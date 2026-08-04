我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

「神隱少女」舞台劇 明年登陸南加

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宮崎駿經典動畫《神隱少女》舞台版將登上南加舞台，日語演出搭配英文字幕。（主辦方提...
宮崎駿經典動畫《神隱少女》舞台版將登上南加舞台，日語演出搭配英文字幕。（主辦方提供）

曾榮獲奧斯卡最佳動畫長片的吉卜力工作室經典作品《神隱少女》，將於2027年登上洛杉磯Ahmanson劇院舞台，作為劇院60周年紀念演出季重點節目之一，為南加觀眾帶來這部享譽全球的奇幻鉅作。

舞台劇改編自日本動畫大師宮崎駿經典電影，由曾憑《悲慘世界》榮獲英國奧利弗獎（Olivier Awards）及美國東尼獎（Tony Awards）的知名導演John Caird擔任改編及執導，今井麻子共同改編，配樂則保留日本知名作曲家久石讓的電影原創音樂，並由現場交響樂團演奏。

舞台版《神隱少女》於2022年首度在東京首演，隨後於2024年前往英國倫敦大劇院（London Coliseum）演出，創下破紀錄票房佳績。該劇並榮獲2025年WhatsOnStage Awards「最佳新劇」大獎，同時入圍四項奧利弗獎，廣受劇評與觀眾好評。舞台劇運用充滿想像力的大型人偶、精緻華麗的舞台與服裝設計，以及細膩的舞台特效，忠實重現電影中的奇幻世界。

故事描述少女千尋隨父母搬家途中，誤闖由魔女湯婆婆統治的神靈世界。當父母因貪吃而被變成豬後，千尋被迫進入神秘澡堂工作。她必須憑藉勇氣與智慧，在充滿神靈與未知挑戰的世界中尋找解救父母的方法，並設法返回現實世界。

主辦單位表示，本次演出將全程以日語演出，並同步提供英文字幕，讓不同語言背景的觀眾皆能欣賞這部經典作品。此次演出由日本東寶株式會社製作，並與吉卜力工作室（Studio Ghibli）合作推出。票價含手續費最低是37.95美元。

精華 FAQ

  • 舞台劇預計於2027年登上洛杉磯Ahmanson劇院舞台，成為該劇院60周年紀念演出季的重點節目之一，讓南加觀眾有機會欣賞這部經典作品。

  • 本劇由曾以《悲慘世界》獲得奧利弗獎與東尼獎的John Caird負責改編及執導，並由今井麻子共同改編，延續原作的奇幻氛圍與敘事精神。

  • 演出將全程以日語進行，並提供英文字幕，配樂保留久石讓原創音樂且由現場交響樂團演奏，並搭配大型人偶、華麗舞台與服裝特效。

南加 洛杉磯 奧斯卡

上一則

新型智慧馬桶座 坐上去30秒你可能就會「心動」

下一則

南加台美急難救助協會義診 提升社區防病意識

延伸閱讀

吉卜力影展 每年持續吸引美年輕世代走入戲院

吉卜力影展 每年持續吸引美年輕世代走入戲院
封面故事／諾蘭「奧德賽」 必看5亮點

封面故事／諾蘭「奧德賽」 必看5亮點
紐約采風／「布碌崙大橋」音樂劇8月7日首演 說女工程師故事

紐約采風／「布碌崙大橋」音樂劇8月7日首演 說女工程師故事
娛樂／「草原上的小木屋」 11歲哈爾西挑大樑

娛樂／「草原上的小木屋」 11歲哈爾西挑大樑
東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼

東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼
旅美台灣作曲家江宜臻 入圍好萊塢獨立音樂獎

旅美台灣作曲家江宜臻 入圍好萊塢獨立音樂獎

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她