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8月起調高房租上限 洛杉磯最高可漲8.7%

記者謝雨珊／綜合報導
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2026年8月1日起，洛杉磯及橙縣適用州級租金上限的住宅，最高漲幅將從前一年度的...
2026年8月1日起，洛杉磯及橙縣適用州級租金上限的住宅，最高漲幅將從前一年度的8%提高至8.7%；河濱及聖伯納汀諾縣則從7.5%調高至8.1%。（示意圖取自pexels）

加州租屋族可能要面臨更大的房租壓力。加州全州租金上限將於8月1日更新，受到州法《AB 1482》保障的部分出租住宅，房東可調高的年度租金上限也將隨之上升。2026年8月1日至2027年7月31日期間，洛杉磯及橙縣適用州級租金上限的住宅，最高漲幅將從前一年的8%提高至8.7%；河濱及聖伯納汀諾縣則從7.5%調高至8.1%。

這項變化對不少租屋家庭而言值得留意。以每月房租2000美元計算，如果房東按照8.7%的最高幅度調漲，租戶每月可能增加約174美元租金，一年下來則多出超過2000美元的住房支出。

不過，並不是所有租屋住宅都適用這項上限。根據加州《AB 1482》規定，租金上限主要適用於符合條件、屋齡超過15年的出租住宅，包括部分公寓及其他住宅類型；新建住宅，以及部分非企業持有的獨立屋和公寓等，可能不受州法租金上限約束。加州司法部近期也提醒，實際適用的規定仍取決於房屋類型、屋齡及產權結構。

此外，租屋族還需要注意，如果所在城市有更嚴格的地方租金管制，通常會以地方規定為準。因此，即使州級上限提高，也不代表房東就能直接按照8.7%的幅度調漲房租。租戶應先確認自己居住的城市是否有額外的租金管制措施，以及自己的住宅是否受到相關法規保障。

這次租金上限調整，主要是依據區域消費者物價指數（CPI）計算。按照加州《AB 1482》的公式，適用住宅的年度租金調幅為「5%加上當地通膨率」，但最高不得超過10%。2026至2027年度，洛杉磯—長堤—安那罕區域的CPI調整幅度為3.7%，因此計算後最高租金漲幅為8.7%；河濱及聖伯納汀諾地區CPI則為3.1%，最高漲幅為8.1%。

對於租屋族而言，最重要的是收到房租調漲通知後，不要只看漲幅數字，也應確認自己的住所有沒有受到州法或地方租金管制保護。如果認為房東提出的漲租幅度超過法定上限，可以檢查租約、過去的租金紀錄及房東發出的調漲通知，並向所在地政府或租戶權益機構確認適用規定。

專家也提醒，由於加州租金管制涉及州法與地方條例，不同城市、不同類型的住宅可能適用完全不同的規定。因此，對租屋族來說，8.7%並不是所有洛杉磯及橙縣房屋都能調漲的「統一標準」，實際租金是否能調高，以及最高可以調高多少，仍需視房屋條件及所在地法規而定。

精華 FAQ

  • 2026年8月1日至2027年7月31日期間，洛杉磯及橙縣適用州級租金上限的住宅，最高年漲幅從8%提高到8.7%，是依CPI公式調整後的結果。

  • 以每月2,000美元計算，若房東依法調到8.7%的上限，租戶每月約多付174美元，一年合計會增加超過2,000美元的住房支出。

  • 新建住宅不一定受限，部分非企業持有的獨立屋和公寓也可能排除在外；此外，若所在地城市有更嚴格的地方租金管制，通常以地方規定優先。

租金 加州 洛杉磯

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