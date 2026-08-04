爾灣加大男籃 赴台征戰瓊斯盃

促成此次國際交流的重要推手、僑務委員汪蔚興（左一）表示，UCI男籃前往台灣參加瓊斯盃，不只是一次體育競技之旅，也是深化台美情誼及僑界連結的重要橋梁。駐洛杉磯經文處處長馬博元為右一。（駐洛杉磯經文處臉書）

代表美國參加第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的爾灣 加大（UCI）男子籃球隊，即將再度踏上台灣土地。為預祝球隊出征順利，並深化台美體育及文化交流。

UCI男子籃球隊總教練Russell Turner近日在行前表示，這次代表美國前往台灣參加瓊斯盃，除是一場重要的國際賽事，也是球員接觸不同文化、累積國際比賽經驗的難得機會。他認為，美國與台灣球隊在整體球風上並沒有太大差異，但亞洲球隊在後場防守方面往往更具侵略性，加上瓊斯盃採用國際籃總（FIBA）規則，與球員平時熟悉的比賽環境有所不同，因此也將考驗球隊的臨場應變能力。

駐洛杉磯經文處處長馬博元歡迎UCI再次代表美國參加瓊斯盃。他表示，瓊斯盃是許多台灣人從小看到大的國際籃球賽事，UCI球員此次前往台灣，不僅能在國際賽場與各國好手交流，也能親身感受台灣文化與生活。他熱烈歡迎球員們去體驗亞洲最熱情的球迷、世界最棒的夜市，以及這輩子喝過最正宗的珍珠奶茶。

不過，馬博元也以幽默方式為現場增添氣氛。他表示，當然希望UCI球員在台灣期間盡情發揮、享受比賽與旅程，並成為美國籃球與文化的親善大使，但「只要比賽哨音一響，我還是百分之百支持中華隊擊敗你們，把冠軍留在台灣！」一番話引起現場笑聲。

促成此次國際交流的重要推手、僑務委員汪蔚興表示，UCI男籃前往台灣參加瓊斯盃，不只是一次體育競技之旅，也是深化台美情誼及僑界連結的重要橋梁。透過國際賽事，年輕運動員有機會走出美國、親身認識台灣，並與來自台灣及世界各地的籃球好手切磋球技、以球會友。

當天包括聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）、爾灣市市長Larry Agran、爾灣市市議員劉令淳（Melinda Liu）、UCI商學院院長Ian Williamson，以及僑務委員及橙縣台美商會理事等多位政要與僑領到場，為球隊加油打氣。

代表美國參加第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的爾灣加大（ UCI）男子籃球隊，即將再度踏上台灣土地。為預祝球隊出征順利，並深化台美體育及文化交流，UCI男籃於7月底在Bren Events Center舉行行前記者會。（駐洛杉磯經文處臉書）