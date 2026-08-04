「神隱少女」舞台劇 明年登陸南加

宮崎駿經典動畫《神隱少女》舞台版將登上南加舞台，日語演出搭配英文字幕。（主辦方提供）

曾榮獲奧斯卡 最佳動畫長片的吉卜力工作室經典作品《神隱少女》，將於2027年登上洛杉磯 Ahmanson劇院舞台，作為劇院60周年紀念演出季重點節目之一，為南加 觀眾帶來這部享譽全球的奇幻鉅作。

舞台劇改編自日本動畫大師宮崎駿經典電影，由曾憑《悲慘世界》榮獲英國奧利弗獎（Olivier Awards）及美國東尼獎（Tony Awards）的知名導演John Caird擔任改編及執導，今井麻子共同改編，配樂則保留日本知名作曲家久石讓的電影原創音樂，並由現場交響樂團演奏。

舞台版《神隱少女》於2022年首度在東京首演，隨後於2024年前往英國倫敦大劇院（London Coliseum）演出，創下破紀錄票房佳績。該劇並榮獲2025年WhatsOnStage Awards「最佳新劇」大獎，同時入圍四項奧利弗獎，廣受劇評與觀眾好評。舞台劇運用充滿想像力的大型人偶、精緻華麗的舞台與服裝設計，以及細膩的舞台特效，忠實重現電影中的奇幻世界。

故事描述少女千尋隨父母搬家途中，誤闖由魔女湯婆婆統治的神靈世界。當父母因貪吃而被變成豬後，千尋被迫進入神秘澡堂工作。她必須憑藉勇氣與智慧，在充滿神靈與未知挑戰的世界中尋找解救父母的方法，並設法返回現實世界。

主辦單位表示，本次演出將全程以日語演出，並同步提供英文字幕，讓不同語言背景的觀眾皆能欣賞這部經典作品。此次演出由日本東寶株式會社製作，並與吉卜力工作室（Studio Ghibli）合作推出。票價含手續費最低是37.95美元。