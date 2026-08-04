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贓物運出州外 華男非法取得銀行卡 感應付款露餡

記者王若然／洛杉磯綜合報導
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洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報...
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

猶他州奧勒姆市（Orem）警方近日逮捕一名19歲加州洛杉磯華裔男子，指控他利用非法取得的多張銀行卡，在猶他縣及鹽湖縣多家Costco賣場購買Apple與任天堂電子產品，再將贓物運出州外。

根據KSL新聞網，被捕男子倪世堅（Shijian Ni，音譯），現年19歲，來自洛杉磯。警方於7月30日以涉嫌通訊詐欺、洗錢、從事非法活動模式（engaging in a pattern of unlawful activity）、非法使用銀行卡、持有毒品及持有毒品用具等罪名將其逮捕。

根據警方的逮捕拘留宣誓書（booking affidavit），幾日前，奧勒姆警方接獲Costco員工報案，指稱有一名男子連續造訪猶他州多家Costco賣場，使用不同的付款卡並以「感應付款」方式，購買蘋果及任天堂電子產品。

宣誓書指出，警方根據以往類似案件經驗，認定這些用於「感應付款」的銀行卡屬於非法取得，而所購買的電子產品極可能被運往其他州，甚至有可能被運出美國境外。

調查人員表示，倪世堅在7月29、30日兩天內，先後進入猶他縣及鹽湖縣境內九家Costco賣場，總共使用18張不同的金融交易卡，購買六副AirPods耳機、12台iPad平板電腦以及10台任天堂Switch 2遊戲機，總金額高達1萬9787. 52美元。警方表示，這些商品隨後被運出州外或計畫運出州外。

警方指出，奧勒姆警方最終在南丹迪（Sandy）市的一家Costco賣場內將倪世堅逮捕，當時他試圖進行另一筆電子產品購買交易。

根據宣誓書，警方在逮捕當時，從倪世堅的車輛中查獲一台任天堂Switch遊戲機及兩台蘋果iPad，另外還發現一張FedEx運送收據，顯示先前已有三個包裹從鹽湖城地區寄出。

這起案件凸顯近來利用被盜或偽造銀行卡，大量購買高價電子產品後轉售或走私出境的犯罪手法。此類犯罪集團通常利用「輕觸感應付款」功能，快速完成多筆小額或中額交易，以規避零售商及銀行的詐欺偵測系統。由於蘋果與任天堂產品在二手市場及海外具有高轉售價值，加上包裝完整、型號易於辨識，因而成為此類犯罪集團的熱門目標。

目前警方尚未公布倪世堅所使用的18張銀行卡具體來源，亦未說明這些卡片是否與其他州類似案件有關聯。案件仍在調查中，警方也未透露已寄出包裹最終流向何處，或是否已與Fedex或相關快遞公司協調攔截包裹。

精華 FAQ

  • 警方指控他以非法取得的銀行卡進行感應付款，短時間內在多家Costco大量購買電子產品，涉及通訊詐欺、洗錢、非法使用銀行卡等多項罪名。

  • 根據警方調查，他在7月29、30日兩天內，跑遍9家Costco，共用18張卡買了6副AirPods、12台iPad與10台Switch 2，金額約19,787.52美元。

  • 宣誓書指出，這類案件常見於盜刷或偽卡集團利用高價電子產品快速變現，且警方在車內查獲部分商品與FedEx收據，顯示已有包裹寄出。

洛杉磯 Costco 猶他州

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