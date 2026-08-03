我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

無證婦中獎不敢吭 叔代領後捲款200萬失聯

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷耶斯擔心被驅逐出境，所以未自行兌現那張價值200萬美元的刮刮樂彩券。（calo...
雷耶斯擔心被驅逐出境，所以未自行兌現那張價值200萬美元的刮刮樂彩券。（calottery.com）

紐約郵報報導，一張彩券，竟成了美夢破滅的噩夢。美國加州一名無簽字身分的非法移民女子控訴，自己幸運刮中美金200萬元的刮刮樂頭獎，因擔心出面領獎會暴露身分而遭驅逐出境，便委託叔叔代為領取，不料叔叔兌現後卻將巨款據為己有並失聯。

根據《N+Univision 14》報導，這名名為雷耶斯（Ruby Reyes）的女子透露，她於2024年底在聖塔路薩一家菸酒行購買了一張售價20美元的刮刮樂，當她刮出卡片上的12個指定單字後，驚覺自己中了頭獎。

雷耶斯隨即開始規劃改善孩子們生活的未來藍圖，但對於親自前往加州彩券局（California State Lottery）領獎感到疑慮與恐懼。

雷耶斯表示：「我把彩券交給了我叔叔，因為他有合法居留身分，原本承諾領完錢後會交給我，」她並未透露該名叔叔的姓名。

媒體調閱紀錄顯示，該名叔叔在扣除州稅後，已順利領取高達美金152萬的支票。

雷耶斯目前已向叔叔發送訊息，希望他能「重新考慮」並歸還這筆屬於她的獎金。報導指出，她已採取「法律行動」，但未透露更多具體細節。

「這曾是我的夢想，」雷耶斯說道。「我當時只想到自己和孩子的未來。我所說句句屬實，而且我有充分的證據能打贏這場官司。」

事實上，儘管雷耶斯心存疑慮，美國法律並未禁止無居留身分的非法移民領取彩券獎金，僅需依法繳納聯邦稅與州稅。

類似案例過去也曾發生。2011年，一名無簽字移民柯亞-托克（Jose Antonio Cua-Toc）在喬治亞州刮中75萬美元頭獎，同樣因身分顧慮委託雇主代領，隨後因未收到獎金且恐嚇雇主一家而遭逮捕。儘管移民法官最終判決柯亞-托克須自行離境，但喬治亞州法院在離境前仍將該筆頭獎獎金判歸他所有。

針對此事件，媒體已聯繫雷耶斯本人及加州彩券局，目前正等待進一步回應。

精華 FAQ

  • 她在2024年底於聖塔路薩買了20美元刮刮樂，刮出12個指定單字後中得200萬美元頭獎。但她因無證身分，擔心出面領獎會暴露並遭驅逐，因此改委託叔叔代領。

  • 媒體查到，叔叔在扣除州稅後已領走一張稅後約152萬美元的支票，但之後沒有把錢交給女子，反而失聯。女子表示已多次聯繫並要求對方歸還獎金。

  • 報導指出，美國法律並未禁止無居留身分的非法移民領取彩券獎金，只要依法繳納聯邦稅與州稅即可。此案目前已進入法律程序，女子自稱握有證據可追回獎金。

非法移民 彩券

上一則

豪經艙需求增 成航空公司掙錢機器

下一則

便衣ICE潛伏機場 一周10人被捕

延伸閱讀

男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛

男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛
1張「代保管」的贈票中508萬 長沙彩票店主立馬這樣做

1張「代保管」的贈票中508萬 長沙彩票店主立馬這樣做
無證客涉殺女友 反告川普羞辱求償7500萬還要求入籍

無證客涉殺女友 反告川普羞辱求償7500萬還要求入籍
枕頭大亨林德獲川普背書選明州州長 提案特赦無證客

枕頭大亨林德獲川普背書選明州州長 提案特赦無證客
新州車管局誤將6600非公民註冊為選民 律師籲固定證據

新州車管局誤將6600非公民註冊為選民 律師籲固定證據
ICE突襲美國機場 頻有旅客被捕 這類人需特別注意

ICE突襲美國機場 頻有旅客被捕 這類人需特別注意

熱門新聞

王女士交給海關人員的英文說明信。（受訪人提供）

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

2026-07-29 20:43
報導指出，在聯準會（Fed）維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）仍是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。（示意圖取自Unsplash/Jakub Żerdzicki ）

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

2026-07-27 20:34
警方目前仍封鎖街區。（記者楊青/攝影）

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

2026-07-30 14:58
隨著通膨持續推高日常生活成本，越來越多美國消費者開始依賴「先買後付」服務。（歐新社）

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

2026-07-27 19:34
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
好市多8月紙本折扣本已出爐，7月27日起即可使用，優惠持續至8月23日。（記者子為/攝影）

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

2026-07-26 15:07

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序