我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

毒蚊暴增 橙縣西尼羅病毒疫情嚴重

記者張庭瑜／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年紐約蚊子大爆發，專家提醒提前做好防蚊準備。(美聯社)
今年紐約蚊子大爆發，專家提醒提前做好防蚊準備。(美聯社)

據ABC 7電視台報導，橙縣今年西尼羅病毒（West Nile virus）疫情持續升溫，截至目前已驗出206份西尼羅病毒陽性蚊蟲樣本，超越2025年的186份，且僅上周就新增101份，2026年疫情規模恐創歷來新高。橙縣蚊蟲暨病媒控制局（OCMVCD）表示，目前全縣已有16個城市驗出帶有病毒的蚊蟲，呼籲民眾提高警覺，外出時應做好防蚊措施。

病媒控制局指出，目前病毒活動以富樂頓、安那罕及普安那公園（Buena Park）一帶最為明顯。生態學家Kiet Nguyen表示，去年同期病毒活動主要集中在安那罕，今年已擴散至更多地區，病毒活躍程度明顯高於去年。

病媒控制局發言人Brian Brannon表示，今年帶有西尼羅病毒的蚊蟲數量遠高於歷年，是前所未見的情況。當監測數據顯示病毒活動升高時，防治人員將增加誘蚊陷阱設置，並視情況展開防治作業，以降低病毒傳播風險。美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，多數感染西尼羅病毒者不會出現症狀，但少數患者可能發展為重症。西尼羅病毒主要透過蚊子叮咬受感染鳥類後，再傳播給人類。

Brian Brannon提醒，黃昏及黎明是蚊蟲活動最頻繁時段，民眾外出時應穿著長袖、長褲，並使用防蚊液；即使因天氣炎熱而穿著較輕便，也應做好防蚊措施。此外，民眾應定期清除住家周圍積水，避免蚊蟲孳生。若住家附近蚊蟲滋擾嚴重，可向病媒控制局提出服務申請，該局將依案件受理順序免費派員調查及處理。

精華 FAQ

  • 因為截至目前已驗出206份陽性蚊蟲樣本，已超過2025年的186份，而且上周單周就新增101份，顯示病毒活動快速升高，2026年規模可能創下歷來新高。

  • 病媒控制局指出，目前以富樂頓、安那罕及普安那公園一帶最明顯。全縣共有16個城市驗出帶病毒蚊蟲，且疫情已由原本集中地區擴散到更多地方。

  • 當局建議黃昏與黎明避免暴露皮膚，外出穿長袖長褲並使用防蚊液，也要定期清除住家周圍積水。若蚊蟲滋擾嚴重，可向病媒控制局申請免費調查處理。

橙縣 疫情 防蚊

上一則

涉對標價「動手腳」 網購Lululemon、希音Shein須留意

下一則

「美新」最佳醫院排行榜 加州5家入列 居全美各州之冠

延伸閱讀

防西尼羅病毒擴散 史島、皇后區今起噴藥滅蚊

防西尼羅病毒擴散 史島、皇后區今起噴藥滅蚊
長島確診紐約首例波旁病毒 2人驗出抗體 專家憂病例遭低估

長島確診紐約首例波旁病毒 2人驗出抗體 專家憂病例遭低估
以蚊滅蚊 抑制病媒蚊 聖蓋博谷4個月將釋放48萬隻雄蚊

以蚊滅蚊 抑制病媒蚊 聖蓋博谷4個月將釋放48萬隻雄蚊
灣區部分地區汙水 新冠病毒含量超標 低於去年夏天高峰期水平

灣區部分地區汙水 新冠病毒含量超標 低於去年夏天高峰期水平
挑選防蚊液 不看品牌看有效成分

挑選防蚊液 不看品牌看有效成分
美國麻疹病例數創35年新高 絕大多數未打疫苗

美國麻疹病例數創35年新高 絕大多數未打疫苗

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家