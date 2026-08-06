我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

飛機也要繳房產稅 洛縣揪千架漏報 追回近3800萬稅收

記者趙健／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣估值官辦公室宣布，自今年1月啟用新一代飛機識別技術以來，已發現近1000...
洛杉磯縣估值官辦公室宣布，自今年1月啟用新一代飛機識別技術以來，已發現近1000架過去未納入財產稅課稅的飛機。（洛杉磯縣估值官辦公室）

不少人知道房屋要繳房產稅（Property Tax），但飛機其實也不例外。洛杉磯縣估值官辦公室近日宣布，自今年1月啟用新一代飛機識別技術以來，已發現近1000架過去未納入財產稅課稅的飛機，預計可為洛杉磯縣增加約3800萬美元房產稅收入，用於支持學校、公共安全及其他地方公共服務。

估值官辦公室表示，依照加州法律，飛機與房屋、商業設備等同屬應課徵財產稅的資產，無論是停放在洛杉磯國際機場（LAX）的商業飛機，或以洛杉磯縣為主要停放及營運地點的私人飛機，都應依法申報課稅。課稅依據是飛機主要停放及使用地，而非註冊所在地。

不過，近年部分飛機所有人利用複雜的註冊方式及資料落差，使地方政府難以掌握飛機實際停放位置，加上美國聯邦航空總署（FAA）近年調整飛機所有權資料管理方式，也增加地方政府查核困難，導致部分飛機長期未被課稅。

為改善這項問題，估值官辦公室今年1月導入先進飛機識別軟體，透過整合多項資料來源，分析飛機在洛杉磯縣各機場的活動情形，找出過去未納入課稅的飛機。辦公室表示，新系統不僅提高查核效率，也有助確保所有財產持有人公平分擔稅負。

截至目前，新系統已發現近1000架漏報飛機，預計可追回約25億美元的歷年漏報課稅價值，以及2026課稅年度新增約10億美元課稅價值，合計將為洛縣帶來約3800萬美元額外稅收。估值官辦公室表示，隨著調查持續進行，相關課稅價值及稅收仍有望進一步增加。

估值官辦公室指出，新增稅收將用於支持學校、城市建設、公共安全及其他重要公共服務，也有助維護稅制公平，避免部分財產持有人因漏報而將稅負轉嫁給其他納稅人。

精華 FAQ

  • 因加州法律將飛機視為應課財產稅的資產，且課稅依主要停放與使用地而定。洛縣透過新系統補抓漏報，盼讓所有財產持有人公平分擔稅負。

  • 自今年1月啟用以來，洛縣估值官辦公室已發現近1000架過去未納入課稅的飛機，並估計可追回約25億美元歷年漏報課稅價值。

  • 預計新增約3800萬美元房產稅收入，將用於學校、城市建設、公共安全及其他公共服務，也可降低因漏報造成的不公平稅負轉嫁。

稅收 洛縣 洛杉磯

上一則

「美新」最佳醫院排行榜 加州5家入列 居全美各州之冠

下一則

橙縣布瑞亞蓋好市多 銷售稅幾全給開發商 居民不滿

延伸閱讀

善用州府優惠 退休人士可申請減免房產稅

善用州府優惠 退休人士可申請減免房產稅
波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證
川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查

川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查
鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%

鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%
秘魯觀賞納茲卡線小飛機墜毀 13人罹難

秘魯觀賞納茲卡線小飛機墜毀 13人罹難
坐實逃稅？柳演錫遭追繳30億韓元不服 要求複審被駁回

坐實逃稅？柳演錫遭追繳30億韓元不服 要求複審被駁回

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家