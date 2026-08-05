鼎泰豐Brea新店 嘉惠洛東、北橙民眾

位於Brea Mall的鼎泰豐新分店將於8月31日正式開幕，試營運開幕訂位已率先開放，為聖蓋博谷東區及北橙縣居民增添一處更便利用餐選擇。（取自鼎泰豐官網）

對居住在聖蓋博谷東區的華人饕客來說，以後想吃鼎泰豐 不用再專程跑到亞凱迪亞 市。鼎泰豐宣布，位於布瑞亞市Brea Mall的新分店，將於8月31日開幕，試營運開幕（soft opening）訂位已率先開放，為聖蓋博谷東區及北橙縣 居民增添一處更便利用餐選擇。

新店位於Brea Mall一樓，鄰近珠寶品牌Gorjana，可由57號公路經Imperial Highway或Lambert Road出口前往，也鄰近90號公路，交通便利。商場提供免費地面和車庫停車，方便民眾前往。

根據鼎泰豐官網，新店將延續鼎泰豐開放式廚房設計，顧客可透過透明玻璃觀看師傅現場手工製作小籠包，成為不少家庭聚餐及外地遊客造訪時的特色體驗。目前官方已開放民眾登記開幕資訊及預約開幕時段。地址為1401 Brea Mall, Brea, CA 92821，餐廳電話為657-205-8988。

Brea Mall是北橙縣知名大型購物中心，匯集Nordstrom、Macy's及JCPenney等百貨，以及Apple、優衣庫、ZARA、Lululemon、Aritzia等人氣品牌，近年也持續引進多家華人熟知的餐飲及零售品牌，包括Pop Mart、霸王茶姬、喜茶等商鋪。民眾用餐後可順道逛街購物，或前往鄰近的Brea Downtown商圈、Brea Improv喜劇劇場，或Carbon Canyon Regional Park散步、健行，一次安排美食、購物與休閒行程。

鼎泰豐亞凱迪亞店，一直是聖蓋博谷華人熟悉的鼎泰豐分店，不少居住在東區羅蘭岡、哈岡、核桃市、鑽石吧及奇諾岡等地民眾，往往需開車30分鐘以上才能用餐。Brea店開幕後，可望分散部分人潮，也讓往返北橙縣及聖蓋博谷東區的消費者有更多選擇。