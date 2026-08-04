灣區房租一路飆升 高薪華人也吃不消

Kay在舊金山所住公寓的一房一廳戶型，去年7月掛牌價約4000美元出頭，今年1月一度降至約3500美元，目前已漲至4600美元左右。（Zillow）

舊金山租金 今年夏天快速上漲，一房住宅平均月租已突破4000美元，租屋成本明顯高於去年同期。多名灣區華人 表示，即使從事薪資較高的科技業，房租仍可能吃掉一半以上到手收入，加大生活的壓力。

住在舊金山Showplace Square地區一座新式公寓的Kay表示，她所住公寓的一房一廳戶型，去年7月掛牌價約4000美元出頭，今年1月一度降至約3500美元，7月又漲至4400美元。記者8月2日在Zillow查詢發現，該公寓目前一房一廳的掛牌價目前多在4600美元左右，而且僅有三間空置。

「一下漲好幾百元，對打工人來說還是很難受。」Kay從事數據分析，收入在一般上班族中不算低，但她表示，如果租金占去一半甚至更多到手薪資，生活壓力依然很大，因為灣區除了住房，日常消費及養車成本同樣不低。

她說，像其所住的這類新式公寓，一般沒有舊金山市傳統租金管制保障。如果明年租金繼續上漲，她希望能找到遠程工作，或搬往目前仍相對負擔得起的屋崙（Oakland）、阿拉米達（Alameda）。

根據舊金山市政府資料，多數在1979年6月13日或以前建成的住宅受到市級租金管制；較晚落成的住宅通常不受這項市級漲租上限約束，但部分租戶仍可能受到加州法律保障。

Zillow截至8月1日的資料顯示，舊金山各房型及住宅類型的整體平均月租為4495美元，比上月增加295美元，較一年前增加995美元；其中一房公寓平均月租為4282美元，兩房則達6295美元。Apartment List的資料也指出，舊金山租金從2025年7月至今年7月上漲23.1%，今年每個月的租金增速均居全美之首。

根據Apartment List分析，AI產業成長吸引更多擁有高薪工作及較高住房預算的新住戶進入舊金山。包括Anthropic、OpenAI及Cursor在內的多家AI公司均將總部設在舊金山市內，但當地新公寓供應未能同步增加，使租客之間的競爭更加激烈。數據顯示，舊金山2024年僅有705套公寓單位獲准興建，2025年雖回升至近1400套，仍相當於每1000名居民不足兩套；而獲得許可的住宅也不一定最終建成。

住在聖馬刁（San Mateo）的王女士同樣感受到灣區租金波動。她2024年夏天入住目前的一房住宅時，月租約2850美元；至2025年夏秋，同類房源一度漲至接近4000美元。今年掛牌價略微回落至約3200至3300美元。

「還是漲了，但沒有那麼誇張。」她說，聖馬刁位於半島，租屋市場與舊金山市區不完全相同。她一名住在舊金山的同事，今年月租一次增加600美元，身邊也有不少人為租金苦惱。王女士形容，灣區租金「像股市一樣」，需求增加時迅速上漲，一旦需求減弱，又可能回落。

隨著部分租客轉往東灣尋找住處，屋崙租金也開始上升。Apartment List估算，屋崙租金較一年前上漲13%，7月單月上漲3.4%。

華人Henry約半年前因工作搬到洛杉磯，離開舊金山市區時，所住一房一廳公寓月租約3500美元。近日有朋友向他詢問房源，他重新查詢才發現，同一座公寓的一房戶型掛牌價已超過5000美元。

「我覺得還挺嚇人的。」他說，自己目前在洛杉磯市區以不到3000美元的月租，便能住進設施較新、條件不錯的公寓，與舊金山的差距十分明顯。

Zillow截至8月1日的資料顯示，舊金山各房型及住宅類型的整體平均月租為4495美元，比上月增加295美元，較一年前增加995美元。（Zillow）

舊金山租金今年夏天快速上漲，一房住宅平均月租已突破4000美元，租屋成本明顯高於去年同期。（記者劉子為/攝影）