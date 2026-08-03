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亞馬遜雨林改變 專家：將影響生活

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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秘魯化學生物學家、國家地理探險家Rosa Vásquez Espinoza博士分...
秘魯化學生物學家、國家地理探險家Rosa Vásquez Espinoza博士分享如何結合現代科學與原住民傳統知識，保護亞馬遜雨林。（線上簡報會截圖）

亞馬遜雨林距離美國許多民眾數千英里，為何仍值得關注？秘魯化學生物學家、國家地理探險家Rosa Vásquez Espinoza博士指出，當地森林變化會影響全球降雨、風暴與氣溫，也與咖啡、可可、藥物及木材等日常用品密切相關。即使一生不曾踏入雨林，人們的生活仍可能受到亞馬遜生態變化影響。

美國社群媒體（American Community Media）7月31日舉行線上媒體簡報會，邀請Espinoza分享如何結合現代科學與原住民世代相傳的知識，尋找保護亞馬遜雨林的新方法。她是《雨林之靈》（The Spirit of the Rainforest）作者，也是Amazon Research Internacional創辦人。

Espinoza表示，亞馬遜雨林不僅擁有肉眼可見的河流，樹冠上方還形成由水氣蒸發與流動構成的「空中河流」。樹木遭砍伐後，原本儲存和循環的水分隨之減少，進一步改變大氣中的溫度、濕度與氣壓，影響其他地區的降雨和風暴模式，甚至波及海洋生態。因此，亞馬遜的問題並不會只停留在亞馬遜。

雨林同時是全球食物與醫藥的重要來源。咖啡、可可、巴西莓及許多藥用植物均與亞馬遜生態息息相關。她舉例，亞馬遜植物「龍血樹」中的成分，已被用於美國食品暨藥物管理局（FDA）批准的藥物。許多現代醫療、農業、化妝品及材料技術，也可追溯至當地植物與傳統知識。

Espinoza特別關注無刺蜂。這類蜜蜂可追溯至約6500萬年前，分布於多個熱帶地區，是咖啡、可可、酪梨與莓果等作物的重要授粉者。新冠疫情期間，多個彼此沒有聯繫的原住民社區都告訴她，當地居民使用無刺蜂蜂蜜緩解感染症狀，促使她和研究團隊展開化學成分檢測。

她後來發現，無刺蜂的意義遠超過授粉與蜂蜜。相關養蜂活動還能創造收入，協助女性及青年參與地方經濟，並串連文化、教育、營養及生態保育。她認為，這種微小生物可能成為恢復雨林、改善原住民生計的重要突破口。

Espinoza也指出，考古研究正改寫外界對亞馬遜歷史的認識。約1萬年前，當地居民已發展農業、土壤管理及供水系統，並在土壤不肥沃的環境中維持大型聚落。面對氣候變遷與糧食安全危機，這些由原住民長者保存的經驗，可能為現代社會提供重要解方。

Espinoza呼籲，民眾即使無法親自前往亞馬遜，也可從了解食物、木材及其他商品來源做起。保護雨林不只是拯救遙遠地區，更關係到全球氣候、糧食供應、醫藥發展及每個人的生活。

精華 FAQ

  • 因為雨林會透過空中河流影響全球降雨、風暴與氣溫，並提供咖啡、可可、木材與藥物等資源，所以它的變化會波及每個人的生活。

  • 她認為無刺蜂不只是授粉者，也能帶動蜂蜜收入、促進女性與青年參與地方經濟，並連結文化、教育、營養與生態保育，成為修復雨林的切入點。

  • 考古顯示，亞馬遜居民約1萬年前就已發展農業、土壤管理與供水系統，在貧瘠土壤中維持大型聚落，這些經驗可為氣候變遷與糧食安全提供解方。

社群媒體 亞馬遜

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