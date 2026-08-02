女網紅自拆電子腳鐐頻涉竊 法院裁押

南加洛杉磯縣模特兒兼網紅Adva Lavie涉嫌借助網路結識年長男後行竊。圖為此前警局對她發布的通緝令。（洛縣警局）

據NBC電視新聞報導，南加洛杉磯縣一模特兒兼網紅涉嫌借助網路結識年長男士後行竊。她交保候審期間似乎不知悔改，又在河濱縣涉另一起竊盜案並於近期被捕。法官7月31日裁定，被告Adva Lavie不得交保，繼續羈押，理由是她一再違反法院命令，包括自行拆除電子腳踝監控器。

報導指出，被告Adva Lavie曾榮獲成人雜誌閣樓（Penthouse）「閣樓女郎」頭銜。她被證實涉2025年科切拉音樂節（Coachella Music Festival）的一起竊案，今年7月28日在比佛利山 遭警方逮捕。

警方表示，她涉嫌在音樂節期間，入住一男子位於河濱縣印地歐市（Indio）的Airbnb 民宿，竊取對方勞力士手錶、路易威登（Louis Vuitton）太陽眼鏡，以及路易威登鈔票夾。

比佛利山市警局將她拘捕後，發現她原本應佩戴的電子腳踝已不見。她此前獲准交保候審時，法院曾要求她必須佩戴電子監控器，並不得接近案件中的受害者。7月31日庭審中，一名女證人表示，並未見到過Adva Lavie佩戴電子腳踝。法官表示：「沒有任何措施能確保她會出庭。」並指出她有潛逃風險，「她凡事都想按照自己的方式行事。」

被告還要求法院提供希伯來語口譯員，但法庭內多名人士，包括口譯員本人，都表示她能說一口流利英語。

被告Adva Lavie在7月31日過堂時，對兩項未經授權使用他人身分資料罪、兩項重大竊盜罪、一項有人在場的一級住宅入室盜竊罪，以及一項一級住宅入室盜竊罪，均不認罪。

被告辯護律師Jeremy Lessem在范奈斯（Van Nuys）法院外表示，「很榮幸能代表她」。

洛縣警局調查員認為，Adva Lavie至少涉嫌向10名富有年長男性行竊。此外，檢方還指控，她在2023年至2025年間，透過交友軟體結識他人，包括較年輕女性，並在Westlake Village、西好萊塢、洛杉磯市及比佛利山等地建立關係。她假扮成受害人的女友或旅伴，藉此取得進入住家的機會，再趁機竊取現金、黃金及名牌精品等財物。

若所有罪名成立，Adva Lavie最高可能面臨11年8個月州監獄牢刑。