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青少年鳥類友好城市創想大賽 中美交流

洛杉磯訊
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「鷹飛之城．第二屆中美青少年鳥類友好城市創想大賽」美國賽區頒獎典禮日前舉行，圖為...
「鷹飛之城．第二屆中美青少年鳥類友好城市創想大賽」美國賽區頒獎典禮日前舉行，圖為獲獎青少年合影。（主辦方提供）

「鷹飛之城．第二屆中美青少年鳥類友好城市創想大賽」美國賽區活動日前舉行，中美兩國青少年透過創意作品分享護鳥理念，以藝術與科技搭建跨越太平洋的生態交流橋梁。活動由重慶陸海國際傳播公益基金會、美國雪松自然協會（Cedar Nature Society）及聖塔克拉拉（Santa Clara）谷鳥類聯盟共同主辦。

公益基金會副秘書長陳燦表示，自啟動徵件以來，美國賽區共收到510件參賽作品，涵蓋繪畫、影片、裝置藝術及創意設計等形式。許多作品聚焦防止鳥撞玻璃、濕地修復、城市棲地營造等，展現美國青少年對生態保育的關注與創意。

大賽評審、鳥類保育專家Shani Kleinhaus表示，每件作品都展現年輕世代改善環境的熱情，即使年僅七歲的孩子，也開始思考如何成為環保行動者。打造鳥類友善城市，最終受益的是所有居民。

美國獲獎學生Amaya Ahuja表示，鳥類在生態系中肩負授粉、傳播種子及控制害蟲等重要功能，保護鳥類就是守護整個生態系統，希望更多人一起投入保育行動。

中國賽區獲獎青少年也分享重慶的護鳥經驗，包括學生胥安然自主開發的「城市鳥語者」小程式，運用AI打造生態觀測平台、及利用海漂廢棄物建造候鳥棲息浮島、推動山林復育及繪製紅嘴鷗棲地熱點地圖等案例，展現青年參與生態治理的創新成果，獲得現場熱烈回響。

基金會最後向美國雪松自然協會授予「鳥類友好機構」旗幟，以傳統文化傳遞生態保育理念。

「鷹飛之城．第二屆中美青少年鳥類友好城市創想大賽」美國賽區頒獎典禮日前舉行。（主...
「鷹飛之城．第二屆中美青少年鳥類友好城市創想大賽」美國賽區頒獎典禮日前舉行。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動主軸是讓中美兩國青少年透過創意作品交流護鳥理念，並以藝術與科技串連生態保育行動，搭建跨越太平洋的環境交流橋梁。

  • 美國賽區自徵件以來共收到510件作品，形式涵蓋繪畫、影片、裝置藝術與創意設計等，主題多聚焦鳥撞玻璃、濕地修復與城市棲地營造。

  • 中國賽區獲獎青少年分享了多項重慶護鳥經驗，包括開發「城市鳥語者」小程式、以AI建立生態觀測平台、利用海漂廢棄物建浮島等。

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