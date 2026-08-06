南加州廣府人聯誼會粵語歌唱大賽 報名要快

南加州廣府人聯誼會會長梅寧（左二）鼓勵廣府人積極參與。

由南加 州廣府人聯誼會主辦的粵語歌唱大賽粵語歌唱大賽南加州 賽區宣布大賽即日起接受報名，賽事將於10月21日舉行，屆時來自紐約、舊金山、西雅圖 、夏威夷等九地廣府人社團代表將齊聚一堂，共敘鄉情、弘揚廣府文化。

南加州廣府人聯誼會會長梅寧表示，希望透過「粵唱粵強」歌唱大賽及北美洲廣府人聯誼大會，讓歌聲成為文化傳承的橋樑，凝聚新一代對粵語及廣府文化的認同，延續先僑奮鬥精神，讓廣府文化在北美薪火相傳。

大賽今年全面升級，成人組首次在南加地區劃分四大賽區，各賽區分別選出冠、亞、季軍及「十大歌手」。少年組（18歲以下）及粵劇組則全南加統一評選，同樣產生冠、亞、季軍及「十大歌手」。初賽結束後，六組共60名優秀選手將晉級半決賽，角逐16強席位，最終於10月21日舉行南加總決賽。總決賽將決出南加賽區總冠軍、亞軍及季軍，分別獲500、300及200美元獎金。總冠軍有機會代表南加前往中國廣州參加總決賽，與世界各地粵語歌唱高手同台競技。

他表示，聯誼會還將於9月1日至30日，聯合蒙市特利公園市府及大聖蓋博谷同源會舉辦《廣府先驅開拓北美洲》歷史圖片展，透過珍貴歷史圖片及文獻資料，回顧19世紀以來廣府先僑遠渡重洋、參與淘金、修築太平洋鐵路，以及推動北美社會發展的奮鬥歷程，並介紹哥倫比亞大學首位華人捐贈者丁龍等廣府先賢的感人事蹟。

南加州廣府人聯誼會4日舉辦第二屆「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽南加州賽區記者會，圖為來賓合影。（記者張宏／攝影）

南加州廣府人聯誼會4日舉辦第二屆「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽南加州賽區記者會。（記者張宏／攝影）