遺體埋後院 男涉殺室友被捕

在奧勒岡州縣警長辦公室的協助下，加州聖伯納汀諾縣警局逮捕瓊斯因涉嫌謀殺罪的瓊斯。（聖伯納汀諾縣警Morongo分局）

Yahoo新聞網報報導，警方表示，一名加州 男子因涉嫌謀殺室友 ，並將其遺體 埋於後院淺塚，已於日前在奧勒岡州Clackamas County遭警方逮捕。

整起案件源於7月3日，加州摩倫哥盆地（Morongo Basin）警方接到一起位於宇卡谷（Yucca Valley）的失蹤人口報案。聖伯納汀諾縣警長局指出，61歲的失蹤男子喬斯林（Daniel Howard Joslin）當時已約有十天未曾露面，亦未與親友聯繫。

調查人員最初接獲情報，指出喬斯林可能已前奧勒岡州，但現場並無相關證據證實他曾抵達該地，其行蹤一度成謎。

然而，案件隨後出現突破性進展。

7月29日，根據調查過程中掌握的線索，摩倫哥分局偵查員取得搜尋令，對喬斯林與其60歲室友克里斯瓊斯（Cris Jones）位於宇卡谷Carlyle Drive的共同住所展開搜索。警方在搜索過程中，於該住所後院的一處淺塚內發現人體遺骸。

驗屍官隨後確認該遺骸即為喬斯林。聖伯納汀諾縣警長局於上周向KOIN 6電視台表示，喬斯林的確切死因仍有待進一步確認。

偵查員隨後鎖定瓊斯為謀殺嫌疑人，並對其發布逮捕令。

8月2日，在Clackamas縣警長辦公室的協助下，瓊斯因涉嫌謀殺罪名遭到逮捕。由於案件仍在調查中，官方拒絕透露逮捕過程的具體細節，引發謀殺案的詳細事發經過目前亦尚不清楚。

警方向KOIN 6電視台透露，喬斯林與瓊斯同住為室友已有「相當長的一段時間」，並補充說明瓊斯過去曾居住於奧勒岡州。

警方呼籲，任何掌握本案相關線索的民眾，請儘速與聖伯納汀諾縣警長局聯繫。