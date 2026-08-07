遺體埋後院 男涉殺室友被捕
Yahoo新聞網報報導，警方表示，一名加州男子因涉嫌謀殺室友，並將其遺體埋於後院淺塚，已於日前在奧勒岡州Clackamas County遭警方逮捕。
整起案件源於7月3日，加州摩倫哥盆地（Morongo Basin）警方接到一起位於宇卡谷（Yucca Valley）的失蹤人口報案。聖伯納汀諾縣警長局指出，61歲的失蹤男子喬斯林（Daniel Howard Joslin）當時已約有十天未曾露面，亦未與親友聯繫。
調查人員最初接獲情報，指出喬斯林可能已前奧勒岡州，但現場並無相關證據證實他曾抵達該地，其行蹤一度成謎。
然而，案件隨後出現突破性進展。
7月29日，根據調查過程中掌握的線索，摩倫哥分局偵查員取得搜尋令，對喬斯林與其60歲室友克里斯瓊斯（Cris Jones）位於宇卡谷Carlyle Drive的共同住所展開搜索。警方在搜索過程中，於該住所後院的一處淺塚內發現人體遺骸。
驗屍官隨後確認該遺骸即為喬斯林。聖伯納汀諾縣警長局於上周向KOIN 6電視台表示，喬斯林的確切死因仍有待進一步確認。
偵查員隨後鎖定瓊斯為謀殺嫌疑人，並對其發布逮捕令。
8月2日，在Clackamas縣警長辦公室的協助下，瓊斯因涉嫌謀殺罪名遭到逮捕。由於案件仍在調查中，官方拒絕透露逮捕過程的具體細節，引發謀殺案的詳細事發經過目前亦尚不清楚。
警方向KOIN 6電視台透露，喬斯林與瓊斯同住為室友已有「相當長的一段時間」，並補充說明瓊斯過去曾居住於奧勒岡州。
警方呼籲，任何掌握本案相關線索的民眾，請儘速與聖伯納汀諾縣警長局聯繫。
案件起於7月3日的失蹤人口報案，61歲的喬斯林約10天未露面，也未與親友聯繫，促使摩倫哥盆地警方展開追查。 7月29日，警方依線索取得搜索令，前往宇卡谷Carlyle Drive的共同住所搜索，並在後院一處淺塚內找到人體遺骸，後確認就是喬斯林。 警方將60歲室友克里斯瓊斯列為謀殺嫌疑人，並於8月2日在Clackamas County逮捕；由於調查仍在進行，官方未公布詳細犯案與逮捕過程。
精華 FAQ
案件起於7月3日的失蹤人口報案，61歲的喬斯林約10天未露面，也未與親友聯繫，促使摩倫哥盆地警方展開追查。
7月29日，警方依線索取得搜索令，前往宇卡谷Carlyle Drive的共同住所搜索，並在後院一處淺塚內找到人體遺骸，後確認就是喬斯林。
警方將60歲室友克里斯瓊斯列為謀殺嫌疑人，並於8月2日在Clackamas County逮捕；由於調查仍在進行，官方未公布詳細犯案與逮捕過程。
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