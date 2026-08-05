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洛杉磯餐廳周 15元平價餐到米其林星級餐一應俱全

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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名廚Dominique Crenn主理的Monsieur Dior餐廳，今年首次...
名廚Dominique Crenn主理的Monsieur Dior餐廳，今年首次加入Dine LA餐廳周。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯年度美食盛事Dine LA Restaurant Week即將回歸，逾400家餐廳將推出限時優惠，從15美元平價午餐到米其林星級品嘗菜單一應俱全，讓民眾不用花費原價，也有機會品嘗南加州熱門餐廳。

本屆洛杉磯餐廳周將於8月14日至28日登場，活動橫跨洛杉磯地區84個社區，涵蓋26種不同國家及地區料理，包括拉麵、燒烤、中式地方菜、墨西哥料理及高級多道式套餐等。活動不需購買門票，消費者只要向參與餐廳訂位，到店後選擇Dine LA專屬菜單即可，但優惠僅限內用，主辦單位建議提前訂位，以免熱門時段額滿。

Dine LA執行董事Stacey Sun表示，洛杉磯今夏不僅迎接2026年世界盃足球賽，當地廚師與餐廳也持續獲得國際肯定。餐廳周讓民眾有機會透過美食，體驗洛杉磯餐飲文化的創意、多元性與待客之道。

對精打細算的消費者而言，本屆活動有不少15美元午餐選擇，包括亞凱迪亞的Hollywood Noodle House、洛杉磯市中心Homegirl Cafe、格蘭岱（Glendale）的Le Shrimp Noodle Bar、庫爾富市（Culver City）的Maple Block Meat Co.，以及好萊塢的The Cat and Fiddle等。

Hilltop Coffee+Kitchen位於Eagle Rock、洛杉磯市中心、Inglewood及Slauson的多家分店，也將提供15美元餐點。部分餐廳甚至推出15美元晚餐，包括Le Shrimp Noodle Bar、洛杉磯市中心Grand Central Market及高地公園（Highland Park）的For The Win。

預算稍高的民眾，則可選擇25美元晚餐。參與餐廳包括南巴沙迪那的Canoe House、Hollywood Noodle House、Topanga的JINYA Ramen Bar、長堤的Mixed Burgers & Bowls、西木區（Westwood）的NADC Burger，以及庫爾富市的Lei'd Cookies。

除平價餐點，三家米其林星級餐廳也加入活動。以現代加州料理聞名的Citrin將推出99美元起的四道式套餐；以牛排及新美式料理受到好評的Kali，提供65美元三道式菜單；採預約制的Pasta Bar則推出245美元主廚品嘗套餐，並搭配餐廳周限定飲品優惠。

今年另有多家餐廳首次參加，包括名廚Dominique Crenn主理的Monsieur Dior、亞洲融合料理Omaniku、屋頂餐廳Hipico、地中海料理Dune Atwater Village，以及波斯料理新店Perse。

主辦單位表示，更多餐廳與菜單仍會在活動開始前陸續加入。無論想用15美元品嘗一頓拉麵午餐，或趁機體驗米其林星級料理，消費者都可在這兩周內以不同預算探索洛杉磯餐飲版圖。

詳情可至https://www.discoverlosangeles.com/dinela。

精華 FAQ

  • 本屆Dine LA Restaurant Week將於8月14日至28日舉行，參與餐廳超過400家，活動範圍橫跨洛杉磯地區84個社區，規模相當龐大。

  • 活動提供多種價位，最低有15美元午餐與晚餐，例如Hollywood Noodle House、Homegirl Cafe等；也有25美元晚餐，以及Citrin、Kali、Pasta Bar等高檔套餐。

  • 民眾不需買門票，只要向參與餐廳訂位，入店後選擇Dine LA專屬菜單即可，但優惠僅限內用。活動涵蓋26種料理，且仍會持續新增餐廳與菜單。

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