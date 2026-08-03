無證婦中獎不敢吭 叔代領後捲款200萬失聯

雷耶斯擔心被驅逐出境，所以未自行兌現那張價值200萬美元的刮刮樂彩券。（calottery.com）

紐約郵報報導，一張彩券 ，竟成了美夢破滅的噩夢。美國加州一名無簽字身分的非法移民 女子控訴，自己幸運刮中美金200萬元的刮刮樂頭獎，因擔心出面領獎會暴露身分而遭驅逐出境，便委託叔叔代為領取，不料叔叔兌現後卻將巨款據為己有並失聯。

根據《N+Univision 14》報導，這名名為雷耶斯（Ruby Reyes）的女子透露，她於2024年底在聖塔路薩一家菸酒行購買了一張售價20美元的刮刮樂，當她刮出卡片上的12個指定單字後，驚覺自己中了頭獎。

雷耶斯隨即開始規劃改善孩子們生活的未來藍圖，但對於親自前往加州彩券局（California State Lottery）領獎感到疑慮與恐懼。

雷耶斯表示：「我把彩券交給了我叔叔，因為他有合法居留身分，原本承諾領完錢後會交給我，」她並未透露該名叔叔的姓名。

媒體調閱紀錄顯示，該名叔叔在扣除州稅後，已順利領取高達美金152萬的支票。

雷耶斯目前已向叔叔發送訊息，希望他能「重新考慮」並歸還這筆屬於她的獎金。報導指出，她已採取「法律行動」，但未透露更多具體細節。

「這曾是我的夢想，」雷耶斯說道。「我當時只想到自己和孩子的未來。我所說句句屬實，而且我有充分的證據能打贏這場官司。」

事實上，儘管雷耶斯心存疑慮，美國法律並未禁止無居留身分的非法移民領取彩券獎金，僅需依法繳納聯邦稅與州稅。

類似案例過去也曾發生。2011年，一名無簽字移民柯亞-托克（Jose Antonio Cua-Toc）在喬治亞州刮中75萬美元頭獎，同樣因身分顧慮委託雇主代領，隨後因未收到獎金且恐嚇雇主一家而遭逮捕。儘管移民法官最終判決柯亞-托克須自行離境，但喬治亞州法院在離境前仍將該筆頭獎獎金判歸他所有。

針對此事件，媒體已聯繫雷耶斯本人及加州彩券局，目前正等待進一步回應。