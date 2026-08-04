聖地牙哥 獲選全美服務最友善城市

英國商業保險公司MoneySuperMarket一項全球顧客服務友善度調查，聖地牙哥（San Diego）榮登全美服務最友善（Friendliest Customer Service）城市。（Pexels）

紐約郵報報導，英國商業保險公司Money Super Market一項全球顧客服務友善度最新調查顯示，聖地牙哥 （San Diego）榮登全美服務最友善（Friendliest Customer Service）城市第一名，鳳凰城（Phoenix）與達拉斯（Dallas）緊追其後。蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）則奪下全球服務最友善城市冠軍殊榮。

這項調查旨在找出全球擁有「最友善顧客服務」的城市。為評估這項帶有主觀性指標，Money Super Market蒐集全球107座城市在谷歌 地圖（Google Map）上的餐廳、酒吧、旅遊景點及各觀光設施資訊。

研究團隊從每座城市搜尋結果中挑選30至50個地點，力求在場所類型、規模及平均評價方面儘可能提高樣本多樣性。接著，從每座城市收集約1000則網路評分，逐條分析內容，篩選提及員工態度友善、服務親切的評論。團隊共分析超過10萬則評論後，再計算各城市「提及服務人員友善」評論百分比，得出最終排名。

美國顧客友善城市方面，聖地牙哥以51.5%評論提及服務人員友善及服務品質良好，高居全美之冠。Money Super Market認為，該城市之所以能得高分，與當地多元文化、全年宜人的氣候，及悠閒自在的生活步調有關，營造輕鬆且友善的城市氛圍。該市也是全美僅有兩座擠進全球顧客服務最友善前20名城市之一。

亞利桑納州鳳凰城友善評論率為50.9%。Money Super Market表示，鳳凰城之所以表現優異，是因當地居民重視「在做生意之前，先建立信任與人際關係。」達拉斯友善評論率49.6%。評論指出，該市反映出「南方熱情待客之道（Southern Hospitality）」文化，重視社區價值與人際關係，使當地服務業能持續提供熱情、親切服務。

全美第四名為紐約市48.3%，第五名喬治亞州亞特蘭大47.1%。Money Super Market並未明確指出紐約躋身全美前五名的原因。該市經常在全美最友善城市或州排名敬陪末座，外界一直有「紐約人沒禮貌」的刻板印象，儘管紐約人聲稱他們只是比較誠實。

第六名至第十名分別為華盛頓、費城、休士頓、奧斯汀與波士頓。

相較美國的城市無緣上榜全球前十名榜單，英國則表現亮眼，有四座城市拿下全球前十名：冠軍愛丁堡、第三名利物浦（Liverpool）、第九名伯明罕（Birmingham）與第十名布里斯托（Bristol）。較令人意外的是法國巴黎（Paris）排名第四，顛覆外界對巴黎人向來態度冷漠、不夠友善的刻板印象。

其他全球前十名城市依序為越南河內（Hanoi）、愛爾蘭都柏林（Dublin）、加拿大蒙特婁（Montreal）、奧地利維也納（Vienna）、阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）。