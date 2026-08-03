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安大略牧場再添大型連鎖超市 主打品牌折扣及限量特價品

記者啟鉻╱安大略報導
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在Grocery Outlet進駐之前，Stater Bros. Markets...
在Grocery Outlet進駐之前，Stater Bros. Markets早已搶先布局Ontario Ranch。（記者啟鉻╱攝影）

南加最大規模主題社區之一安大略牧場（Ontario Ranch）再添大型連鎖超市。以平價折扣商品聞名的Grocery Outlet近日正式開業，成為當地最新零售據點。繼先前Stater Bros. Markets進駐後，Ontario Ranch如今已形成兩家規模連鎖超市並立的態勢。

新開幕的Grocery Outlet 7月23日營業，位於4258 E Ontario Ranch Road。店內販售各式生鮮蔬果、肉品、冷凍食品及日常生活用品等，以品牌商品折扣價格為最大特色，提供消費者更多平價購物選擇。該連鎖店所在廣場，陸續有其他餐飲零售超市及健身中心進駐，包括全美知名的折扣百貨零售連鎖店Burlington、Five Below及全美最大的折扣服飾及家居用品零售商之一ROSS，以及連鎖品牌健身房Planet fitness等。

事實上，在Grocery Outlet進駐之前，Stater Bros Markets早已搶先布局Ontario Ranch。位於New Haven Marketplace購物中心的Stater Bros.自2020年開幕以來，成為當地居民主要採買生鮮與日用品的超市，也帶動Starbucks、Chase Bank、Carl's Jr.等商家陸續進駐，成為Ontario Ranch主要商業中心之一。

相關資訊顯示，兩家超市的經營模式各有特色。Stater Bros以完整的生鮮食品、熟食、肉品及一般家庭日常採購需求見長，提供較全面性的商品選擇；Grocery Outlet則主打品牌折扣商品及限量特價品，商品種類經常更換，消費者常能以低於一般零售價格購得知名品牌商品。

近年來，主題規劃社區Ontario Ranch住宅開發持續快速推進，已成為南加州成長最快的社區之一，按照設計規劃，該社區人口預計未來可達十餘萬人，也有不少華人在這裡定居。也吸引越來越多零售商、餐飲業者及金融機構進駐。除大型超市外，區內近年新增多家餐廳、咖啡店、金融機構及各類服務業，逐步形成比較完善生活商圈。

安大略牧場再添大型連鎖超市。以平價折扣商品聞名的Grocery Outlet近日...
安大略牧場再添大型連鎖超市。以平價折扣商品聞名的Grocery Outlet近日正式開業，成為當地最新零售據點。繼先前Stater Bros. Markets率先進駐後，Ontario Ranch如今已形成兩家規模連鎖超市並立的態勢。（記者啟鉻╱攝影）

精華 FAQ

  • 新開幕的是以平價折扣聞名的Grocery Outlet，已於7月23日正式營業，地址位在4258 E Ontario Ranch Road，成為當地最新的連鎖零售據點。

  • Stater Bros.主打完整生鮮、熟食、肉品與家庭日常採買，商品較全面；Grocery Outlet則以品牌折扣品、限量特價品為主，商品常更換，價格通常更具吸引力。

  • 因為Ontario Ranch住宅開發快速，預計未來人口可達十餘萬人，消費需求持續上升，因此零售商、餐飲業與金融機構陸續進駐，商圈也逐步成形。

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