我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

爾灣加大男籃 赴台征戰瓊斯盃

記者謝雨珊╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
促成此次國際交流的重要推手、僑務委員汪蔚興（左一）表示，UCI男籃前往台灣參加瓊...
促成此次國際交流的重要推手、僑務委員汪蔚興（左一）表示，UCI男籃前往台灣參加瓊斯盃，不只是一次體育競技之旅，也是深化台美情誼及僑界連結的重要橋梁。駐洛杉磯經文處處長馬博元為右一。（駐洛杉磯經文處臉書）

代表美國參加第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的爾灣加大（UCI）男子籃球隊，即將再度踏上台灣土地。為預祝球隊出征順利，並深化台美體育及文化交流。

UCI男子籃球隊總教練Russell Turner近日在行前表示，這次代表美國前往台灣參加瓊斯盃，除是一場重要的國際賽事，也是球員接觸不同文化、累積國際比賽經驗的難得機會。他認為，美國與台灣球隊在整體球風上並沒有太大差異，但亞洲球隊在後場防守方面往往更具侵略性，加上瓊斯盃採用國際籃總（FIBA）規則，與球員平時熟悉的比賽環境有所不同，因此也將考驗球隊的臨場應變能力。

駐洛杉磯經文處處長馬博元歡迎UCI再次代表美國參加瓊斯盃。他表示，瓊斯盃是許多台灣人從小看到大的國際籃球賽事，UCI球員此次前往台灣，不僅能在國際賽場與各國好手交流，也能親身感受台灣文化與生活。他熱烈歡迎球員們去體驗亞洲最熱情的球迷、世界最棒的夜市，以及這輩子喝過最正宗的珍珠奶茶。

不過，馬博元也以幽默方式為現場增添氣氛。他表示，當然希望UCI球員在台灣期間盡情發揮、享受比賽與旅程，並成為美國籃球與文化的親善大使，但「只要比賽哨音一響，我還是百分之百支持中華隊擊敗你們，把冠軍留在台灣！」一番話引起現場笑聲。

促成此次國際交流的重要推手、僑務委員汪蔚興表示，UCI男籃前往台灣參加瓊斯盃，不只是一次體育競技之旅，也是深化台美情誼及僑界連結的重要橋梁。透過國際賽事，年輕運動員有機會走出美國、親身認識台灣，並與來自台灣及世界各地的籃球好手切磋球技、以球會友。

當天包括聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）、爾灣市市長Larry Agran、爾灣市市議員劉令淳（Melinda Liu）、UCI商學院院長Ian Williamson，以及僑務委員及橙縣台美商會理事等多位政要與僑領到場，為球隊加油打氣。

代表美國參加第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的爾灣加大（ UCI）男子籃球隊，即...
代表美國參加第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的爾灣加大（ UCI）男子籃球隊，即將再度踏上台灣土地。為預祝球隊出征順利，並深化台美體育及文化交流，UCI男籃於7月底在Bren Events Center舉行行前記者會。（駐洛杉磯經文處臉書）

精華 FAQ

  • 爾灣加大男子籃球隊將代表美國參加第45屆威廉瓊斯盃，除爭取賽場表現外，也肩負國際交流與文化體驗任務，成為美國籃球與文化的親善大使。

  • Russell Turner認為，這不只是重要國際賽事，也是球員接觸不同文化、累積國際賽經驗的機會；同時FIBA規則與亞洲球隊後場防守強度，將考驗臨場應變。

  • 包括聯邦眾議員閔大衛、爾灣市市長Larry Agran、市議員劉令淳、UCI商學院院長Ian Williamson，以及多位僑務與商界人士都到場表達支持。

爾灣

上一則

新型智慧馬桶座 坐上去30秒你可能就會「心動」

下一則

南加台美急難救助協會義診 提升社區防病意識

延伸閱讀

美台混血籃球小將 陳卡特花7小時取得護照 代表台灣直呼圓夢

美台混血籃球小將 陳卡特花7小時取得護照 代表台灣直呼圓夢
NBA／史上首位「五金行」老闆 37歲杜蘭特仍盼出征洛杉磯奧運

NBA／史上首位「五金行」老闆 37歲杜蘭特仍盼出征洛杉磯奧運
在台落選 林睿杰簽約美職棒明尼蘇達雙城隊

在台落選 林睿杰簽約美職棒明尼蘇達雙城隊
紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台

紐約大都會台灣日 蔡其昌、林琪兒攜手開球 盼促MLB赴台
銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程

銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程
台灣少年美國初體驗 被物價嚇到

台灣少年美國初體驗 被物價嚇到

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她