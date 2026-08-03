無證婦中獎不敢吭 叔代領後捲款200萬失聯
紐約郵報報導，一張彩券，竟成了美夢破滅的噩夢。美國加州一名無簽字身分的非法移民女子控訴，自己幸運刮中美金200萬元的刮刮樂頭獎，因擔心出面領獎會暴露身分而遭驅逐出境，便委託叔叔代為領取，不料叔叔兌現後卻將巨款據為己有並失聯。
根據《N+Univision 14》報導，這名名為雷耶斯（Ruby Reyes）的女子透露，她於2024年底在聖塔路薩一家菸酒行購買了一張售價20美元的刮刮樂，當她刮出卡片上的12個指定單字後，驚覺自己中了頭獎。
雷耶斯隨即開始規劃改善孩子們生活的未來藍圖，但對於親自前往加州彩券局（California State Lottery）領獎感到疑慮與恐懼。
雷耶斯表示：「我把彩券交給了我叔叔，因為他有合法居留身分，原本承諾領完錢後會交給我，」她並未透露該名叔叔的姓名。
媒體調閱紀錄顯示，該名叔叔在扣除州稅後，已順利領取高達美金152萬的支票。
雷耶斯目前已向叔叔發送訊息，希望他能「重新考慮」並歸還這筆屬於她的獎金。報導指出，她已採取「法律行動」，但未透露更多具體細節。
「這曾是我的夢想，」雷耶斯說道。「我當時只想到自己和孩子的未來。我所說句句屬實，而且我有充分的證據能打贏這場官司。」
事實上，儘管雷耶斯心存疑慮，美國法律並未禁止無居留身分的非法移民領取彩券獎金，僅需依法繳納聯邦稅與州稅。
類似案例過去也曾發生。2011年，一名無簽字移民柯亞-托克（Jose Antonio Cua-Toc）在喬治亞州刮中75萬美元頭獎，同樣因身分顧慮委託雇主代領，隨後因未收到獎金且恐嚇雇主一家而遭逮捕。儘管移民法官最終判決柯亞-托克須自行離境，但喬治亞州法院在離境前仍將該筆頭獎獎金判歸他所有。
針對此事件，媒體已聯繫雷耶斯本人及加州彩券局，目前正等待進一步回應。
她在2024年底於聖塔路薩買了20美元刮刮樂，刮出12個指定單字後中得200萬美元頭獎。但她因無證身分，擔心出面領獎會暴露並遭驅逐，因此改委託叔叔代領。 媒體查到，叔叔在扣除州稅後已領走一張稅後約152萬美元的支票，但之後沒有把錢交給女子，反而失聯。女子表示已多次聯繫並要求對方歸還獎金。 報導指出，美國法律並未禁止無居留身分的非法移民領取彩券獎金，只要依法繳納聯邦稅與州稅即可。此案目前已進入法律程序，女子自稱握有證據可追回獎金。
精華 FAQ
她在2024年底於聖塔路薩買了20美元刮刮樂，刮出12個指定單字後中得200萬美元頭獎。但她因無證身分，擔心出面領獎會暴露並遭驅逐，因此改委託叔叔代領。
媒體查到，叔叔在扣除州稅後已領走一張稅後約152萬美元的支票，但之後沒有把錢交給女子，反而失聯。女子表示已多次聯繫並要求對方歸還獎金。
報導指出，美國法律並未禁止無居留身分的非法移民領取彩券獎金，只要依法繳納聯邦稅與州稅即可。此案目前已進入法律程序，女子自稱握有證據可追回獎金。
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