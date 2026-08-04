南加台美急難救助協會義診 提升社區防病意識

義診活動現場邀集13名專業人士參與，包括兩位家庭醫生、一名心理諮詢醫生、及多位中醫生等。圖為民眾排隊免費看中醫耳診。（記者謝雨珊╱攝影）

南加 州台美急難救助協會8月1日下午在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦社區義診活動，邀請13名專業醫療人員提供健康諮詢及檢查服務，內容涵蓋聽力、糖尿病、視力等多項健康檢測，同時安排健康操帶動跳及CPR急救課程，希望透過免費醫療服務及急救教育，提升社區民眾的健康意識與緊急應變能力。

此次活動籌辦工作歷時約兩至三周，協會同仁投入大量時間與心力，希望為社區民眾提供更完善的健康服務。義診活動召集人劉雅薇表示，此次活動邀集13名專業人士參與，包括兩位家庭醫生、一名心理諮詢醫生、及多位中醫生等。其中部分醫療資源由慈濟協助。

此次義診除提供基本健康檢測，也安排聽力、糖尿病及視力等相關檢查，讓民眾可以更全面了解自己健康狀況。現場另安排健康操帶動跳，鼓勵民眾透過簡單運動維持良好體能。不少民眾隨著音樂一起動起來，與現場僑領及工作人員一同伸展身體，在接受健康服務之餘，也享受一個充滿活力的周末午後。

當天也同時舉辦CPR急救課程，教導民眾在緊急情況下如何正確施救。主辦方表示，CPR等急救技能不僅能在家庭成員發生意外時派上用場，也能在社區中發揮互助互救的作用。

南加州 台美急難救助協會會長徐菡美表示，她認為，健康是每個人最珍貴的資產之一，而預防及定期檢查也是面對突發疾病與緊急狀況的重要方式。透過此次義診，民眾可以提前了解自己身體狀況，及早發現潛在健康問題。

該會創會會長田詒鴻表示，現今社會環境中，民眾隨時可能面臨各種突發及緊急情況，因此類似的健康及急難救助活動有其必要性。他期許該協會未來每一年都能舉辦相關活動，讓更多社區居民受惠。

聯邦眾議員趙美心當天也出席活動，並向南加州台美急難救助協會籌備團隊表達肯定與鼓勵。

不少民眾隨著音樂一起動起來，與現場僑領及工作人員一同伸展身體，在接受健康服務之餘，也享受一個充滿活力的周末午後。（記者謝雨珊╱攝影）

聯邦眾議員趙美心當天也出席活動，並向南加州台美急難救助協會籌備團隊表達肯定與鼓勵。（記者謝雨珊╱攝影）

南加州台美急難救助協會8月1日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦社區義診活動，許多民眾到現場免費檢查聽力、糖尿病、視力。（記者謝雨珊╱攝影）