偽造駕照詐租公寓 爾灣市警追女嫌

爾灣市警局公開持假駕照成功租屋的女子照片，呼籲民眾提供線索。（爾灣市警局）

Guessing Headlights報導，一名女子涉嫌偽造加州 駕照，成功在橙縣 取得公寓租約後，進一步利用該住所從事其他詐欺犯罪。爾灣 市警局（Irvine PD）在社群媒體上例行發布的「通緝星期三」（Wanted Wednesday）中公開該女子照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，嫌犯使用的虛假駕照幾可亂真，且用租到的公寓作為持續犯罪的起點。這類手法看似經過精心策畫，但偽造身分證件及詐欺取得租約都屬重罪。相關單位目前尚未公布有多少出租物業受影響，也並未說明這起詐騙手法已持續多久。

全美執法機關近年經常呼籲民眾提供線索協助辦案，這類做法相當有效，因總會有人認出照片中是鄰居、同事，或租屋申請承辦人眼中「看起來急於入住」的人。

利用虛假身分承租物業並非新的犯罪手法，然往往容易讓租客及房東措手不及。由於多數租屋管理公司或租賃辦公室沒辦法辨識製作精美的假證件，嫌犯經常能順利租屋。警方指出，這類案件通常需房東、背景調查公司及執法機關相互合作，才可能發現異常，故嫌犯通常能在租賃的物業中住上一段時間。

據悉，大多數身分詐欺案件，最後都因文件資料出現異常或矛盾而曝光。如社安號碼與其他資料不符、背景調查異常，或是房東因多次接觸後，察覺租客行為可疑等。爾灣市警局目前已掌握嫌犯的照片，只差有人提供該人的真實身分。

這起案件顯示，身分盜用已不再僅限於信用卡或銀行帳戶遭冒用。租屋詐欺不僅傷害被盜用身分的受害者，也讓房東承受額外風險。

值得一提的是，在「通緝星期三」貼文中，將加州車管局（DMV）戲稱為「虛構的車管局（Department of Made-Up Vehicles）」，在嚴肅的案件中加了點詼諧。警方希望透過較輕鬆、趣味的方式吸引更多民眾關注案件、提供線索以成功破案。知情者可透過電郵[email protected]提供線索。