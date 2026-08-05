橙縣河道噴致癌除草劑 環團要求全面停用
橙縣多年來在河川與溪流噴灑以嘉磷塞（glyphosate）為主要成分的除草劑Roundup，加州環境保護局與聖塔安那區域水質管制委員會今年稍早曾查出，相關監測與檢測程序未符合規定。環保團體則希望，在橙縣全面停用含有嘉磷塞的除草劑。
ABC 7電視台報導，嘉磷塞是否致癌長年存在爭議。世界衛生組織轄下機構認定其可能致癌，加州也於2017年列入致癌物質清單，但聯邦環保署認為尚無明確關聯。
環保團體「OC Creek Team」近五個月持續揭露此事，要求縣府全面停用含有嘉磷塞（glyphosate）的除草劑。團體創辦人Brent Linas表示，聖塔安那河每年噴灑約3萬至5萬加侖Roundup，全縣河道皆採相同做法。他在San Juan Capistrano溪附近慢跑時，花了約兩年才發現溪流生態反覆消失是人為噴藥所致。團體成員、生化學家Robert Beard指出，橙縣近十年幾乎每年都在約147處水域噴藥，團體發布的影片也記錄工作人員在多處水域施藥。
支持停用的橙縣縣政委員Katrina Foley表示，州府雖訂有作業規範，相關承包商卻未確實遵守。例如一份原本用來佐證水質已恢復安全值的樣本，因實驗室逾時分析而失效，但無效數據仍對外公布並上報州水質管制委員會。反對停用的縣政委員Don Wagner表示，州與聯邦政府均准許使用Roundup，依他所聽取的科學意見，目前用量並未構成環保團體所稱的風險。Wagner主張先蒐集數據，再決定政策。
報導指出，橙縣多年來在河川與溪流噴灑的除草劑以嘉磷塞（glyphosate）為主要成分，常見品牌為Roundup，環團因此要求全面停用。 環團OC Creek Team認為，縣內水域長期噴藥破壞生態，且州級與區域水質機關曾查出監測及檢測程序不符規定，顯示管理與資訊揭露都有問題。 支持停用的Katrina Foley指出承包商未依規範辦理，無效樣本仍被上報；反對者Don Wagner則認為州與聯邦都允許使用，應先蒐集更多數據再決策。
精華 FAQ
報導指出，橙縣多年來在河川與溪流噴灑的除草劑以嘉磷塞（glyphosate）為主要成分，常見品牌為Roundup，環團因此要求全面停用。
環團OC Creek Team認為，縣內水域長期噴藥破壞生態，且州級與區域水質機關曾查出監測及檢測程序不符規定，顯示管理與資訊揭露都有問題。
支持停用的Katrina Foley指出承包商未依規範辦理，無效樣本仍被上報；反對者Don Wagner則認為州與聯邦都允許使用，應先蒐集更多數據再決策。
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