及是否容易受到網路低價商品衝擊等因素。

其次是選擇合適的商場與攤位位置。即使在同一座購物中心，不同區域的人流也可能相差甚遠。一般而言，商場出入口、美食廣場、電影院周邊及主要動線附近，都是人氣較高的位置，但租金通常也較高，因此必須衡量租金成本與預期營業額是否相符。

Equip Inc提醒，要分清楚Kiosk（商場攤位）與RMU（Retail Merchandising Unit，零售展示單元）的差異。Kiosk通常為獨立式攤位，多由業者自行購買或訂製設備，只向商場承租場地，因此可依品牌形象自由設計展示櫃、招牌、照明及收銀設備；RMU則多由商場統一提供設備，再出租給業者使用，進駐成本低、設置速度快，較適合首次創業者或短期測試市場，但在空間配置及品牌設計方面的彈性相對有限。

此外，即使只是經營一個小攤位，也應擬定基本商業計畫，包括預估營收、成本支出及損益平衡分析，避免因低估營運成本而影響資金周轉。

攤位陳列也是吸引顧客的重要關鍵。商品應有層次感，並將最具吸引力或利潤較高的產品放在顧客視線高度，搭配清楚易讀的價格標示及促銷資訊，才能在短短幾秒鐘吸引消費者停下腳步。

商場打烊後的安全問題，同樣不可忽視。創業者應事先了解商場是否提供夜間保全、監視器及巡邏服務，並確認商品遺失或設備損壞時的責任歸屬，必要時可加裝防護設備，降低營運風險。

最後，經營商場攤位不能只依賴自然人流。善用社群分享商品特色、製作過程、優惠活動及顧客使用心得，有助建立品牌知名度，吸引消費者專程前往購買，進一步提升回購率。

精華 FAQ

  • 因為初期資金需求較低，商場人流相對穩定，租約也較有彈性，適合先累積客源與經驗，再逐步擴展成店面或品牌。

  • 必須同時比較人流位置與租金成本，像出入口、美食廣場、電影院周邊通常人潮較旺，但租金也較高，需確認預期營收能否覆蓋支出。

  • Kiosk較能自由設計招牌、照明與櫃位，但需自備設備；RMU由商場提供設備，進駐較快、成本較低，適合首次創業或短期測試市場。

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