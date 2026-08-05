Crustacean延後熄燈 大蒜麵續飄香

安氏家族（An family）知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後一刻迎來戲劇性轉機，招牌的大蒜麵將能繼續飄香一段時間。圖為餐廳創始人Helene An。(美聯社)

加州 郵報報導，在宣布被迫結束近30年的在地歷史後，受到諸多明星青睞的比佛利山 知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後一刻迎來戲劇性轉機，招牌的大蒜麵將能繼續飄香一段時間。

這家享譽盛名的餐廳宣布，在安氏家族（An family）與房東達成短期協議後，位於North Bedford Drive的門市將延長營運至10月31日。

餐廳日前在Instagram上慶祝這項驚喜逆轉，並歸功忠實饕客的支持與協助。「是大家的愛讓這一切發生！」家族在貼文中寫道：「我們將於8月5日起恢復有限度的營業，為逐步離開Bedford Drive的過渡期做準備。」

據洛杉磯 時報報導，餐廳開放預約至9月底；到了10月，Crustacean將轉型為僅提供外帶及承辦特別活動，直到10月31日正式永久熄燈。

安氏家族表示，這次展延，讓他們能向協助將Crustacean打造成比佛利山指標性名店的顧客與員工好好道別。「無法好好道別的沉重感，對我們來說都極其痛苦，」家族在貼文中寫道。

他們在感性訊息的署名寫下「媽媽、伊莉莎白與全體家族」，並向饕客喊話，期待在接下來的幾周內能給予大家「合適的告別擁抱！」

根據營運方說法，Crustacean的熄燈，起因於位468 North Bedford Drive的建築物遭出售。家族經營的「House of An」餐飲集團執行長伊莉莎白·安（Elizabeth An）接受FOX 11電視台採訪時表示，新房東對該物業「另有規劃」，而這些規劃「並不適合Crustacean」。

家族原本預計7月29日的營業將是該址的最後絕響。多年來，該餐廳吸引無數頂級名流造訪，包括比利·喬（Billy Joel）、克莉絲蒂·泰根（Chrissy Teigen）及女神卡卡（Lady Gaga）等都曾是座上賓。

雖然Bedford Drive的據點將於10月31日劃下句點，但該餐飲集團目前正評估未來搬遷至卡拉巴薩斯或巴沙迪那的可能性，並計畫在過渡期間推出快閃店。

安氏家族（An family）知名越式融合料理餐廳「Crustacean」在最後一刻迎來戲劇性轉機，招牌的大蒜麵將能繼續飄香一段時間。圖為該餐廳執行長Elizabeth An（左一）、Elizabeth的母親Helene（左二）與Elizabeth的姐妹在餐廳。(美聯社)