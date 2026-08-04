金融專家、台灣人韓明詮 競選連任亞市議員

韓明詮是位經驗豐富的金融專家，出生於台灣。（韓明詮競選團隊提供）

亞凱迪亞市第三選區市議員韓明詮（John Han）近日遞交候選人提名文件，宣布投入2026年11月亞凱迪亞市議會第三選區選舉，爭取繼續代表該區居民服務市政建設。

韓明詮於2026年6月16日經亞凱迪亞市議會任命，接任第三選區前市議員王愛琳 懸缺席次，完成本屆剩餘任期。韓明詮的競選主軸聚焦於公共安全、財政責任、社區參與及生活品質，並以「穩健財政，強盛亞市」作為核心訴求。

韓明詮表示，能夠服務第三選區居民是一項榮譽，也是一份重大責任。「亞凱迪亞之所以能成為加州 最宜居城市之一，仰賴安全的社區、優質的學校、完善的公共設施、穩健的財政基礎，以及居民長期以來對社區的投入。」韓明詮說，「我的承諾是延續並守護這些優勢，同時以審慎、透明和負責任的方式，為城市未來做好長期規畫。」

韓明詮出生於台灣，長年深耕金融、投資領域。他曾就讀於商學院INSEAD及清華大學，並擁有五項國際專業資格，包括特許金融分析師（CFA），特許另類投資分析師（CAIA）等。韓明詮的競選團隊表示，這些專業背景不僅代表其在金融與投資領域的深厚經驗，更能直接運用於城市預算管理、風險控管、長期財務規畫及納稅人資金監督。韓明詮主張，市議會必須以更審慎、專業及數據導向的方式管理公共資源，確保每一筆納稅人的錢都能被有效使用。

聚焦第三選區居民需求，韓明詮表示，他將持續走入社區，與居民直接交流並以四項施政方向作為服務重點：捍衛公共安全，落實財政責任，深化居民參與，提升社區品質。

韓明詮競選策略顧問、前核桃市市長林恩成（Joaquin Lim）表示，韓明詮最大的優勢，在於將國際級金融與風險管理專業帶入地方治理。「John的金融背景，在地方政府領域相當難得。」林恩成說，「他明白每一分公共資金背後，都代表居民的信任與責任。他的決策方式理性、審慎、重視數據，也始終把亞凱迪亞居民長期利益放在首位。」

隨著11月選舉逐步展開，韓明詮表示，接下來幾個月將持續拜訪第三選區居民、參與社區活動，並透過面對面交流了解選民關心議題。「我希望每一位居民都知道，他們有一位願意傾聽、積極回應並以社區利益為優先的市議員。」他說，「我期待與大家共同努力，讓亞凱迪亞繼續成為最適合居住、工作及養育下一代的城市之一。」

韓明詮於2026年6月16日經亞凱迪亞市議會任命，接任第三選區市議員。（韓明詮競選團隊提供）