橙縣河道噴致癌除草劑 環團要求全面停用

橙縣聖塔安那河自行車步道沿線河道，環保團體指橙縣多年來在河川與溪流使用含嘉磷塞除草劑進行植被管理。（Google Maps）

橙縣 多年來在河川與溪流噴灑以嘉磷塞（glyphosate）為主要成分的除草劑Roundup，加州 環境保護局與聖塔安那區域水質管制委員會今年稍早曾查出，相關監測與檢測程序未符合規定。環保團體則希望，在橙縣全面停用含有嘉磷塞的除草劑。

ABC 7電視台報導，嘉磷塞是否致癌長年存在爭議。世界衛生組織 轄下機構認定其可能致癌，加州也於2017年列入致癌物質清單，但聯邦環保署認為尚無明確關聯。

環保團體「OC Creek Team」近五個月持續揭露此事，要求縣府全面停用含有嘉磷塞（glyphosate）的除草劑。團體創辦人Brent Linas表示，聖塔安那河每年噴灑約3萬至5萬加侖Roundup，全縣河道皆採相同做法。他在San Juan Capistrano溪附近慢跑時，花了約兩年才發現溪流生態反覆消失是人為噴藥所致。團體成員、生化學家Robert Beard指出，橙縣近十年幾乎每年都在約147處水域噴藥，團體發布的影片也記錄工作人員在多處水域施藥。

支持停用的橙縣縣政委員Katrina Foley表示，州府雖訂有作業規範，相關承包商卻未確實遵守。例如一份原本用來佐證水質已恢復安全值的樣本，因實驗室逾時分析而失效，但無效數據仍對外公布並上報州水質管制委員會。反對停用的縣政委員Don Wagner表示，州與聯邦政府均准許使用Roundup，依他所聽取的科學意見，目前用量並未構成環保團體所稱的風險。Wagner主張先蒐集數據，再決定政策。