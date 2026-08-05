我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

Crustacean延後熄燈 大蒜麵續飄香

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安氏家族（An family）知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後...
安氏家族（An family）知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後一刻迎來戲劇性轉機，招牌的大蒜麵將能繼續飄香一段時間。圖為餐廳創始人Helene An。(美聯社)

加州郵報報導，在宣布被迫結束近30年的在地歷史後，受到諸多明星青睞的比佛利山知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後一刻迎來戲劇性轉機，招牌的大蒜麵將能繼續飄香一段時間。

這家享譽盛名的餐廳宣布，在安氏家族（An family）與房東達成短期協議後，位於North Bedford Drive的門市將延長營運至10月31日。

餐廳日前在Instagram上慶祝這項驚喜逆轉，並歸功忠實饕客的支持與協助。「是大家的愛讓這一切發生！」家族在貼文中寫道：「我們將於8月5日起恢復有限度的營業，為逐步離開Bedford Drive的過渡期做準備。」

洛杉磯時報報導，餐廳開放預約至9月底；到了10月，Crustacean將轉型為僅提供外帶及承辦特別活動，直到10月31日正式永久熄燈。

安氏家族表示，這次展延，讓他們能向協助將Crustacean打造成比佛利山指標性名店的顧客與員工好好道別。「無法好好道別的沉重感，對我們來說都極其痛苦，」家族在貼文中寫道。

他們在感性訊息的署名寫下「媽媽、伊莉莎白與全體家族」，並向饕客喊話，期待在接下來的幾周內能給予大家「合適的告別擁抱！」

根據營運方說法，Crustacean的熄燈，起因於位468 North Bedford Drive的建築物遭出售。家族經營的「House of An」餐飲集團執行長伊莉莎白·安（Elizabeth An）接受FOX 11電視台採訪時表示，新房東對該物業「另有規劃」，而這些規劃「並不適合Crustacean」。

家族原本預計7月29日的營業將是該址的最後絕響。多年來，該餐廳吸引無數頂級名流造訪，包括比利·喬（Billy Joel）、克莉絲蒂·泰根（Chrissy Teigen）及女神卡卡（Lady Gaga）等都曾是座上賓。

雖然Bedford Drive的據點將於10月31日劃下句點，但該餐飲集團目前正評估未來搬遷至卡拉巴薩斯或巴沙迪那的可能性，並計畫在過渡期間推出快閃店。

安氏家族（An family）知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後...
安氏家族（An family）知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後一刻迎來戲劇性轉機，招牌的大蒜麵將能繼續飄香一段時間。圖為該餐廳執行長Elizabeth An（左一）、Elizabeth的母親Helene（左二）與Elizabeth的姐妹在餐廳。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因安氏家族與房東達成短期協議，讓位於North Bedford Drive的門市得以延長營運至10月31日，並給予餐廳與顧客一段正式道別的過渡時間。

  • 餐廳將自8月5日起恢復有限度營業，預約開放至9月底；10月則改為僅提供外帶與承辦特別活動，最後於10月31日正式永久熄燈。

  • 有，家族目前正評估搬遷至卡拉巴薩斯或巴沙迪那的可能性，並計畫在過渡期間推出快閃店，延續品牌與招牌大蒜麵的人氣。

加州 洛杉磯 比佛利山

上一則

獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢

下一則

鼎泰豐Brea新店 嘉惠洛東、北橙民眾

延伸閱讀

華人50年餐廳堅持13年不漲價 不敵通膨歇業

華人50年餐廳堅持13年不漲價 不敵通膨歇業
告別發跡地 The North Face柏克萊最後門市關閉

告別發跡地 The North Face柏克萊最後門市關閉
華人區常大排長龍的早茶店 為何突然關門？

華人區常大排長龍的早茶店 為何突然關門？
新州新法上路…外賣不再主動給餐具 消費者火大：管太多

新州新法上路…外賣不再主動給餐具 消費者火大：管太多
中餐館餐點縮水？一口餛飩全是皮、牛肉捲餅變香菜捲餅

中餐館餐點縮水？一口餛飩全是皮、牛肉捲餅變香菜捲餅
耗時6年歷經市府多個部門重重審批 菲Jollibee金山店終將開業

耗時6年歷經市府多個部門重重審批 菲Jollibee金山店終將開業

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
受害人的友人目前已在GoFundMe發起籌款，希望為受害人Shukur Aikebaer（中）的葬禮籌集3萬美元，到7月31日中午爲止，捐款已超過1萬7000美元。（取自GoFundMe）

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

2026-07-31 15:22

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡