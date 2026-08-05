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伊頓大火 確認廢棄輸電塔電弧釀災

記者楊青／綜合報導
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伊頓野火造成19人喪生、逾9000棟住宅及商業建築損毀，重建工作至今仍持續進行，...
伊頓野火造成19人喪生、逾9000棟住宅及商業建築損毀，重建工作至今仍持續進行，不少家庭仍未返回家園。（記者楊青/攝影）

造成19人喪生、逾9000棟住宅及商業建築損毀的2025年伊頓野火，歷經18個月調查後，終於確認起火原因。洛杉磯縣消防局4日公布最新火災調查報告，這場南加近年最具破壞性的野火，是由南加愛迪生電力公司（SCE）一座已停用的高壓輸電塔發生電弧（electrical arcing）所引發。

消防部門表示，該調查由洛縣消防局縱火調查組和加州消防廳共同進行，並邀集電力及金屬材料專家參與鑑定，依據全國野火協調組織（NWCG）的野火調查程序，全面檢視現場證據、設備狀況及火場跡證，最終確認起火源位於伊頓溪（Eaton Wash）上方山脊一帶、南加愛迪生輸電塔下方乾燥植被區。

報告指出，火勢起源於輸電塔下方極易燃燒的乾燥植被，當停用中的輸電設備發生電弧現象後，火花點燃地面植被，加上當時強勁聖塔安娜焚風助長火勢，野火迅速失控，最終演變成席捲艾塔迪那及周邊社區的大規模野火。

2025年1月7日爆發的伊頓野火災後重建工作，至今仍持續進行，不少家庭仍未返回家園。洛縣消防局長Anthony Marrone表示，沒有任何一份調查報告，能夠撫平居民失去親人的傷痛，也無法彌補社區遭受的巨大損失，但確認起火原因，是災後重建與未來預防類似悲劇的重要一步。

調查報告指出，電力公司有責任維護及操作電力設備，並應以最大程度降低設備引發重大野火的風險。外界預料這份官方調查結果將成為未來保險理賠、民事訴訟及責任認定的重要依據，也可能影響加州公用事業設備管理及野火防治政策。

在調查報告公布前，SCE曾多次向加州公共事業委員會（CPUC）提交資料，坦承事故當天其位伊頓峽谷附近的輸電系統曾偵測到異常電流及保護裝置跳脫，但始終表示，尚無法確認設備就是野火的直接起火原因。

目前已有大量災民向SCE提出集體訴訟，指電力公司未善盡設備維護與風險管理責任，導致伊頓野火釀成重大傷亡與財產損失。隨著官方調查結果出爐，未來訴訟焦點可能轉向SCE是否違反加州公共事業法所要求的設備維護義務，以及公司是否應承擔相應的賠償責任。

洛縣消防局4日公布最新火災調查報告指出，伊頓野火（Eaton Fire）起火原因...
洛縣消防局4日公布最新火災調查報告指出，伊頓野火（Eaton Fire）起火原因，是由南加州愛迪生電力公司一座已停用的高壓輸電塔發生電弧引發。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 調查指出，起火原因是南加愛迪生電力公司一座已停用的高壓輸電塔發生電弧，火花點燃塔下方乾燥植被，並在風勢助長下引發大火。

  • 調查由洛縣消防局縱火調查組與加州消防廳共同進行，並邀集電力及金屬材料專家參與，依NWCG野火調查程序檢視現場證據與設備狀況。

  • 這份報告可能成為保險理賠、民事訴訟與責任認定的重要依據，外界也將進一步檢視SCE是否違反設備維護義務，並需承擔相應賠償責任。

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