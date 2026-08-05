SpaceX「火箭新富」搶入南灣房市 房價恐飆

太空探索科技公司SpaceX上市，不僅讓創辦人馬斯克成為全球首位「兆元富豪」，也讓數千員工身價暴增。圖為SpaceX的火箭升空。（路透社）

太空探索科技公司SpaceX 上市，不僅讓創辦人馬斯克（Elon Musk）成為全球首位「兆元富豪」，也讓數千員工身價暴增。洛杉磯 房地產業者預測，這批手握大量公司股票的「火箭新富」，可能很快進入住宅市場，帶動南灣及西區房價 上漲，可能在目前相對降溫的市場中掀起新一輪競價潮。

SpaceX總部雖已於2024年遷往德州，但公司仍在洛杉磯南灣Hawthorne保留大型營運及製造設施。洛杉磯時報報導，SpaceX目前在Hawthorne仍有超過6000員工，在其2萬2000員工總員工數中佔比很大。Hill.com執行長Andrew Benson指出，由於SpaceX過去的股票獎勵制度，偏向資歷較長員工，身價超1億美元的現任及前任員工中，絕大多數可能仍住在南加。

一名前SpaceX員工表示，即使在公司上市前，員工內部早已普遍認為，一旦公司公開上市，所持股票便可能成為足以購買房屋的資金。如今IPO完成，不少人預計將利用股票帶來的財富，換購面積更大、地點更好的豪宅。

房地產業者認為，這波購屋需求最可能先出現在105號公路以南，尤其是曼哈頓灘（Manhattan Beach）、赫摩沙灘（Hermosa Beach）、麗浪多灘（Redondo Beach）及帕洛斯福德斯半島 (Palos Verdes Peninsula) 等南灣熱門社區。這些地區鄰近SpaceX廠區，擁有海濱環境、優質學校及適合家庭居住的社區氛圍，一直深受科技及航太業高收入人士青睞。

部分交易似乎已開始。一名前SpaceX員工近期以1400萬美元買下赫摩沙灘一棟約7400平方英尺住宅，創下當地房屋成交紀錄。該住宅有七間臥室、家庭劇院及游泳池。曼哈頓灘目前也有一棟十臥室海濱住宅以2500萬美元掛牌，可能成為這批新富買家的目標。

影響範圍可能不只局限南灣。房地產經紀人預計，從Playa Vista、威尼斯、聖塔蒙尼卡，到馬里布及布倫特伍德 (Brentwood) 等洛杉磯西區，也可能因SpaceX員工及早期投資者進場而出現價格波動。部分房仲已經代表SpaceX員工或早期投資人完成交易，其中既有首次購屋者，也有人利用股票增值換購更高價住宅。

然而，真正激烈的競爭，未必只發生在頂級豪宅市場。業界擔心，若大量新富將預算集中在較容易負擔的中高價住宅，可能導致原本供應有限的南灣市場出現多人搶購同一棟房子的情況，進一步推高售價。