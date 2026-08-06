我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

偽造駕照詐租公寓 爾灣市警追女嫌

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
爾灣市警局公開持假駕照成功租屋的女子照片，呼籲民眾提供線索。（爾灣市警局）
爾灣市警局公開持假駕照成功租屋的女子照片，呼籲民眾提供線索。（爾灣市警局）

Guessing Headlights報導，一名女子涉嫌偽造加州駕照，成功在橙縣取得公寓租約後，進一步利用該住所從事其他詐欺犯罪。爾灣市警局（Irvine PD）在社群媒體上例行發布的「通緝星期三」（Wanted Wednesday）中公開該女子照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，嫌犯使用的虛假駕照幾可亂真，且用租到的公寓作為持續犯罪的起點。這類手法看似經過精心策畫，但偽造身分證件及詐欺取得租約都屬重罪。相關單位目前尚未公布有多少出租物業受影響，也並未說明這起詐騙手法已持續多久。

全美執法機關近年經常呼籲民眾提供線索協助辦案，這類做法相當有效，因總會有人認出照片中是鄰居、同事，或租屋申請承辦人眼中「看起來急於入住」的人。

利用虛假身分承租物業並非新的犯罪手法，然往往容易讓租客及房東措手不及。由於多數租屋管理公司或租賃辦公室沒辦法辨識製作精美的假證件，嫌犯經常能順利租屋。警方指出，這類案件通常需房東、背景調查公司及執法機關相互合作，才可能發現異常，故嫌犯通常能在租賃的物業中住上一段時間。

據悉，大多數身分詐欺案件，最後都因文件資料出現異常或矛盾而曝光。如社安號碼與其他資料不符、背景調查異常，或是房東因多次接觸後，察覺租客行為可疑等。爾灣市警局目前已掌握嫌犯的照片，只差有人提供該人的真實身分。

這起案件顯示，身分盜用已不再僅限於信用卡或銀行帳戶遭冒用。租屋詐欺不僅傷害被盜用身分的受害者，也讓房東承受額外風險。

值得一提的是，在「通緝星期三」貼文中，將加州車管局（DMV）戲稱為「虛構的車管局（Department of Made-Up Vehicles）」，在嚴肅的案件中加了點詼諧。警方希望透過較輕鬆、趣味的方式吸引更多民眾關注案件、提供線索以成功破案。知情者可透過電郵[email protected]提供線索。

精華 FAQ

  • 警方表示，她先偽造一張幾可亂真的加州駕照，再以此通過租屋審查，成功在橙縣取得公寓租約，顯示假證件與身分詐欺手法相當精密。

  • 爾灣市警指出，嫌犯把租來的公寓當成後續犯罪據點，進一步從事其他詐欺行為，顯示這不只是單純的租屋詐騙，而是持續性的犯罪模式。

  • 警方已在社群媒體的「通緝星期三」貼文中公布照片，呼籲知情者透過電郵 [email protected] 提供線索，以協助警方確認她的真實身分。

爾灣 橙縣 加州

上一則

橙縣布瑞亞蓋好市多 銷售稅幾全給開發商 居民不滿

下一則

洛時精選／圓旅遊夢 推7元抽獎券「賣」200萬屋

延伸閱讀

紐約皇后區爆連環住宅竊案 貝賽、法拉盛犯多案 警緝駕灰色休旅車嫌犯

紐約皇后區爆連環住宅竊案 貝賽、法拉盛犯多案 警緝駕灰色休旅車嫌犯
布碌崙女子帳戶遭盜領1.2萬 警緝兇

布碌崙女子帳戶遭盜領1.2萬 警緝兇
舊金山女開車時遭槍擊 警科技追緝迅速逮匪

舊金山女開車時遭槍擊 警科技追緝迅速逮匪
鎖定女性犯案…紐約市搶匪強扯行人珠寶 今夏犯案逾50起

鎖定女性犯案…紐約市搶匪強扯行人珠寶 今夏犯案逾50起
奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民

奇諾岡華人疑涉財務糾紛遭撕票 2嫌為67、66歲爾灣居民
華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家