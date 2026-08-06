毒蚊暴增 橙縣西尼羅病毒疫情嚴重

今年紐約蚊子大爆發，專家提醒提前做好防蚊準備。(美聯社)

據ABC 7電視台報導，橙縣 今年西尼羅病毒（West Nile virus）疫情 持續升溫，截至目前已驗出206份西尼羅病毒陽性蚊蟲樣本，超越2025年的186份，且僅上周就新增101份，2026年疫情規模恐創歷來新高。橙縣蚊蟲暨病媒控制局（OCMVCD）表示，目前全縣已有16個城市驗出帶有病毒的蚊蟲，呼籲民眾提高警覺，外出時應做好防蚊 措施。

病媒控制局指出，目前病毒活動以富樂頓、安那罕及普安那公園（Buena Park）一帶最為明顯。生態學家Kiet Nguyen表示，去年同期病毒活動主要集中在安那罕，今年已擴散至更多地區，病毒活躍程度明顯高於去年。

病媒控制局發言人Brian Brannon表示，今年帶有西尼羅病毒的蚊蟲數量遠高於歷年，是前所未見的情況。當監測數據顯示病毒活動升高時，防治人員將增加誘蚊陷阱設置，並視情況展開防治作業，以降低病毒傳播風險。美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，多數感染西尼羅病毒者不會出現症狀，但少數患者可能發展為重症。西尼羅病毒主要透過蚊子叮咬受感染鳥類後，再傳播給人類。

Brian Brannon提醒，黃昏及黎明是蚊蟲活動最頻繁時段，民眾外出時應穿著長袖、長褲，並使用防蚊液；即使因天氣炎熱而穿著較輕便，也應做好防蚊措施。此外，民眾應定期清除住家周圍積水，避免蚊蟲孳生。若住家附近蚊蟲滋擾嚴重，可向病媒控制局提出服務申請，該局將依案件受理順序免費派員調查及處理。