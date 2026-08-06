麥當勞在起家地聖伯納汀諾市受挫 居民反對新店

作為全球速食文化的發源地，南加內陸聖伯納汀諾（San Bernardino）如今卻因一家新麥當勞的興建項目，引發一場關於城市未來發展方向的激烈辯論。圖為麥當勞示意圖。（記者啟鉻／攝影）

據內陸媒體SBSun報導，作為麥當勞 的發源地，南加 內陸聖伯納汀諾市如今卻因一家新麥當勞建案，引發關於城市未來發展方向的激烈辯論。

報導指出，1948年，麥當勞兄弟在聖伯納汀諾市北E街1396號（1396 N. E St.）開設第一家外帶式漢堡店，以精簡菜單和快速供餐模式，改寫全球餐飲業歷史。如今，距離舊址約6個街區、位於116 W. Baseline St的新麥當門店項目，卻接連遭市規劃委員會與市議會否決，讓外界相當意外。市議員Sandra Ibarra日前在市議會上表示，聖伯納汀諾值得有更好選擇。而在相關公聽會上，幾乎所有發言居民都反對這項開發案。

反對者認為，麥當勞販售高熱量食品，不利居民健康。得來速（Drive-thru）將增加汽車怠速造成的空氣汙染。餐廳高度自動化，創造的工作機會有限；對地方經濟帶來的效益不大。他們更希望，這塊土地能規劃住宅或住商混合開發（Mixed-use），打造更宜居社區。

這場爭議表面是一家速食店是否能開幕，但實際上，反映的是聖伯納汀諾對未來城市定位的不同想像。一部分居民希望打造更具活力的城市，希望增加步行社區、本地創業機會，以及更高品質的生活環境。另一派則認為，理想固然重要，但更需要面對眼前的經濟現實。

聖伯納汀諾長期被視為加州同等規模城市中最貧困的城市之一。全市約五分之一居民生活在聯邦貧窮線以下，家庭收入中位數約6萬7000美元，遠低於聖伯納汀諾縣約8萬8000美元的中位數水準。

計畫中的麥當勞位於Baseline Street與Sierra Way交叉口，目前基地上兩棟建築早已閒置。原本經營的折扣商店及支票兌現公司均於2019年歇業，自此之後七年，麥當勞是第一家提出開發計畫的企業。然而，市規劃委員會於4月14日以六比三否決其開發申請；市議會之後也以四票反對、三票支持否決該案。

雖然市議會否決這項開發案，但沒有投票權的亞裔市長Helen Tran仍詢問，未來是否能在審查初期就提前終止類似爭議案。不過，市府律師表示，現行程序並不允許。

當初投下反對票的市議員Mario Flores隨後令人意外的提出重審動議，並於7月15日獲市議會以六比一通過。因此，這項這項開發案或許仍有翻盤機會。