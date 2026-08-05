知名影星 In-N-Out低調用餐

知名喜劇演員莫瑞日前現身知名漢堡店In-N-Out。圖為他在今年4月4日觀看NCAA男子籃球錦標賽四強賽。（NCAA）

紐約郵報報導，好萊塢 知名影星，傳奇喜劇演員比爾．莫瑞（Bill Murray）近日現身洛杉磯 國際機場（LAX ）旁的知名連鎖漢堡店In-No-Out Burger用餐，顛覆一般人對明星總出沒高級餐廳的印象，此畫面被民眾拍下並分享至社群平台，引發網友熱議。

在X用戶@OYourNameHereO 2日分享的一段影片中，身穿素色上衣，75歲的莫瑞神情輕鬆，一邊講著手機，一邊坐在壅擠的速食店內，對面坐著一名年輕男子，相當接地氣，絲毫沒有大明星架子。

拍攝影片的網友一時不敢相信自己的眼睛，片中他壓著音量說，「我不是開玩笑，我發覺我好像在哪裡看過此人…我覺得他應該是位名人之類的。」

這家位於Sepulveda大道（Sepulveda Blvd.），緊鄰LAX的In-N-Out漢堡店，多年來被視為南加州最具代表性分店之一。許多首次造訪洛杉磯的旅客，一下飛機都會前往朝聖；對返鄉的居民而言，這裡也是家鄉「熟悉的味道」。

莫瑞一直是In-N-Out漢堡的死忠粉。他在2014年接受名嘴霍華史登（Howard Stern）訪問時曾表示，「這是個很棒的漢堡，他們做得非常好。」當時他更直言，「毫無疑問，它是所有連鎖漢堡店中最好吃的，且遙遙領先。」吃漢堡的影片發上社群平台後，迅速被網友瘋傳。@steve_mcmenamy網友留言，「哇，比爾真的是傳奇人物。這也證明In-N-Out究竟有多好吃。」

據悉，多年來，莫瑞總會用各種意想不到的方式現身人群中，包括突然闖入陌生人的婚禮合照、在酒吧客串酒保等，這些都是影迷津津樂道的「都市傳說」。如今現身廣受歡迎的漢堡店，對熟悉的粉絲來說，可一點都不意外。