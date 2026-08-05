天普市擬鬆綁ADU 申請齊備60天內審查

天普市擬修法放寬ADU設置規定，屋主最多可興建兩個ADU及一個JADU，申請60天內須完成審查。示意圖。(美聯社)

洛杉磯 縣天普 市屋主未來興建俗稱「後院屋」的附屬住宅單位（ADU）可望更加便利。市議會4日晚間審議ADU法規修正案，擬允許獨立住宅地塊最多設置兩個ADU及一個小型附屬住宅單位（JADU），並要求市府在申請資料齊備後60天內完成審查，同時取消停車位及部分圍牆要求。

加州 住房暨社區發展廳（HCD）去年底指出，天普市現行ADU條例，仍是2020年版本，可能已不符近年修訂的州法；若地方條例與州法牴觸即屬無效，市府審查申請時只能適用州法。市府因此提出第26-1087號條例，修訂ADU及JADU設置數量、審查程序等規定。

依修正案，設有獨立住宅的地塊，最多可設置兩個ADU及一個JADU，其中一個ADU可由既有建築改建，另一個則可新建。既有多戶住宅地塊，最多可增建八個獨立式ADU，且不得超過原住宅單位數；另可利用非居住空間改建ADU，但改建數量不得超過原有住宅單位的25%。新建多戶住宅的地塊，則以兩個獨立式ADU為上限。

ADU面積不得小於220平方呎，一房以下上限850平方呎、兩房以上的上限1000平方呎；JADU不得超過500平方呎。建築高度原則上為16呎，多層多戶住宅地塊的獨立式ADU可提高至18呎，鄰近主要大眾運輸站最高可達25呎，但限一層樓。新規也明定ADU無須設置停車位，拆除車庫或車棚興建ADU，也無須補建停車空間；原先要求鄰近側院及後院地界設置六呎遮蔽圍牆的規定也將取消。

修正案並規定，ADU、JADU及主要住宅均不得作為未滿31天的短租，原則上也不得與主屋分開出售。JADU若與主屋共用衛浴設備，須由產權人居住於其中一個單位。審查方面，市府收到申請後須於15個工作日確認資料是否完整，資料齊備後60天內須核准或駁回；申請遭拒或被認定資料不完整者，可在15天內向市書記官辦公室提出上訴，由規畫委員會作最終裁定。

規畫委員會今年5月已建議市議會採納修正案。市議會4日晚舉行公聽會並進行條例首讀，若獲通過，二讀將於8月18日舉行。