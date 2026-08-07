李惠榮把中國「內畫」藝術帶向世界 不忘傳承非遺初心

李惠榮是中國傳統內畫藝術非物質文化遺產代表性傳承人之一，多年來致力於推動這項中華傳統藝術走向世界，實現「民族的就是世界的」理想。（記者啟鉻／攝影）

李惠榮（Judy Li）是中國傳統內畫藝術非物質文化遺產代表性傳承人之一，多年致力於推動這項中華傳統藝術走向世界，實現「民族的就是世界的」理想。為維持生計，她曾在購物中心經營攤位十餘年，但受經濟環境轉弱、消費力下滑等因素影響，最終於2025年底結束經營。她表示，雖然告別商場攤位，但推廣內畫藝術、投入公益服務的初心始終未變。

鬼斧神工的袖珍藝術

李惠榮的家鄉在中國河北省衡水市，當地是中國內畫藝術的重要發源地之一，「衡水內畫」在2006年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。內畫是在水晶、瑪瑙、玻璃等透明或半透明器皿內壁，以反向筆法作畫的傳統工藝，因技法精妙細膩，被譽為「鬼斧神工的袖珍藝術」。 李惠榮的內畫作品之一。（李惠榮提供）

她自幼喜愛繪畫，中學時首次接觸內畫藝術，便深深著迷，從此數十年如一日堅持創作。早年曾從事文化旅遊工作的她，也因此萌生將中國傳統藝術介紹給世界的想法，希望讓更多海外民眾認識內畫之美。

2004年移民 美國後，李惠榮推廣內畫藝術的道路並非一帆風順。為兼顧生活與創作，她考量交通便利及家庭因素，在距離住家較近的安大略購物中心租設攤位，販售中國傳統工藝品及她的內畫作品。

她回憶，當時向購物中心提出租攤申請時，管理經理得知她販售的是中國傳統工藝品後，不僅迅速核准申請，還特別安排她在鄰近美食街的人潮熱點設攤，讓她備感鼓舞。

李惠榮表示，雖然過去曾參加南加各類博覽會與文化活動，但在大型購物中心長期設攤仍是第一次。她的商品來源主要有三個管道，直接向中國訂貨、洛杉磯市中心批發市場，以及部分來自墨西哥。憑著誠信經營、熱情待客，加上內畫作品獨具特色，攤位生意多年來始終保持相對穩定。 李惠榮推廣內畫藝術的道路並非一帆風順。為兼顧生活與創作，她在博覽會暨購物中心租設攤位，販售中國傳統工藝品及自己的內畫作品。（李惠榮提供）

然而，經營過程中也面臨不少挑戰。她表示，加州47號法案（Proposition 47）實施後，950美元以下竊盜改列為輕罪，購物中心的偷竊案明顯增加，她的攤位也深受其害。部分年輕人閒逛時順手牽羊，導致商品頻頻失竊，累積損失不小。她坦言，當時一度氣憤到想前往州政府陳情，希望替小商家發聲，反映治安惡化對基層商戶造成的衝擊，但因故未能成行，至今仍感遺憾。

在她看來，購物中心的攤商彼此建立良好關係十分重要，不僅能減少因商品或顧客競爭產生的摩擦，也能互相照看攤位，形成如鄰里守望相助般的合作氛圍。她的顧客主要來自墨西哥裔、菲律賓裔、非裔及白人社群，華人顧客比例並不高。

參與藝術展覽、博覽會

自2024年起，受整體經濟環境降溫及消費市場疲弱影響，她明顯感受到人潮雖在，消費力卻大幅降低，攤位業績逐年下滑。到2025年底租約屆滿時，她綜合考量經營效益及自身健康狀況，決定不再續租。她說，在購物中心經營十餘年，做出結束攤位的決定並不容易，心中充滿不捨，但也是經過深思熟慮後的無奈選擇。未來，她將改以參與各地文化節慶、藝術展覽及博覽會等方式，持續推廣內畫藝術，讓更多人認識這項中國傳統非物質文化遺產。

除藝術創作與文化傳承外，李惠榮多年來也熱心公益服務。她曾任2025至2026年度美國哈岡東區國際獅子會會長，並兩次參加國際獅子會年會，赴香港參加年會時現場展示內畫創作及個人設計作品，讓承載中華文化底蘊的傳統工藝，透過藝術交流走向更廣闊的國際舞台。 李惠榮（後排左）推廣中國內畫藝術，與家人支持分不開。圖為她與家人合影。（李惠榮提供）