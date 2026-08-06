飛機也要繳房產稅 洛縣揪千架漏報 追回近3800萬稅收

洛杉磯縣估值官辦公室宣布，自今年1月啟用新一代飛機識別技術以來，已發現近1000架過去未納入財產稅課稅的飛機。（洛杉磯縣估值官辦公室）

不少人知道房屋要繳房產稅（Property Tax），但飛機其實也不例外。洛杉磯 縣估值官辦公室近日宣布，自今年1月啟用新一代飛機識別技術以來，已發現近1000架過去未納入財產稅課稅的飛機，預計可為洛杉磯縣增加約3800萬美元房產稅收 入，用於支持學校、公共安全及其他地方公共服務。

估值官辦公室表示，依照加州法律，飛機與房屋、商業設備等同屬應課徵財產稅的資產，無論是停放在洛杉磯國際機場（LAX）的商業飛機，或以洛杉磯縣為主要停放及營運地點的私人飛機，都應依法申報課稅。課稅依據是飛機主要停放及使用地，而非註冊所在地。

不過，近年部分飛機所有人利用複雜的註冊方式及資料落差，使地方政府難以掌握飛機實際停放位置，加上美國聯邦航空總署（FAA）近年調整飛機所有權資料管理方式，也增加地方政府查核困難，導致部分飛機長期未被課稅。

為改善這項問題，估值官辦公室今年1月導入先進飛機識別軟體，透過整合多項資料來源，分析飛機在洛杉磯縣各機場的活動情形，找出過去未納入課稅的飛機。辦公室表示，新系統不僅提高查核效率，也有助確保所有財產持有人公平分擔稅負。

截至目前，新系統已發現近1000架漏報飛機，預計可追回約25億美元的歷年漏報課稅價值，以及2026課稅年度新增約10億美元課稅價值，合計將為洛縣 帶來約3800萬美元額外稅收。估值官辦公室表示，隨著調查持續進行，相關課稅價值及稅收仍有望進一步增加。

估值官辦公室指出，新增稅收將用於支持學校、城市建設、公共安全及其他重要公共服務，也有助維護稅制公平，避免部分財產持有人因漏報而將稅負轉嫁給其他納稅人。