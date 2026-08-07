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金融詐騙多 台美商會8月14日教防範

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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洛杉磯台美商會將於8月14日舉辦「2026加州金融保障研討會」，邀請加州金融保護...
洛杉磯台美商會將於8月14日舉辦「2026加州金融保障研討會」，邀請加州金融保護與創新局、加州承包商執照委員會及加州保險局代表，就金融監管、防詐騙、承包商查證及住宅、商業保險等議題進行專題分享。（洛杉磯台美商會提供）

面對金融詐騙手法不斷翻新，洛杉磯台美商會將於8月14日舉辦「2026加州金融保障研討會」，邀請加州金融保護與創新局（DFPI）、加州承包商執照委員會（CSLB）及加州保險局（CDI）代表，針對金融監管、防詐騙、承包商查證、裝修風險，以及住宅與商業保險等主題進行專題分享。

研討會中，DFPI銀行業務代表Sukyee Lok將介紹加州金融機構監管制度，以及DFPI對在加州營運台資銀行的監督與管理機制；DFPI代表Sally Westlake將解析最新金融詐騙趨勢與常見警訊，說明個人及企業如何建立更安全、明智的財務決策；CSLB代表Kyra Hall講解承包商執照查驗方式、工程合約應注意事項，以及如何辨識無照施工與裝修詐騙；CDI代表Dystanie Flores介紹住宅及商業保險的基本保障、風險管理、理賠程序及常見保障缺口。

主辦單位表示，研討會適合金融及銀行從業人員、企業主、公司主管、律師、會計師、保險專業人士、政府及社區領袖，以及關心金融安全與消費者保障的民眾參加。活動名額有限，有意參加者可儘早報名。詳情請至洛杉磯台美商會臉書https://www.facebook.com/TACCLA

研討會訂於當日上午10時至下午1時，在蒙特利公園市Holiday Inn & Suites Monterey Park–Los Angeles舉行，內容包括專題演講、綜合問答及交流聯誼，現場並提供早餐。

精華 FAQ

  • 研討會訂於8月14日上午10時至下午1時舉行，地點在蒙特利公園市的Holiday Inn & Suites Monterey Park–Los Angeles，現場並提供早餐、專題演講與交流聯誼。

  • DFPI、CSLB與CDI代表將分別介紹金融監管與防詐趨勢、承包商執照查驗與裝修詐騙辨識，以及住宅與商業保險保障、風險管理和理賠程序等內容。

  • 活動適合金融與銀行從業人員、企業主、律師、會計師、保險專業人士及關心金融安全的民眾參加；名額有限，民眾可至洛杉磯台美商會臉書頁面查詢與報名。

詐騙 加州 洛杉磯

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