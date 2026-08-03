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中華國樂團洛城音樂會慶十周年 融合多元藝術

記者張宏／洛杉磯報導
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首篇《紅樓華章·經典永恆》由首席指揮張釗率領美國中華國樂團，攜手海外演唱家聯盟及...
首篇《紅樓華章·經典永恆》由首席指揮張釗率領美國中華國樂團，攜手海外演唱家聯盟及加州愛樂藝術團，演繹《紅樓夢序曲》、《枉凝眉》、《葬花吟》等經典作品。（記者張宏／攝影）

《天使之城·中華傳承》美國中華國樂團成立10周年慶音樂會暨第九屆美國傳承杯國際藝術節閉幕盛典，日前在羅斯密Vikki Carr表演藝術中心舉行。活動同時紀念越劇誕生120年及越劇宗師王文娟誕辰100周年，音樂會以傳承中華文化、促進國際人文交流為主軸，融合民族管弦樂、越劇、聲樂與合唱等多元藝術形式。

美中非遺文化交流協會主席鄔素斐表示，活動匯集來自北京、上海、紐約、舊金山及本地藝術家共同為大家呈現一場精彩演出，同時邀請六名來自中央民族樂團、上海民族樂團等團的現任指揮，整場音樂會持續三個半小時，文化因交流而精彩，藝術因傳承而永恆。

美中非遺文化交流協會主席鄔素斐表演越劇。(主辦方提供）
美中非遺文化交流協會主席鄔素斐表演越劇。(主辦方提供）

青年演奏家吳佳男與樹志明分別以琵琶、笙演奏中美兩國國歌，為大家耳熟能詳的旋律帶來新意。首篇《紅樓華章·經典永恆》由首席指揮張釗率領美國中華國樂團，攜手海外演唱家聯盟及加州愛樂藝術團，演繹《紅樓夢序曲》、《枉凝眉》、《葬花吟》等經典作品。

第二篇《越韻流芳·薪火永續》聚焦越劇120周年，由上海、紹興、紐約及洛杉磯等地藝術家共同演出《孟麗君·書房會》、《孟麗君·游上林》等經典折子戲。王文娟弟子鄔素斐、范瑞娟嫡傳弟子蔡新芬等名家同台獻藝，展現王派藝術魅力。第三篇《十載和鳴·盛會綻放》回顧美國中華國樂團十年深耕海外的成果，展現民族音樂兼容並蓄的藝術風貌。

《天使之城·中華傳承》美國中華國樂團成立十周年慶音樂會暨第九屆美國傳承杯國際藝術...
《天使之城·中華傳承》美國中華國樂團成立十周年慶音樂會暨第九屆美國傳承杯國際藝術節閉幕盛典25日在羅斯密Vikki Carr表演藝術中心舉行。（記者張宏／攝影）
李愔成立的美國中華國樂團已有10年。(主辦方提供）
李愔成立的美國中華國樂團已有10年。(主辦方提供）

國會議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強等均致賀狀，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、前加州眾議員伍國慶、核桃市市長伍立倫、聖蓋博市議員丁言愉出席。

M.A.D × ACSDA舞團原創作品《回響·無聲致敬》揭開序幕。（記者張宏／攝...
M.A.D × ACSDA舞團原創作品《回響·無聲致敬》揭開序幕。（記者張宏／攝影）
《天使之城·中華傳承》美國中華國樂團成立十周年慶音樂會暨第九屆美國傳承杯國際藝術...
《天使之城·中華傳承》美國中華國樂團成立十周年慶音樂會暨第九屆美國傳承杯國際藝術節閉幕盛典25日在羅斯密Vikki Carr表演藝術中心舉行。(主辦方提供）

精華 FAQ

  • 音樂會名為《天使之城·中華傳承》，同時慶祝美國中華國樂團成立10周年、越劇誕生120年，以及越劇宗師王文娟誕辰100周年，主軸是文化傳承與國際交流。

  • 整場演出融合民族管弦樂、越劇、聲樂與合唱，分為《紅樓華章·經典永恆》、《越韻流芳·薪火永續》、《十載和鳴·盛會綻放》3個篇章，內容豐富多元。

  • 來自北京、上海、紐約、舊金山等地的藝術家同台演出，多位現任指揮與名家助陣，趙美心、馬世雲等政界人士致賀，凸顯活動的文化影響力與社區凝聚力。

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