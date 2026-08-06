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南加州廣府人聯誼會粵語歌唱大賽 報名要快

記者張宏／洛杉磯報導
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南加州廣府人聯誼會會長梅寧（左二）鼓勵廣府人積極參與。
南加州廣府人聯誼會會長梅寧（左二）鼓勵廣府人積極參與。

南加州廣府人聯誼會主辦的粵語歌唱大賽粵語歌唱大賽南加州賽區宣布大賽即日起接受報名，賽事將於10月21日舉行，屆時來自紐約、舊金山、西雅圖、夏威夷等九地廣府人社團代表將齊聚一堂，共敘鄉情、弘揚廣府文化。

南加州廣府人聯誼會會長梅寧表示，希望透過「粵唱粵強」歌唱大賽及北美洲廣府人聯誼大會，讓歌聲成為文化傳承的橋樑，凝聚新一代對粵語及廣府文化的認同，延續先僑奮鬥精神，讓廣府文化在北美薪火相傳。

大賽今年全面升級，成人組首次在南加地區劃分四大賽區，各賽區分別選出冠、亞、季軍及「十大歌手」。少年組（18歲以下）及粵劇組則全南加統一評選，同樣產生冠、亞、季軍及「十大歌手」。初賽結束後，六組共60名優秀選手將晉級半決賽，角逐16強席位，最終於10月21日舉行南加總決賽。總決賽將決出南加賽區總冠軍、亞軍及季軍，分別獲500、300及200美元獎金。總冠軍有機會代表南加前往中國廣州參加總決賽，與世界各地粵語歌唱高手同台競技。

他表示，聯誼會還將於9月1日至30日，聯合蒙市特利公園市府及大聖蓋博谷同源會舉辦《廣府先驅開拓北美洲》歷史圖片展，透過珍貴歷史圖片及文獻資料，回顧19世紀以來廣府先僑遠渡重洋、參與淘金、修築太平洋鐵路，以及推動北美社會發展的奮鬥歷程，並介紹哥倫比亞大學首位華人捐贈者丁龍等廣府先賢的感人事蹟。

南加州廣府人聯誼會4日舉辦第二屆「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽南加州賽區記者會，圖...
南加州廣府人聯誼會4日舉辦第二屆「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽南加州賽區記者會，圖為來賓合影。（記者張宏／攝影）

南加州廣府人聯誼會4日舉辦第二屆「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽南加州賽區記者會。（...
南加州廣府人聯誼會4日舉辦第二屆「粵唱粵強」全球粵語歌唱大賽南加州賽區記者會。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 本次南加州賽區粵語歌唱大賽由南加州廣府人聯誼會主辦，並已即日起開放報名，呼籲有興趣的參賽者盡快把握機會。

  • 南加總決賽將於10月21日舉行，總冠軍、亞軍與季軍分別可獲500、300及200美元；總冠軍還有機會代表南加前往中國廣州參加世界總決賽。

  • 聯誼會將於9月1日至30日舉辦《廣府先驅開拓北美洲》歷史圖片展，透過圖片與文獻回顧先僑拓荒、築鐵路等歷程，進一步弘揚廣府文化與先輩精神。

南加 加州 西雅圖

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