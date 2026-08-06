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大專盃歌唱賽報名提早額滿 首納流行歌曲

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
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第32屆「大專盃」流行歌曲卡拉OK歌唱大賽海報。今年賽事首度定名為「流行歌曲大賽...
第32屆「大專盃」流行歌曲卡拉OK歌唱大賽海報。今年賽事首度定名為「流行歌曲大賽」，初賽將於8月22、23日舉行，決賽訂於9月19日。（主辦單位提供）

加州中國大專院校聯合校友會表示，第32屆「大專盃」流行歌曲卡拉OK歌唱大賽報名原訂13日截止，但100首參賽歌曲名額已於7月25日提前額滿，目前僅接受候補。本屆以「歡唱流行、樂動人心」為主題，首度將「流行歌曲」納入賽事名稱，明確區隔流行歌曲與聲樂唱法，並提高演唱技巧評分比重。初賽將於8月22、23日在洛僑中心舉行，決賽訂於9月19日。

比賽召集人賴怡徽表示，聲樂與流行歌曲在發聲方式、音量控制及演唱技巧上差異明顯，歷年評審均認為難以用相同標準評分，因此今年訂以流行歌曲為主，不鼓勵以聲樂、宗教或民族歌曲方式演唱。評分標準也調整為降低音色比重、提高演唱技巧占比，更符合流行歌曲競賽精神。

總幹事孫善泰表示，今年賽事分為校友組與社會組，校友組設男女組及新人組，社會組設青年組、長青組及雙人組。決賽另設最佳人氣獎及最佳服裝獎，由現場觀眾票選產生。

此外，校友會將於9月27日與南加州台美急難救助協會合辦雙十國慶音樂會。共同召集人、校友會前會長曾翔瑜表示，希望提供大專盃得獎歌手持續演出的舞台，因此將邀請本屆各組前三登台演出，並邀請專業舞蹈老師登台表演。音樂會中場安排15至20分鐘急難救助講座，由慈濟志工說明民眾在音樂廳等公共場所遇到地震、火警或突發暴力事件時的應變與疏散方式。

南加州台美急難救助協會會長徐菡美表示，近期國際災害事件顯示，平時建立防災與自救觀念相當重要，盼透過音樂會向僑胞推廣急難應變教育。

南加州中國大專院校聯合校友會5日舉行記者會，宣布第32屆「大專盃」流行歌曲卡拉O...
南加州中國大專院校聯合校友會5日舉行記者會，宣布第32屆「大專盃」流行歌曲卡拉OK歌唱大賽報名提前額滿，並與南加州台美急難救助協會說明9月27日雙十國慶音樂會及急難救助宣導活動。（記者張庭瑜／攝影）

精華 FAQ

  • 本屆比賽原訂13日截止報名，但100首參賽歌曲名額在7月25日就已報滿，顯示參與熱度很高，因此目前只接受候補登記。

  • 今年首度將「流行歌曲」納入賽事名稱，明確區隔聲樂唱法，並降低音色比重、提高演唱技巧占比，也不鼓勵以宗教或民族歌曲方式演唱。

  • 校友會將於9月27日與南加州台美急難救助協會合辦雙十國慶音樂會，邀請各組前三名演出，並安排急難救助講座，推廣防災與自救觀念。

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