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夏日口琴音樂會 800觀眾捧場

記者張宏╱洛杉磯報導
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聽竹金弦樂團口琴組、烏克麗麗組攜手爾灣愛樂口琴樂團，日前在洛僑中心聯合舉辦聽竹金...
聽竹金弦樂團口琴組、烏克麗麗組攜手爾灣愛樂口琴樂團，日前在洛僑中心聯合舉辦聽竹金弦樂團口琴暨烏克麗麗大型音樂會，吸引800多名觀眾。（記者張宏╱攝影）

聽竹金弦樂團口琴組、烏克麗麗（Ukulele）組攜手爾灣愛樂口琴樂團，日前在洛杉磯僑教中心聯合舉辦聽竹金弦樂團口琴暨烏克麗麗大型音樂會，吸引800多名觀眾。現場座無虛席，還有不少人站立欣賞，在夏日裡感受口琴魅力。

當天演出由三個團隊近60名演奏者共同完成，開場李孝明、宋創元、張勵志、Troy Chang帶來《望春風》四重奏，爾灣愛樂口琴樂團演奏《康康舞曲》與《春風吻上我的臉》。世界知名口琴教育家李孝明為此演出專程來美，他表示，這是他第二次來到洛杉磯與聽竹金弦樂團合作演出。為這場音樂會，他透過Zoom每周遠距授課，持續近半年，再飛抵洛杉磯與團員進行最後排練。看到演出成果，已達到自己標準。

音樂會總指揮宋創元表示，整場演出籌備超過一年，不僅邀請李孝明自台灣前來指導，且與爾灣愛樂口琴樂團及聽竹金弦樂團共同合作，最終形成近60人的大型合奏規模。

團長陳十美表示，聽竹金弦樂團成員多是退休人士，因喜愛音樂而聚在一起，口琴不僅是一項藝術活動，也有助於身心健康，因此多年來深受南加州僑界歡迎。演出之後還會在爾灣和聖地牙哥演出，希望讓更多人感受口琴藝術的魅力。

聯邦眾議員趙美心表示，疫情期間口琴社創辦人張勵志利用Zoom開設免費課程，讓來自美國、台灣及中國大陸的學員得以透過音樂相聚。疫情後，樂團又走入公園、走進社區，最終發展成融合口琴與烏克麗麗的聽竹金弦樂團。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元、世界華人工商婦女企管協會候任總會長陳玲華都出席這場夏日音樂盛宴。

現場座無虛席，還有不少人站立欣賞，在夏日裡感受口琴魅力。（記者張宏╱攝影）
現場座無虛席，還有不少人站立欣賞，在夏日裡感受口琴魅力。（記者張宏╱攝影）

開場從左至右依次是李孝明、宋創元、張勵志、Troy Chang帶來《望春風》四重...
開場從左至右依次是李孝明、宋創元、張勵志、Troy Chang帶來《望春風》四重奏。（記者張宏╱攝影）

趙美心、馬博元和陳玲華為團長陳十美、創辦人張勵志、指揮宋創元、來自台灣的口琴教育...
趙美心、馬博元和陳玲華為團長陳十美、創辦人張勵志、指揮宋創元、來自台灣的口琴教育家李孝明等多名樂團代表頒發國會賀狀，肯定他們長年推廣社區音樂教育的努力。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 音樂會由聽竹金弦樂團的口琴組與烏克麗麗組，攜手爾灣愛樂口琴樂團共同舉辦，三個團隊合力完成整場演出，展現跨團合作的成果。

  • 這場演出吸引800多名觀眾到場，現場座無虛席，還有不少人站立欣賞，在夏日氣氛中感受口琴與烏克麗麗融合帶來的音樂魅力。

  • 李孝明為演出專程來美，先透過Zoom每周遠距授課近半年，再飛抵洛杉磯進行最後排練，並親自參與演出指導，對成果相當滿意。

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