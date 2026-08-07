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公車上無故刺人 判終身監禁+7年

記者楊青／綜合報導
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聖塔蒙尼卡的67歲Gerald Pitts，因在公車上無故持刀攻擊一名陌生乘客，...
聖塔蒙尼卡的67歲Gerald Pitts，因在公車上無故持刀攻擊一名陌生乘客，獲判終身監禁加七年徒刑。圖為公車示意圖，非案發車輛。（取自LA Metro）

2023年發生在洛杉磯巴士的一起隨機持刀仇恨犯罪案，6日宣判。聖塔蒙尼卡的67歲Gerald Pitts，因在公車上無故持刀攻擊一名陌生乘客，獲判終身監禁加七年徒刑，並須服刑至符合假釋資格後才能申請假釋。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，仇恨犯罪不只是傷害受害者，更是破壞整個社區彼此信任的基礎。

根據檢方資料，案件發生於2023年3月25日晚約9時。受害人Santos Tejas Gonzalez搭乘Metro巴士後，經過被告Pitts前往座位時，Pitts突然對他大聲辱罵，並使用帶種族歧視的言語攻擊。

受害人為避免衝突，在巴士抵達Western Ave與Exposition Blvd站時準備下車，不料Pitts竟尾隨而至，持刀朝受害人腹部、手臂、手掌及臉部連刺數刀。當受害人跌落車外後，嫌犯仍不停腳踢其頭部，並持續高喊種族歧視言論。受害人傷勢一度危及生命，經緊急送醫後幸運生還，目前仍持續復原中。

陪審團今年6月16日裁定Pitts預謀蓄意殺人未遂罪成立，同時認定他的犯案動機全部或部分基於受害人國籍、種族或族裔，構成仇恨犯罪。

除Pitts案外，霍克曼的辦公室目前仍有多起仇恨犯罪案正在審理，包括涉嫌持鐵管攻擊街友並辱罵受害人的案件、針對跨性別商家的暴力攻擊案以及對教堂、清真寺等宗教場所涉嫌犯下的仇恨犯罪案等。

霍克曼表示，無論受害者的種族、宗教、國籍、性別認同或族裔背景為何，檢方都將全力追究相關犯罪責任，維護所有社區居民的安全與權益。

他並呼籲，民眾若遭遇或目睹仇恨犯罪，緊急情況應立即撥打911報警，也可透過洛縣「LA vs Hate」或加州「CA vs Hate」尋求協助，共同遏止仇恨暴力事件蔓延。

洛杉磯縣檢察長霍克曼表示，仇恨犯罪不只是傷害受害者，更是破壞整個社區彼此信任的基...
洛杉磯縣檢察長霍克曼表示，仇恨犯罪不只是傷害受害者，更是破壞整個社區彼此信任的基礎，將依法嚴追。（洛縣檢察長辦公室提供）

精華 FAQ

  • 67歲被告Gerald Pitts因在公車上持刀攻擊陌生乘客，被判終身監禁加7年，且必須服刑至符合假釋資格後，才能再申請假釋。

  • 檢方指出，嫌犯在犯案前後都使用帶有種族歧視的言語辱罵受害者，陪審團並認定其動機全部或部分基於受害人的國籍、種族或族裔。

  • 受害人原本準備下車時遭嫌犯尾隨，腹部、手臂、手掌與臉部都被連刺數刀，跌出車外後還被踢頭，傷勢一度危及生命，幸經急救後生還並持續復原。

種族歧視 仇恨犯罪 洛杉磯

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