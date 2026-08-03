中華國樂團洛城音樂會慶十周年 融合多元藝術
《天使之城·中華傳承》美國中華國樂團成立10周年慶音樂會暨第九屆美國傳承杯國際藝術節閉幕盛典，日前在羅斯密Vikki Carr表演藝術中心舉行。活動同時紀念越劇誕生120年及越劇宗師王文娟誕辰100周年，音樂會以傳承中華文化、促進國際人文交流為主軸，融合民族管弦樂、越劇、聲樂與合唱等多元藝術形式。
美中非遺文化交流協會主席鄔素斐表示，活動匯集來自北京、上海、紐約、舊金山及本地藝術家共同為大家呈現一場精彩演出，同時邀請六名來自中央民族樂團、上海民族樂團等團的現任指揮，整場音樂會持續三個半小時，文化因交流而精彩，藝術因傳承而永恆。
青年演奏家吳佳男與樹志明分別以琵琶、笙演奏中美兩國國歌，為大家耳熟能詳的旋律帶來新意。首篇《紅樓華章·經典永恆》由首席指揮張釗率領美國中華國樂團，攜手海外演唱家聯盟及加州愛樂藝術團，演繹《紅樓夢序曲》、《枉凝眉》、《葬花吟》等經典作品。
第二篇《越韻流芳·薪火永續》聚焦越劇120周年，由上海、紹興、紐約及洛杉磯等地藝術家共同演出《孟麗君·書房會》、《孟麗君·游上林》等經典折子戲。王文娟弟子鄔素斐、范瑞娟嫡傳弟子蔡新芬等名家同台獻藝，展現王派藝術魅力。第三篇《十載和鳴·盛會綻放》回顧美國中華國樂團十年深耕海外的成果，展現民族音樂兼容並蓄的藝術風貌。
國會議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強等均致賀狀，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、前加州眾議員伍國慶、核桃市市長伍立倫、聖蓋博市議員丁言愉出席。
音樂會名為《天使之城·中華傳承》，同時慶祝美國中華國樂團成立10周年、越劇誕生120年，以及越劇宗師王文娟誕辰100周年，主軸是文化傳承與國際交流。 整場演出融合民族管弦樂、越劇、聲樂與合唱，分為《紅樓華章·經典永恆》、《越韻流芳·薪火永續》、《十載和鳴·盛會綻放》3個篇章，內容豐富多元。 來自北京、上海、紐約、舊金山等地的藝術家同台演出，多位現任指揮與名家助陣，趙美心、馬世雲等政界人士致賀，凸顯活動的文化影響力與社區凝聚力。
精華 FAQ
音樂會名為《天使之城·中華傳承》，同時慶祝美國中華國樂團成立10周年、越劇誕生120年，以及越劇宗師王文娟誕辰100周年，主軸是文化傳承與國際交流。
整場演出融合民族管弦樂、越劇、聲樂與合唱，分為《紅樓華章·經典永恆》、《越韻流芳·薪火永續》、《十載和鳴·盛會綻放》3個篇章，內容豐富多元。
來自北京、上海、紐約、舊金山等地的藝術家同台演出，多位現任指揮與名家助陣，趙美心、馬世雲等政界人士致賀，凸顯活動的文化影響力與社區凝聚力。
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