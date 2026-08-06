我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

橙縣萬豪裁員未優先回聘 近300萬和解

記者張庭瑜／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安那罕萬豪酒店因未依法優先回聘疫情期間遭裁員工，最終以近300萬美元與29名前員...
安那罕萬豪酒店因未依法優先回聘疫情期間遭裁員工，最終以近300萬美元與29名前員工達成和解。（取自Google地圖）

據ABC 7電視台報導，安那罕萬豪酒店（Anaheim Marriott）在疫情期間裁員後，未依法優先通知遭裁員工回聘，經加州勞工委員會調查認定違反州勞工法。案件最終以近300萬美元和解，29名前員工4日領取和解金，依年資不同，每人約獲5萬至13萬美元。

多名前員工4日出席記者會，慶祝獲得賠償。前員工Roberto Medina表示，他在酒店工程部任職約十年，疫情期間遭裁員。酒店恢復營運並開始召回員工後，他始終未接獲回聘通知。他說，酒店沒有通知他們返回工作，但帳單不會因失業而停止寄來，生活幾乎從零開始。

加州勞工專員Lilia Garcia-Brower表示，加州2021年立法，賦予旅宿及相關服務業遭裁員工優先回聘權。業者因疫情裁員後營運恢復時，須依規定優先向符合資格的前員工提供原有或相近職缺，才能另聘新員工。安那罕萬豪酒店未完成相關程序，因此被認定違法。

Garcia-Brower強調，雇主若未遵守勞工法令，州政府將依法追究責任。她希望藉此向所有雇主清楚傳達，只要在加州違法，就必須承擔相應後果。加州勞工委員會調查後，於2024年對安那罕萬豪酒店開出1250萬美元罰款，雙方其後以近300萬美元達成和解。根據主辦單位在活動現場提供的資料，和解金由29名前員工依服務年資分配，每人分別領取約5萬至13萬美元。

截至發稿前，尚未收到萬豪方面的回應。

精華 FAQ

  • 因疫情裁員後，酒店恢復營運時沒有依規定優先通知符合資格的前員工回聘，未完成法定召回程序，因此被加州勞工委員會認定違法。

  • 雙方最後以近300萬美元達成和解，29名前員工在4日領取和解金，依服務年資不同，每人約可獲5萬至13萬美元不等。

  • 加州在2021年立法，要求旅宿及相關服務業在疫情後復工時，必須先向遭裁員且符合資格的前員工提供原職或相近職缺，之後才能另聘新人。

橙縣 裁員 加州

上一則

涉對標價「動手腳」 網購Lululemon、希音Shein須留意

下一則

「美新」最佳醫院排行榜 加州5家入列 居全美各州之冠

延伸閱讀

加州餐廳員工6大權益 小費、休息、報銷一次看懂

加州餐廳員工6大權益 小費、休息、報銷一次看懂
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
全球科技業裁員超水平 加州逾1.6萬人失業成重災區

全球科技業裁員超水平 加州逾1.6萬人失業成重災區
eBay前員工騷擾威脅記者夫婦 公司賠近5000萬元

eBay前員工騷擾威脅記者夫婦 公司賠近5000萬元
不熟平台操作 婦遭罰60萬 告檀香山市府違憲

不熟平台操作 婦遭罰60萬 告檀香山市府違憲
無證婦中獎不敢吭 叔代領後捲款200萬失聯

無證婦中獎不敢吭 叔代領後捲款200萬失聯

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家