華榮慈善基金會主辦仲夏夜慈善音樂會 8日名家齊聚

由美國非營利慈善機構華榮慈善基金會（Wish of Angel's Missions）主辦的Mid-Summer Night's Dream Concert Party慈善音樂會，將於8月8日晚間6時，在Pasadena Langham Huntington Hotel舉行。

這次活動以莎士比亞經典名作《仲夏夜之夢》為靈感，融合音樂、藝術與公益精神，不僅是一場高水準的音樂盛會，更希望藉由音樂推廣Music Therapy（音樂治療）及Singing for Wellness歌唱養生的理念，透過藝術療癒人心，為社區注入更多關懷與希望。

擔任這次音樂會主角的是知名歌唱家Jimmy Shao邵孔川多年來，他致力於推廣歌唱藝術，活躍於美國及國際音樂舞台，以渾厚溫暖的嗓音、細膩真摯的情感詮釋，深受觀眾喜愛。除了藝術成就外，邵教授長期投入歌唱和教學，希望藉由音樂撫慰人心，傳遞愛與希望。

特別嘉賓韓華奇（Karen Han-Ottosson）是享譽國際的二胡演奏家，被譽為將中國二胡藝術推向世界的重要音樂家之一。她曾於歐洲、美洲及亞洲多國演出，以精湛琴藝及細膩深刻的音樂表現廣受讚譽，成功讓世界各地觀眾感受到東方音樂獨特的魅力。

另一位重量級演出嘉賓為國際鋼琴家Donna Weng Friedman。她活躍於紐約及世界各大音樂舞台，曾與眾多國際知名音樂家合作演出享有盛譽。

主辦單位表示，希望透過此次慈善音樂會，募集更多社會資源支持音樂治療及公益關懷計畫，讓音樂不只是藝術，更成為陪伴生命、撫慰心靈的重要力量。同時，也期待透過此次活動凝聚社會各界善心人士，共同投入公益服務，讓愛與希望持續傳遞。

活動地點Langham Huntington Hotel Pasadena位於1401 South Oak Knoll Avenue, Pasadena, California。