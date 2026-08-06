橙縣萬豪裁員未優先回聘 近300萬和解

安那罕萬豪酒店因未依法優先回聘疫情期間遭裁員工，最終以近300萬美元與29名前員工達成和解。（取自Google地圖）

據ABC 7電視台報導，安那罕萬豪酒店（Anaheim Marriott）在疫情期間裁員 後，未依法優先通知遭裁員工回聘，經加州 勞工委員會調查認定違反州勞工法。案件最終以近300萬美元和解，29名前員工4日領取和解金，依年資不同，每人約獲5萬至13萬美元。

多名前員工4日出席記者會，慶祝獲得賠償。前員工Roberto Medina表示，他在酒店工程部任職約十年，疫情期間遭裁員。酒店恢復營運並開始召回員工後，他始終未接獲回聘通知。他說，酒店沒有通知他們返回工作，但帳單不會因失業而停止寄來，生活幾乎從零開始。

加州勞工專員Lilia Garcia-Brower表示，加州2021年立法，賦予旅宿及相關服務業遭裁員工優先回聘權。業者因疫情裁員後營運恢復時，須依規定優先向符合資格的前員工提供原有或相近職缺，才能另聘新員工。安那罕萬豪酒店未完成相關程序，因此被認定違法。

Garcia-Brower強調，雇主若未遵守勞工法令，州政府將依法追究責任。她希望藉此向所有雇主清楚傳達，只要在加州違法，就必須承擔相應後果。加州勞工委員會調查後，於2024年對安那罕萬豪酒店開出1250萬美元罰款，雙方其後以近300萬美元達成和解。根據主辦單位在活動現場提供的資料，和解金由29名前員工依服務年資分配，每人分別領取約5萬至13萬美元。

截至發稿前，尚未收到萬豪方面的回應。